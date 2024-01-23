该解决方案从根本上改变了 Clinica Las Americas Auna 和 Boston Scientific 的合作方式。此前，该医院每月需要处理数百份手动订单、相关电子邮件和发票。如今，该解决方案可自动生成补货订单，不再需要手动操作。

此外，区块链试点计划将新订单从下达到配送的时间从近一周缩短到平均 36 小时。

该试点方案取得的成果有力支持了项目最初的假设：区块链技术从根本上加强了 Clinica Las Americas Auna 在确保为患者及时提供关键医疗设备和疗法方面的手段。

注意：我们在开发这一解决方案时，正值新冠疫情的爆发期。很幸运，我们能够顺利完成试点项目。由于这是一种非接触式解决方案，可以简化和加快关键医疗设备的交付，使得 Clinica Las Americas Auna 的 Angel 博士及其同事在专注抗击疫情和挽救患者生命的同时，还能够采取与新冠疫情相关的额外安全预防措施。