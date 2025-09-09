借助 IBM 的 AI 解决方案，Claims Connection Group 已实现财产保险理赔方式转型
Claims Connection Group (CCG) 在高风险的 财产保险领域开展业务，面临着越来越大的索赔流程现代化压力。手动 数据处理、不一致的保单解释和碎片化的工作流导致 响应延迟，尤其是当冰雹和暴雨等自然灾害 引发大量财产损失索赔时更是如此。这些低效率 在整个保险价值链中形成了瓶颈，使 投保人感到沮丧，代理人不堪重负，并可能导致监管失误。
为了 在关键时刻保持服务质量和信任度，CCG 需要一个 更智能且可扩展的解决方案，以提高每次理赔交互的 速度、准确性和清晰度。
CCG 通过实施 IBM 的 AI 驱动式解决方案，将传统的碎片化人工理赔流程过渡到全面数字化的智能平台。他们使用 IBM® watsonx AI 产品组合解读复杂的保险用语和指导决策，借助 IBM® Business Automation Workflow 简化协作，同时采用 IBM® Robotic Process Automation (RPA) 消除重复性任务。CCG 还通过 IBM® watsonx Orchestrate 解决方案将其新理赔平台的所有工具和流程无缝集成到一体化界面。
曾经缓慢、容易出错的体验现在变得精简、透明且响应迅速，为所有合作伙伴带来益处。
CCG 缩短了周期时间，减少了拒付索赔，建立了一个更加互联互通的弹性系统，旨在维护合作伙伴和最终客户的信任，即使在危机时期也是如此。
最终客户满意度得以提高，CCG 的合作伙伴也不断强调该平台的透明度和响应能力，尤其是在发生自然灾害等高压力事件的情况下。这些成果体现了该公司将理赔管理转型为客户至上的高效体验的承诺。
Claims Connection Group (CCG) 是由志同道合的组织组成的合作联盟，拥有 20 余年的财产理赔经验。CCG 由 Mark Murphy 创立，旨在帮助业主应对令人困惑的索赔流程。CCG 总部位于德克萨斯州科珀斯克里斯蒂，为保单持有人、代理商、承运人、供应商和其他合作伙伴提供优卓越的服务体验，同时采用先进的模式确保快捷服务、提高生产力、准确开展评估并降低运营费用。
