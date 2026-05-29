为食品制造业提供更智能的网络弹性

作为加拿大食品制造业的领导者，Citadelle 需要在网络风险日益快速发展的情况下，提升其保护数据与生产系统的手段。其现有的备份与存储流程依赖人工监控，且仅有有限方式来验证数据是否干净、未受破坏或可用于实现快速恢复。此问题使得确认各运营环节的恢复准备情况变得困难，且会在恢复关键生产系统时引入不确定性。由于没有隔离环境来测试备份完整性，该团队无法在恢复事件发生前可靠地识别损坏或不完整的数据。随着其制造业环节的数字化需求不断加速，Citadelle 需要一种集成度更高且面向未来的方法来保护数据、支持安全复制并保持对实现业务连续性的信心。