为应对这些挑战，布劳沃德县采用了 IBM® Cloud Satellite™ 与 Red Hat® OpenShift® 支撑的混合云策略，实现了现代化所需的灵活性与高效速度。他们部署了 IBM Maximo® Application Suite (MAS)，包括 Maximo Mobile，该方案与现有基础设施无缝集成，并引入智能标记功能，提升资产可视化与管理能力。

MAS 8 部署进程迅速：开发和测试环境仅用 3 周搭建完成，生产环境几天内即可上线。加快的部署节奏显著提升了运营效率。Maximo Mobile 支持移动作业执行、智能标记，并可通过 iPad 上的移动地图访问资产，赋能现场员工直接获取与提交信息。该方案还提升了系统的可扩展性与更新管理能力，增强了整体可靠性与性能表现。

IBM Cloud 站点可靠性工程师在加速部署、快速资源配置及持续平台管理中发挥了关键作用。此策略让布劳沃德县在保持数据掌控的同时，利用云原生技术提升了系统可扩展性与性能。