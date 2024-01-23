一顿精心制作的美味佳肴，本身就是一种艺术形式。即使使用最丰富的配料，找到口味、质地和营养之间的微妙平衡也足够具有挑战性。但当使用反季农产品或不合格食品时，即使是最优秀的厨师也很难做出美味佳肴，更不用说烹饪杰作了。

对于小众腌肉供应商 Colli del Garda 来说，提供一致的高品质原料不仅是必须的，而且是家族传统。

“我们的农场是家族企业。自成立以来，我们一直秉承同样的热情和传统方法，选择有价值的品种——尤其是当地的本土基因——并超越我们的目标质量标准，”Colli del Garda 企业主 Stefano Azzini 先生解释道。“我们的使命是在尊重人与自然之间平衡的基础上，进行生产和销售，为此，我们需要照顾整个供应链，从动物的出生到餐桌上的食物。”

虽然品质一直是 Colli del Garda 的首要任务，但该公司在如何向消费者展示和表达这一承诺方面遇到了困难。但随着区块链技术的兴起，该公司意识到自己面临着机遇。

“这是一个可见性问题，”Azzini 先生澄清道。“我们希望向客户灌输信心和信任。我们想让他们知道，购买我们的产品时可以放心，以及我们为保证这一结果付出了多少努力。我们还相信，区块链可以让我们更好地表达我们的价值观和承诺，我们的座右铭是：‘言行一致，言出必行。’”

同时，企业将能加快其可追溯性和流程管理工作。通过更密切地监控供应链末端（消费者的购买），Colli del Garda 甚至可以获得有关客户偏好和购买行为的宝贵洞察。