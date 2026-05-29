为食品制造业提供更智能的网络弹性

Citadelle 利用 IBM FlashSystem 和 Storage Defender 增强网络弹性，从而实现更快、更洁净的恢复

温室鸟瞰图
针对生产系统中保护的需求不断上升

作为加拿大食品制造业的领导者，Citadelle 需要在网络风险日益快速发展的情况下，提升其保护数据与生产系统的手段。其现有的备份与存储流程依赖人工监控，且仅有有限方式来验证数据是否干净、未受破坏或可用于实现快速恢复。此问题使得确认各运营环节的恢复准备情况变得困难，且会在恢复关键生产系统时引入不确定性。由于没有隔离环境来测试备份完整性，该团队无法在恢复事件发生前可靠地识别损坏或不完整的数据。随着其制造业环节的数字化需求不断加速，Citadelle 需要一种集成度更高且面向未来的方法来保护数据、支持安全复制并保持对实现业务连续性的信心。
75% 恢复时间加速幅度 80% 手动备份任务减幅 90% 数据验证加速幅度
在食品制造业，生产中断令人无法接受。之前，我们希望我们的备份没有问题。如今，有了 IBM FlashSystem、IBM Storage Defender 和 Predatar 洁净室，我们可以确信我们的数据在需要恢复之前就已得到保护、验证并准备就绪。
Mehdi Dhaouadi IT 总监 Citadelle
保障生产：为食品制造商提供弹性数据

Citadelle 与 IBM 合作，为其食品制造运营构建更智能、更具弹性的数据保护基础。IBM FlashSystem 可提供安全复制功能以及不可篡改的 Safeguarded Copy 快照，以便在出现事件时提供即时恢复点，从而帮助保护关键生产数据。依靠 FlashCore 模块 (FCM)，该合作组织实现了由 AI 驱动的阵列内勒索软件检测功能，而它能在不到一分钟内识别异常 I/O 行为，从而帮助团队更早阻止攻击并增强整体数据弹性。IBM Storage Defender – Data Protect 增加了集中可见性、自动恢复工作流和智能异常检测，以减少对手动任务的依赖。IBM Technology Expert Labs 还为恢复前验证提供了隔离的洁净室环境。这些功能利用可验证的集成恢复模型来取代分散的流程，从而帮助 Citadelle 从缓慢的手动备份检查变为更快、更清晰、更自信的生产系统恢复。
面向生产系统的网络弹性恢复

通过与 IBM 合作实现数据保护环境的现代化，增强了 Citadelle 快速、安全地恢复生产系统的能力。IBM FlashSystem Safeguarded Copy 提供安全、不可更改的快照，可降低恢复风险并支持更洁净的恢复。借助 Safeguarded Copy，Citadelle 从零个经验证的恢复点变为每天两个洁净、不可篡改的快照，从而确保在出现网络事件期间经验证的可靠恢复点始终可用。Safeguarded Copy 还使合作组织能在 60 秒内恢复已知良好的快照，从而大大缩短恢复准备时间，并在最关键的时刻提供快速、可预测的恢复。IBM Storage Defender – Data Protect 可自动执行完整性检查，以便帮助 Citadelle 将手动备份工作减少 80%。结合其洁净室验证环境，即使发生重大网络事件，Citadelle 也能保持近乎为零的系统中断，从而保持生产线运行并保护供应链。
关于 Citadelle

Citadelle 是一家加拿大枫糖浆合作组织，成立于 1925 年。该公司总部位于魁北克，它联合了近 1,500 个生产者家庭并在制造业领域占据全球领先地位；该公司生产纯枫糖产品和其他天然成分，并销往世界各地。

 解决方案组件 IBM FlashSystem IBM Storage Defender IBM Technology Expert Labs
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法律信息

© Copyright IBM Corporation。2026 年 4 月。

IBM、IBM 徽标、IBM FlashSystem、IBM Storage Defender Data Protect 和 IBM Technology Expert Labs 是 IBM Corp. 在全球众多司法管辖区的注册商标。

示例仅供说明之用。实际效果会因客户的系统配置与具体情况存在差异，因此无法保证可实现上述预期成效。