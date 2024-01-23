为了让客户放心其腌肉产品的质量始终如一，家族企业 Colli del Garda 携手 IBM 业务合作伙伴 Var Group SpA 和 Apio SrL，推出了由 IBM Food Trust™ 平台提供支持的区块链解决方案。现在，员工和消费者可以直接查看每件销售商品的完整历史记录。
一顿精心制作的美味佳肴，本身就是一种艺术形式。即使使用最丰富的配料，找到口味、质地和营养之间的微妙平衡也足够具有挑战性。但当使用反季农产品或不合格食品时，即使是最优秀的厨师也很难做出美味佳肴，更不用说烹饪杰作了。
对于小众腌肉供应商 Colli del Garda 来说，提供一致的高品质原料不仅是必须的，而且是家族传统。
“我们的农场是家族企业。自成立以来，我们一直秉承同样的热情和传统方法，选择有价值的品种——尤其是当地的本土基因——并超越我们的目标质量标准，”Colli del Garda 企业主 Stefano Azzini 先生解释道。“我们的使命是在尊重人与自然之间平衡的基础上，进行生产和销售，为此，我们需要照顾整个供应链，从动物的出生到餐桌上的食物。”
虽然品质一直是 Colli del Garda 的首要任务，但该公司在如何向消费者展示和表达这一承诺方面遇到了困难。但随着区块链技术的兴起，该公司意识到自己面临着机遇。
“这是一个可见性问题，”Azzini 先生澄清道。“我们希望向客户灌输信心和信任。我们想让他们知道，购买我们的产品时可以放心，以及我们为保证这一结果付出了多少努力。我们还相信，区块链可以让我们更好地表达我们的价值观和承诺，我们的座右铭是：‘言行一致，言出必行。’”
同时，企业将能加快其可追溯性和流程管理工作。通过更密切地监控供应链末端（消费者的购买），Colli del Garda 甚至可以获得有关客户偏好和购买行为的宝贵洞察。
Colli del Garda 与 IBM 和 IBM 业务合作伙伴 Var Group SpA 合作，部署了 Trusty，这是一个由 IBM Food Trust 平台支持的集成可追溯性解决方案。新环境可以清晰地了解公司的完整供应链和分销链，并将这些数据汇总为通用格式，更轻松地报告和监控正在进行的运营活动。该系统还会跟踪食品处理和相关安全程序，将这些详细信息记录在不可篡改的分类账中，以便轻松审查和验证每个关键步骤。
“我们可以实时看到一切，”Azzini 先生补充道。“我们知道动物的情况——它们的饲料有多新鲜、上次生病是什么时候、是否体重不足——因此可以降低交叉污染或疾病的风险。而且我们了解消费者的需求。我们可以看到他们在购买什么以及何时购买。”
为了让消费者更轻松地查看这些可追溯性信息，Var Group 将新的供应链环境与 IBM 业务合作伙伴 Apio S.r.l. 的 Trusty 解决方案整合在一起。现在，购物者可以使用 Trusty 应用程序扫描附在 Colli del Garda 肉类产品上的二维码，该二维码共享与该特定产品相关的各种细节——动物历史、腌制方法、运输记录。Trusty 还让消费者更容易找到相关食谱、发表评论，以及提出有关特定产品的问题。
借助 IBM Food Trust 区块链平台，Colli del Garda 强化了向客户提供优质食品的承诺。“我们已经能够与消费者建立令人难以置信的信任度，”Azzini 先生指出。“我们可以提供独特的讲故事体验，详细介绍生活、健康，以及您要为家人准备的食物。我们生产的食品也符合“受保护的原产地命名”要求，而 Food Trust 有助于使验证和监控该过程变得更加容易。”
通过利用 Trusty 应用程序，Colli del Garda 获得了有关客户体验的宝贵洞察。有了这种直接反馈、购买统计数据和增强的联系人分析，公司可以更轻松地开发更符合消费者兴趣的相关产品和营销工作。
最后，这家企业还降低了假冒产品带来的风险，这些产品可能会给客户带来不合格的体验，并损害 Colli del Garda 品牌。或者正如 Azzini 先生所解释的那样，“当他们购买印有我们名字的产品时，他们知道自己所获得的价值——产品来自哪里以及由谁创造。”
成立于 1985 年的 Colli del Garda（链接位于 ibm.com 之外），最初是一家饲养企业，如今为要求苛刻的消费者开发和销售小众腌制猪肉产品。公司总部设在 Cavriana，一座意大利北部 Garda 湖畔的小而宜人的城市，并在那里培育和控制整个供应链，向公众提供高质量食品。Colli del Garda 总共雇用 15 名员工，平均每月包装 150 个生火腿和 700 千克熟肉。
关于 Var Group S.p.A.
IBM 业务合作伙伴 Var Group（链接位于 ibm.com 外部）提供专注于流程集成、数字化转型和托管安全的 IT 解决方案。 Var Group 是 SeSa SpA 的子公司，在意大利的 23 个工厂和 7 个国际办事处拥有超过 2,500 名员工。
关于 Apio S.r.L.
IBM 业务合作伙伴 Apio成立于 2014 年（链接位于 ibm.com 之外），开发集成硬件和软件解决方案，专注于物联和区块链等创新技术。该公司总部位于意大利 Spoltore (Pescara)。
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2020 年 11 月在美国制作。
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