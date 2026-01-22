布劳沃德县借助 Maximo Application Suite 实现转型，提升运营效率与移动作业执行能力
布劳沃德县供水与污水处理服务公司亟需实现资产管理现代化，以应对日益增长的运营需求与不断发展的技术标准。现有基础设施老化，支持即将终止，功能受限，同时在维护与扩展性方面面临挑战。此前的现代化尝试屡遭挫折，导致效率低下并延误进度。该组织亟需一种既能与本地环境无缝集成，又可实现移动作业执行和智能资产跟踪等先进功能的解决方案。
为应对这些挑战，布劳沃德县采用了 IBM® Cloud Satellite™ 与 Red Hat® OpenShift® 支撑的混合云策略，实现了现代化所需的灵活性与高效速度。他们部署了 IBM Maximo® Application Suite (MAS)，包括 Maximo Mobile，该方案与现有基础设施无缝集成，并引入智能标记功能，提升资产可视化与管理能力。
MAS 8 部署进程迅速：开发和测试环境仅用 3 周搭建完成，生产环境几天内即可上线。加快的部署节奏显著提升了运营效率。Maximo Mobile 支持移动作业执行、智能标记，并可通过 iPad 上的移动地图访问资产，赋能现场员工直接获取与提交信息。该方案还提升了系统的可扩展性与更新管理能力，增强了整体可靠性与性能表现。
IBM Cloud 站点可靠性工程师在加速部署、快速资源配置及持续平台管理中发挥了关键作用。此策略让布劳沃德县在保持数据掌控的同时，利用云原生技术提升了系统可扩展性与性能。
总体而言，该新方案为布劳沃德县未来发展奠定了可扩展且可靠的基础，同时赋能团队、简化管理，并确保关键基础设施始终受支持且具备弹性。
借助 IBM 的混合云方案和 Maximo Application Suite 现代化资产管理环境，布劳沃德县实现了更高的敏捷性，从而直接提升了服务交付效率并降低运营成本。生产环境的搭建现在仅需三周——比之前的时间缩短了 90%——大幅加快了价值实现的速度，并能更快速地响应社区需求。测试环境曾经是创新的瓶颈，现在只需三天即可部署，而非过去的数周，为团队提供了灵活验证和推出新功能的能力，无需延误。
这一速度的提升并未影响质量。县政府实现了数据库 100% 成功迁移，零数据丢失，确保过渡期间的连续性与合规性。展望未来，升级工作量预计将减少 50%，降低运营负担，同时释放资源用于战略性项目。
综合这些改进，布劳沃德县能够提供更可靠的供水服务，快速应对监管变化，并自信地持续推进数字化转型。
布劳沃德县供水与污水处理服务公司（WWS）是佛罗里达州人口最多的县之一的重要公用事业单位。WWS 负责为数十万居民提供清洁、安全的饮用水，并管理污水处理，其运营网络覆盖处理厂、泵站、管道及各类服务设施，结构复杂而高效。WWS 坚持可持续发展、合规运营及卓越管理，在保障公共健康与环境的同时，确保区域内的服务持续可靠。
