Claims Connection Group (CCG) 在高风险的 财产保险领域开展业务，面临着越来越大的索赔流程现代化压力。手动 数据处理、不一致的保单解释和碎片化的工作流导致 响应延迟，尤其是当冰雹和暴雨等自然灾害 引发大量财产损失索赔时更是如此。这些低效率 在整个保险价值链中形成了瓶颈，使 投保人感到沮丧，代理人不堪重负，并可能导致监管失误。

为了 在关键时刻保持服务质量和信任度，CCG 需要一个 更智能且可扩展的解决方案，以提高每次理赔交互的 速度、准确性和清晰度。