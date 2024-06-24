主页 Case Studies cio 认知定价分析 使用人工智能 (AI) 优化定价预测
IBM 转变产品定价
IBM 商业价值研究院认知型企业
延迟和次优定价报价

预测产品的最佳价格是所有产品销售策略的关键部分。但这往往是一项艰巨的任务，尤其是当有数以百计的产品需要参照客户购买历史、产品历史、行业趋势和通货膨胀率等关键数据进行评估时。更复杂的是，这些数据往往不完整或变化迅速。

IBM 销售商和业务合作伙伴在估算其销售产品的最佳定价时面临着挑战。由于对产品销售、行业趋势和谈判历史等关键历史数据的掌握程度有限，他们不得不在很大程度上依赖个人经验和冗长的手动评估，这在为数千名客户和数百种产品做出定价决策时不具备可扩展性。这些人工评估还会导致非常冗长的审批流程，影响了他们按时和高度自信地有效完成交易的能力。

此外，卖家很难将销售和产品数据与来自不同第三方和遗留系统的数据集成。地理、业务和市场趋势数据的变化也影响了其预测的准确性。这使得 IBM 难以与市场上产品较少但类似、审批时间较快的公司竞争。
减少 1 个 适用最优价格时需要的批准级别 41% 客户接受最优价格的报价
Cognitive Pricing Analytics 解决方案与 IBM 销售商和业务合作伙伴使用的报价工具无缝集成。用户配置好报价后，只需点击一下按钮，即可应用 AI 估算的最优定价。 Sachin Shinde CIO 数据科学家 IBM
人工智能驱动的更快的最优定价

为了应对这一业务挑战，CIO Pricing Systems IT 团队、IBM 首席分析办公室和 IBM® Research 共同开发了 Cognitive Pricing Analytics 解决方案，以推荐最佳价格预测，从而帮助销售 IBM 硬件和软件产品的 IBM 销售商和业务合作伙伴。

该解决方案将根据每个客户的地理位置和购买模式为他们推荐最佳定价。Cognitive Pricing Analytics 解决方案的设计通过使用机器学习 (ML) 模型和 IBM 各业务线多年的交易数据，将这些参数和其他参数考虑在内以确定最佳价格。使用此数据，每个认知定价分析模型都会确定影响给定报价价格敏感度的因子，并使用此值来推荐最佳价格。
认知定价分析解决方案利用客户的历史购买行为，并结合最新的市场趋势，如产品定价策略、货币兑换和通货膨胀率，使用基于回归的机器学习模型推荐中标价格。 Nitesh Garg CIO 数据科学家 IBM
提高效率

Cognitive Pricing Analytics 是一种数据驱动的基于 AI 的定价模型，用于改进销售定价和谈判流程，旨在无缝集成到销售工作流中。

IBM CIO 数据科学家 Sachin Shinde 解释道：“当 IBM 卖家和合作伙伴申请认知定价分析定价预测时，他们将在几分钟内获得优化的、已批准的报价，并根据相关业务规则自动获得批准。推荐的最佳价格与更高的定价预测准确性相结合，带来了巨大的商业价值。定价团队可通过使用最优价格减少审批层级，从而加快审批速度。IBM 正在评估将认知定价分析的使用范围扩展到所有业务部门。
该应用程序被认为是 CIO 目前运行的主要 AI/ML 应用程序之一，采用了一组成熟且可信的模型，使用多维数据点来影响硬件和软件交易的获胜概率，从而为 IBM 的收入增长做出贡献。 Sunil Rao 认知定价分析一线经理 IBM
未来的改进

认知定价分析团队正在利用关键的 AI 和数据科学工具以及管理功能进一步增强解决方案，以持续监控定价模型的公平性和可解释性。

  • 计划增加的功能包括用于协作模型开发的 IBM® Watson Studio，以及用于清晰直观地了解数据的仪表板。Watson Studio 的 AutoAI 功能可自动评估多个内置模型，以确定适用于任何特定数据的最佳模型，并快速推荐最优模型。

  • Watson Studio 管道将用于构建可视化管道结构，以便在运行时环境中部署模型，并通过 IBM® Watson OpenScale 进行监控。

  • 治理功能嵌入到 Watson OpenScale，包括 Fairness 360 套件中。通过 OpenScale 部署和监控的模型也通过 IBM® OpenPages GRC（治理风险与合规性）监控风险，从而建立从开发到部署的端到端治理。

“这的确是一个 AI 解决方案，利用了我们的旗舰和标准数据科学平台。认知定价分析团队完成了概念验证，以利用关键的 AI 和数据科学工具进一步实现解决方案的现代化，并持续监控模型的公平性和可解释性，以实现 AI 治理。下一步是利用 IBM watsonx.governance 的功能。”IBM 杰出工程师、数据与人工智能首席技术官 Suj Perepa 解释道。
IBM 八道横纹徽标
关于 IBM CIO 组织

首席信息官 (CIO) 组织主导着 IBM 的内部 IT 战略，同时负责 IBM 员工、客户和合作伙伴日常工作所用 IT 解决方案的交付、保护、现代化和支持。CIO 战略包括打造自适应 IT 平台，该平台可以让整个企业更轻松地访问 IT 资源，加快问题解决速度，以及充当 IBM 的创新引擎，促进业务增长。
解决方案组件 IBM® Watson Studio（包括 AutoAI、Watson Pipelines） IBM Watson Machine Learning IBM® Watson OpenScale IBM OpenPages
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