自 1983 年以来，作为非营利组织筹款数据科学领域的开拓者，BWF 寻求利用 AI 的力量来保护并扩大其现有客户群。
新加入者在没有多年行业经验和专业知识的条件下兜售基于 AI 的筹款策略，其潜在威胁值得关注。BWF 需要与能够快速灵活行动，但拥有品牌知名度的合作伙伴一起迅速采取行动，从而为其客户群树立信心。
为了更好地服务这些客户，BWF 寻求一个能够通过精密的 AI 模型和算法验证来准备和处理数据，并以安全、先进和交互的方式快速交付结果的解决方案。公司需要一个解决方案，能够超越生成一般慈善行为的基本机器学习模型，还需要一个由 AI 驱动的自动化解决方案，以满足价值 5,000 亿美元的非营利行业中每个组织的特定需求。
值得信赖的合作伙伴是成功的关键，因此，BWF 与 IBM® Client Engineering 以及 IBM 合作伙伴 Converge Technology Solutions Corp. 合作开发了一款 AI 解决方案，增强非营利组织可获得的洞察分析。在此过程中，BWF 采用了 IBM® watsonx Assistant 技术，并搭配了 IBM® watsonx.ai AI 开发平台，以促进自适应 AI 建模，快速准确地提供预测和模拟信息，并配备支持实时场景探索的仪表板。
以前需要多个步骤、团队和工具，现在 BWF 的数据科学团队只需要花费更少的时间，而且只需在一个平台上进行协调。所实现的自动化功能和效率改进将帮助 BWF 在客户规划、管理和引导竞销活动时为其提供易于理解的洞察分析。
借助 IBM watsonx，BWF 的非营利组织客户现在将能够使用实时数据，通过确定最佳捐助者客户资源以及吸引这些客户资源的最佳方法，更好地确定筹款工作的重点以及如何能最好地优化其资源利用。
因此，BWF 的客户在降低运营成本的同时，也经历了可量化的捐赠增长，从而提高了投资回报率，使其对自身的战略更有信心，并最终帮助他们提高效率，同时能够专注于他们的基本使命。
BWF（ibm.com 外部链接）是一家以使命为导向的营利性公司，服务于非营利部门，提供一整套解决方案，确保满足所有非营利机构的战略、技术和功能需求。公司的使命是支持非营利组织产生影响，并塑造新的可能性。在活动和筹款策略、运营和技术、筹款营销和融动以及企业战略规划等核心领域提供结构化且敏捷的服务，能够支持 BWF 履行其使命。客户包括来自北美、欧洲、非洲、澳大利亚和环太平洋地区的高校、卫生系统、艺术和文化组织、宗教组织和非政府组织。作为一家真正的综合解决方案提供商，BWF 的顾问团队在慈善事业的各个方面都拥有丰富的背景和经验。
IBM 合作伙伴 Converge Technology Solutions（ibm.com 外部链接）提供由以区域为中心的混合 IT 解决方案提供商组成的平台，能够为客户提供一流的解决方案和服务。这些功能通过云解决方案、人工智能、区块链、弹性和托管服务方面的先进专业知识得到增强，让 Converge 能够解决当今公共和私营部门组织面临的业务和 IT 挑战。
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插图中的客户示例展示了客户使用 IBM 产品的方式以及他们可能已取得的结果。实际性能、成本、节省情况或其他结果可能因具体运营环境不同而异。