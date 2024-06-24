预测产品的最佳价格是所有产品销售策略的关键部分。但这往往是一项艰巨的任务，尤其是当有数以百计的产品需要参照客户购买历史、产品历史、行业趋势和通货膨胀率等关键数据进行评估时。更复杂的是，这些数据往往不完整或变化迅速。

IBM 销售商和业务合作伙伴在估算其销售产品的最佳定价时面临着挑战。由于对产品销售、行业趋势和谈判历史等关键历史数据的掌握程度有限，他们不得不在很大程度上依赖个人经验和冗长的手动评估，这在为数千名客户和数百种产品做出定价决策时不具备可扩展性。这些人工评估还会导致非常冗长的审批流程，影响了他们按时和高度自信地有效完成交易的能力。

此外，卖家很难将销售和产品数据与来自不同第三方和遗留系统的数据集成。地理、业务和市场趋势数据的变化也影响了其预测的准确性。这使得 IBM 难以与市场上产品较少但类似、审批时间较快的公司竞争。