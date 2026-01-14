Cacpe Loja 利用 IBM® FlashSystem 5300 实现存储基础设施现代化
Cacpe Loja 是厄瓜多尔金融领域的知名信贷和储蓄合作社，由于现有技术平台缺乏高可用性，该公司面临着巨大的困境。这一不可靠性带来了数据丢失和运营中断的重大风险，可能会对合作社造成严重影响。此外，在迁移过程中需要维护两个生产环境，进一步加剧了这一挑战。
为了防止未来数据丢失并确保为其客户提供不间断的服务，Cacpe Loja 需要实施一项解决方案，保证两个环境实现高可用性和无缝共存。
为了满足高可用性和无缝迁移的需求，Cacpe Loja 与 IBM 以及 IBM 业务合作伙伴 Advance Networks 共同更新其技术平台。主要的挑战是确保两个生产环境在迁移过程中能够共存，同时维持 99% 的可用性。
这项实施工作从部署三个 IBM FlashSystem 5300 单元入手，每个单元都配备 IBM® FlashCore 模块。之所以选择这些解决方案，是因为它们具备卓越的性能、成本效益，且符合 Cacpe Loja 的要求。它们也有助于构建完整的冗余存储环境，从而确保高可用性。
此外，向新基础设施的转型工作还涉及 IBM® Power 服务器、存储区域网络 (SAN) 交换机和 IBM® Storage Insights Pro。这些组件的整合经过精心管理，以实现冗余和 99% 的可用性。SAN 交换机的部署是一个关键里程碑，它既能构成高可用性的基础，也可支持整个解决方案的无缝部署。
IBM® Expert Labs 团队充分利用 IBM 基于策略的高可用性 (PBHA) 方法，同时确保实现存储控制器的高可用性功能。这一方案不仅能够满足并超出 Cacpe Loja 的预期，还能提供强大的灾难恢复解决方案，并最大限度降低停机风险。
Advance Networks 和 IBM 之间的合作对该项目的成功起到了重要作用。Advance Networks 在金融领域拥有丰富的经验，可以为客户的环境和运营提供宝贵的洞察分析。另一方面，IBM 则可提供技术专业知识和支持，以确定合适的配置、解决方案和定价。
与 IBM 建立合作之后，Cacpe Loja 的技术能力迎来了翻天覆地的变化。实施搭载 IBM FlashCore 模块的 IBM FlashSystem 5300 ，可将流程执行响应能力提高 60％，将事务数据库环境的容量增加 99％，同时将备份性能提高 60％。
此外，该合作社现已实现 99% 的高可用性，可为其客户提供不间断服务。每日、每月和每年的结算流程所需时间已从 4 小时缩短至 2 小时，进一步印证了新型存储基础设施带来的效率增益。
展望未来，Cacpe Loja 计划专注于为其数据库制定安全战略。该合作社坚信，由 IBM 驱动的新型存储基础设施将继续支持其长期 IT 和业务战略，确保为其客户提供不间断的服务。IBM FlashSystem 5300 的成功部署为 Cacpe Loja 树立了新的基准，同时展示了战略伙伴关系在推动数字化转型方面的强大实力。
Cacpe Loja 是一家位于厄瓜多尔洛哈的知名信贷与储蓄合作社。它是该国最重要的金融机构之一，为各类客户提供服务。该合作社可提供多种服务，包括储蓄账户、贷款和投资，旨在提供安全的高盈利金融解决方案。
