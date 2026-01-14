为了满足高可用性和无缝迁移的需求，Cacpe Loja 与 IBM 以及 IBM 业务合作伙伴 Advance Networks 共同更新其技术平台。主要的挑战是确保两个生产环境在迁移过程中能够共存，同时维持 99% 的可用性。

这项实施工作从部署三个 IBM FlashSystem 5300 单元入手，每个单元都配备 IBM® FlashCore 模块。之所以选择这些解决方案，是因为它们具备卓越的性能、成本效益，且符合 Cacpe Loja 的要求。它们也有助于构建完整的冗余存储环境，从而确保高可用性。

此外，向新基础设施的转型工作还涉及 IBM® Power 服务器、存储区域网络 (SAN) 交换机和 IBM® Storage Insights Pro。这些组件的整合经过精心管理，以实现冗余和 99% 的可用性。SAN 交换机的部署是一个关键里程碑，它既能构成高可用性的基础，也可支持整个解决方案的无缝部署。

IBM® Expert Labs 团队充分利用 IBM 基于策略的高可用性 (PBHA) 方法，同时确保实现存储控制器的高可用性功能。这一方案不仅能够满足并超出 Cacpe Loja 的预期，还能提供强大的灾难恢复解决方案，并最大限度降低停机风险。

Advance Networks 和 IBM 之间的合作对该项目的成功起到了重要作用。Advance Networks 在金融领域拥有丰富的经验，可以为客户的环境和运营提供宝贵的洞察分析。另一方面，IBM 则可提供技术专业知识和支持，以确定合适的配置、解决方案和定价。