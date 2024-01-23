剑桥郡消防和救援服务局

为了构建用于业务流程发现和开发的开放式标准协作模型，剑桥郡将 IBM® Blueworks Live™ 与 IBM Business Automation Workflow 相集成
用更少的资源做更多事情，这是各类组织普遍追求的目标，不论是公共部门还是私营企业。“效率”已成为老生常谈，希望提高效率的 IT 领导者通常首先关注其组织的业务流程管理。
Martin Franklin 是剑桥郡服务转型和效率计划 (STEP) 的项目经理，正在协助 CFRS 应对政府强制削减公共安全部门运营预算的问题。“这项计划实际目标是提高后台效率，这样我们就可以节省资金，以避免削减前线人员（消防员和消防车，”他说。“我们必须找到方法，在不牺牲运营完整性的情况下变得更具成本效益和更经济划算。”
Franklin 先生的同事 James Thompson 是 CFRS 的 BPM 开发人员，负责领导该组织的流程自动化转型，这是 STEP 成功的关键。他说：“我们认识到，许多流程缺乏对性能和数据的可见性。”“未托管的手动流程必须变得更加高效。令我们感到振奋的一个概念是“智能流程”，不仅仅是取代电子表格，而且可以实现流程自动化。”
STEP 不仅对于提高流程效率和内部协作至关重要，而且对于改善与其他消防和紧急服务部门的协作也不可或缺。因此，在 STEP 中为业务流程发现和开发建立开放式标准的协作模型就成为工作的重点，这促使人们决定将 IBM Blueworks Live 与基于 IBM SoftLayer® 云平台的 IBM Business Process Manager on Cloud（IBM BPM on Cloud）相集成。通过利用 IBM Db2® on Cloud 作为解决方案的存储库数据库，CFRS 拥有完全托管、强大且安全的数据库，并且维护所需的人力更少。
迄今为止，CFRS 已在 IBM BPM on Cloud 中实施了 16 个业务流程，涵盖 29 个站点的 600 多名员工。CFRS 中的利益相关者利用基于云的 IBM Blueworks Live 进行流程发现和建模，识别每个流程的“现状和未来”。
“我们的业务分析师与流程所有者和其他利益相关者一起按现状绘制流程，并在 IBM Blueworks Live 中对其进行建模。Blueworks Live 从这项工作开始就伴随着我们，在流程发现过程中它对于我们的流程分析师至关重要。在该阶段之后，我和开发团队在 IBM BPM on Cloud 中开发了一个更智能的流程，”Thompson 先生说道。
由于 CFRS 在不同平台上运行六个原有数据库，其中包含与 Thompson 先生及其团队实现业务流程自动化相关的大量业务数据，IBM Integration Bus 也发挥着至关重要的作用。Integration Bus 软件提供了一个通用、强大且灵活的集成基础，使所有数据库中的数据都可用于 BPM on Cloud 环境。
Thompson 先生表示，CFRS 在流程开发和部署方面分别节省了 60% 和 90% 的时间。“以前需要一周才能完成的流程现在只需要一天甚至几个小时，”他说。“因此，BPM on Cloud 为我们带来了革命性的变化。开发人员发现，在 IBM BPM on Cloud 上开发智能流程的过程更加灵活。它使我们能够专注于业务流程，而不用担心基础架构。”
开发人员最初的重点是管理流程。“STEP 帮助我们了解管理流程是如何运作的，改进管理流程，并在投入运营之前先证实这种改进的作用，”Franklin 先生说。“我们的工作为建立社区预防、应急响应、公共教育和消防员招募相关流程奠定了基础。”
这一基础使 CFRS 成为英国消防部门的先驱，因为它使用 IBM 云技术与其他部门共享管理系统、数据和流程。CFRS 计划与英国政府合作，推动全国范围内的合作和应用。
这一目标已经在一定程度上实现。CFRS 招募新的备勤消防员是第一次使用基于云的面向公众流程，这一流程是与其他 14 个消防部门共同开发的，用于审核新招募的消防员兵。该流程是合作设计的，目的是为所有消防部门建立一个通用程序。从而提高效率。
“我们发现，通过消除重复甚至三次数据输入，可以节省多达 80% 的时间，”Thompson 先生说道。“不仅如此，我们还能够捕获质量更高的数据，更高质量的数据可以帮助我们更好地了解谁正在申请成为备勤消防员，他们来自哪里、是何种背景以及他们的日常工作是属于什么行业。我们现在能够以更加定性的方式捕获这些数据。”
他计划将 CFRS 的所有内部智能流程转移到云端。“我们强烈感觉到这是未来的发展方向。它更为灵活，开发速度也快得多。但更重要的是，我们可以在后台流程上进行合作，并与派遣消防员前往事故现场的系统开展协作。”
IBM Cloud 平台还扩大了与其他应急服务机构的协作。“我们联系其他消防和救援部门，向他们展示我们所做的工作及我们所取得的效率，”Thompson 先生说。“在云上执行更智能流程的启动成本几乎为零，因此这些其他服务更容易加入我们。我们可以在全国范围内极大地提升效率。IBM BPM on Cloud 和 BlueWorks 是一个非常有发展前景的框架，它们结合在一起共同助力消防服务，不仅在人工端找到通用的工作方式，而且还为系统集成和数据共享开发通用的技术范例。真的非常强大。BPM on Cloud 流程改进最让我感到兴奋的一点或许是，我们可以采取渐进的方法，看看如何通过微小的改进突然获得巨大的回报。
Cambridgeshire Fire and Rescue Service (CFRS)（链接位于 ibm.com 外部）是英国剑桥郡非都会区和彼得伯勒统一管理区的消防和救援服务机构。该服务局运营有 28 个消防站。
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