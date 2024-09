剑桥郡消防和救援服务局

STEP 不仅对于提高流程效率和内部协作至关重要,而且对于改善与其他消防和紧急服务部门的协作也不可或缺。因此,在 STEP 中为业务流程发现和开发建立开放式标准的协作模型就成为工作的重点,这促使人们决定将 IBM Blueworks Live 与基于 IBM SoftLayer® 云平台的 IBM Business Process Manager on Cloud(IBM BPM on Cloud)相集成。通过利用 IBM Db2® on Cloud 作为解决方案的存储库数据库,CFRS 拥有完全托管、强大且安全的数据库,并且维护所需的人力更少。



迄今为止,CFRS 已在 IBM BPM on Cloud 中实施了 16 个业务流程,涵盖 29 个站点的 600 多名员工。CFRS 中的利益相关者利用基于云的 IBM Blueworks Live 进行流程发现和建模,识别每个流程的“现状和未来”。



“我们的业务分析师与流程所有者和其他利益相关者一起按现状绘制流程,并在 IBM Blueworks Live 中对其进行建模。Blueworks Live 从这项工作开始就伴随着我们,在流程发现过程中它对于我们的流程分析师至关重要。在该阶段之后,我和开发团队在 IBM BPM on Cloud 中开发了一个更智能的流程,”Thompson 先生说道。



由于 CFRS 在不同平台上运行六个原有数据库,其中包含与 Thompson 先生及其团队实现业务流程自动化相关的大量业务数据,IBM Integration Bus 也发挥着至关重要的作用。Integration Bus 软件提供了一个通用、强大且灵活的集成基础,使所有数据库中的数据都可用于 BPM on Cloud 环境。