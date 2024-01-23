这始于一个假设。Boston Scientific 的团队推测，该公司可以利用区块链技术为其医疗器械供应链网络中的关键参与者提供实时信息。
最终，Boston Scientific 希望用自动化系统取代为客户人工供应和库存医疗设备的方式，为所有利益相关者提升系统速度、透明度和易用性。
过去，每个订单的完整履约过程需要 5-6 天
如今，配送新订单仅需 36 小时
Boston Scientific 在哥伦比亚开展业务，为全国各地的医院和诊所提供医疗设备和疗法，包括支架和起搏器。医务人员需要这些设备随时可用。而保持库存充足要求供需持续达到平衡。
Clinica Las Americas Auna 是一家位于哥伦比亚麦德林的医院，拥有 300 个床位，是 Boston Scientific 服务的机构之一。该医院时任总经理 Juan Cendales 博士和 AUNA 哥伦比亚 CEO Andrés Angel 热情欢迎 Boston Scientific 的区块链提案。
Boston Scientific 与 IBM 业务合作伙伴 AOS International 和加拿大物流公司 RoadLaunch 已建立合作关系。这两家公司携手在哥伦比亚创建了 CORNERSTONE 区块链解决方案。
CORNERSTONE 协助开发了试点解决方案，这是一款仅托管在 IBM® Cloud 上的软件即服务 (SaaS) 产品。该解决方案采集数据点（交易、订单和数字化文档），并映射到智能合约上。由于 IBM Cloud 使用 Hyperledger Fabric（一种开源区块链协议），技术团队还能够在解决方案中添加产品扫描和其他关键集成功能。IBM Cloud Kubernetes Services 是提供安全性和稳定性的产品之一，同时可帮助协调工作负载和可信数据源。
该解决方案从根本上改变了 Clinica Las Americas Auna 和 Boston Scientific 的合作方式。此前，该医院每月需要处理数百份手动订单、相关电子邮件和发票。如今，该解决方案可自动生成补货订单，不再需要手动操作。
此外，区块链试点计划将新订单从下达到配送的时间从近一周缩短到平均 36 小时。
该试点方案取得的成果有力支持了项目最初的假设：区块链技术从根本上加强了 Clinica Las Americas Auna 在确保为患者及时提供关键医疗设备和疗法方面的手段。
注意：我们在开发这一解决方案时，正值新冠疫情的爆发期。很幸运，我们能够顺利完成试点项目。由于这是一种非接触式解决方案，可以简化和加快关键医疗设备的交付，使得 Clinica Las Americas Auna 的 Angel 博士及其同事在专注抗击疫情和挽救患者生命的同时，还能够采取与新冠疫情相关的额外安全预防措施。
Boston Scientific（ibm.com 外部链接）成立于 1979 年，总部位于马萨诸塞州马尔伯勒，是一家致力于通过医疗解决方案改变生活的跨国公司。其产品包括植入物、心脏起搏器、冠状动脉支架、一次性内窥镜、监测设备等。该公司在 2019 年的收入超过 100 亿美元，在全球拥有超过 3.6 万名员工。
CORNERSTONE Blockchain Solutions（ibm.com 外部链接）由两家独立公司组成：IBM 业务合作伙伴 AOS International 和 RoadLaunch。该组织为哥伦比亚和加拿大的客户提供区块链解决方案。CORNERSTONE 拥有 20 名员工。
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2021 年 2 月在美国制作。
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