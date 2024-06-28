自 1983 年以来，作为非营利组织筹款数据科学领域的开拓者，BWF 寻求利用 AI 的力量来保护并扩大其现有客户群。

新加入者在没有多年行业经验和专业知识的条件下兜售基于 AI 的筹款策略，其潜在威胁值得关注。BWF 需要与能够快速灵活行动，但拥有品牌知名度的合作伙伴一起迅速采取行动，从而为其客户群树立信心。

为了更好地服务这些客户，BWF 寻求一个能够通过精密的 AI 模型和算法验证来准备和处理数据，并以安全、先进和交互的方式快速交付结果的解决方案。公司需要一个解决方案，能够超越生成一般慈善行为的基本机器学习模型，还需要一个由 AI 驱动的自动化解决方案，以满足价值 5,000 亿美元的非营利行业中每个组织的特定需求。