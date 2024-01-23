剑桥郡消防和救援服务局

Thompson 先生表示，CFRS 在流程开发和部署方面分别节省了 60% 和 90% 的时间。“以前需要一周才能完成的流程现在只需要一天甚至几个小时，”他说。“因此，BPM on Cloud 为我们带来了革命性的变化。开发人员发现，在 IBM BPM on Cloud 上开发智能流程的过程更加灵活。它使我们能够专注于业务流程，而不用担心基础架构。”

开发人员最初的重点是管理流程。“STEP 帮助我们了解管理流程是如何运作的，改进管理流程，并在投入运营之前先证实这种改进的作用，”Franklin 先生说。“我们的工作为建立社区预防、应急响应、公共教育和消防员招募相关流程奠定了基础。”



这一基础使 CFRS 成为英国消防部门的先驱，因为它使用 IBM 云技术与其他部门共享管理系统、数据和流程。CFRS 计划与英国政府合作，推动全国范围内的合作和应用。



这一目标已经在一定程度上实现。CFRS 招募新的备勤消防员是第一次使用基于云的面向公众流程，这一流程是与其他 14 个消防部门共同开发的，用于审核新招募的消防员兵。该流程是合作设计的，目的是为所有消防部门建立一个通用程序。从而提高效率。



“我们发现，通过消除重复甚至三次数据输入，可以节省多达 80% 的时间，”Thompson 先生说道。“不仅如此，我们还能够捕获质量更高的数据，更高质量的数据可以帮助我们更好地了解谁正在申请成为备勤消防员，他们来自哪里、是何种背景以及他们的日常工作是属于什么行业。我们现在能够以更加定性的方式捕获这些数据。”



他计划将 CFRS 的所有内部智能流程转移到云端。“我们强烈感觉到这是未来的发展方向。它更为灵活，开发速度也快得多。但更重要的是，我们可以在后台流程上进行合作，并与派遣消防员前往事故现场的系统开展协作。”



IBM Cloud 平台还扩大了与其他应急服务机构的协作。“我们联系其他消防和救援部门，向他们展示我们所做的工作及我们所取得的效率，”Thompson 先生说。“在云上执行更智能流程的启动成本几乎为零，因此这些其他服务更容易加入我们。我们可以在全国范围内极大地提升效率。IBM BPM on Cloud 和 BlueWorks 是一个非常有发展前景的框架，它们结合在一起共同助力消防服务，不仅在人工端找到通用的工作方式，而且还为系统集成和数据共享开发通用的技术范例。真的非常强大。BPM on Cloud 流程改进最让我感到兴奋的一点或许是，我们可以采取渐进的方法，看看如何通过微小的改进突然获得巨大的回报。