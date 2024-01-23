2020 年，新冠病毒扰乱了全球范围内人们的生活和工作；对于租车公司 Booking Group 及其合作伙伴来说，疫情导致可供租用车辆的库存短缺，且随着旅游业的放开，车辆需求大幅波动。
尽管市场一片混乱，但 Booking Group 始终在谋求发展。Booking Group 12 年来一直是全球租赁交通领域的主要提供商和领导者，在 150 多个国家/地区提供服务。
Booking Group 此前选择了缺乏开源和云原生应用程序开发潜力的单一云专有平台。该公司对其单一云平台上的专有形式和供应商锁定深感担忧。为减少对单一云提供商的依赖，Booking Group 决定研究开源云，而开源云支持构建专为云设计的云原生应用程序。
Booking Group 希望找到一家采用混合多云模型的提供商，该模型支持将预订和财务报告等关键工作负载部署到多个云中。该公司的目标还包括访问开源和云原生应用程序，以根据需要，灵活满足动态变化的业务需求。
其他优先事项是确保公司能够实时访问数据，以满足不断增长的车辆租赁需求，并处理因车辆短缺引发的流动定价。将云原生应用程序添加为微服务后，公司还能够提供更快的代码更新，且不会影响整个应用程序。
将预订和财务报告等关键工作负载迁移到开源云提供商将有助于 Booking Group 利用云原生应用程序。Booking Group 还可以根据自身动态变化的业务需求灵活迁移工作负载。
该环境仅需 4 个月就完成了配置
Booking Group 在全球拥有 20,000 个网点
Booking Group 向 IBM 寻求帮助，以采用、部署、实施和管理全新、灵活的混合云策略。
由于 IBM Cloud® 基于开源技术构建，因此它将提供 Booking Group 满足客户租赁需求所需的敏捷性，并在面对租赁库存波动引发的价格变动时能够快速进行调整。Booking Group 还可以轻松地将云原生技术整合到其新环境，并能够将云原生应用程序开发添加到其工具箱中。将云原生应用程序与开源技术结合使用可简化数据访问和数据移植。
IBM Cloud 满足了公司的所有需求，且留出了增长空间。开放式混合云策略支持将工作负载部署到多个云中，同时还提高了效率，因而 Booking Group 可以选择在云中搭建通用运营和集成框架。IBM Cloud 还提供全栈云平台，其中包含 170 多款产品和服务，范围涵盖数据、存储、容器、人工智能、物联网 (IoT)、网络和区块链，以支持未来增长。
Booking Group 与 IBM 合作创建技术解决方案，以支持其全新、灵活的多云战略。Booking Group 和 IBM 共同决定将立足点放在 IBM Cloud 和 IBM Cloud Kubernetes Service，以及 IBM® Virtual Private Network(VPN) on IBM Cloud Virtual Server for Virtual Private Cloud (VPC) 上。IBM Cloud Databases for PostgreSQL 可充当该解决方案的数据库。
IBM Cloud 基于开放标准构建，提供灵活性、便携性以及可通过开放 API 启用的云服务。IBM 一直是开源技术发展的强大推动力，帮助企业创建、采用和扩展开源技术以实现其业务目标。
Booking Group 选择 Kubernetes 来提供一个完全托管的 Docker 容器服务，该服务基于使用开放行业容器标准的开放容器计划 (OCI)。Kubernetes 支持智能调度、水平扩展和自我修复。该公司可以将容器化应用程序部署到计算主机池并轻松管理这些容器。
利用 IBM 提供的 VPN，公司可从多个 VPN 访问点进行选择，每个访问点都与一个数据中心或网络存在点相关联。Booking Group 只需选择全球任意一个 VPN 数据中心门户即可登录 IBM Cloud。
Booking Group 选择 IBM Cloud Databases for PostgreSQL 的原因是，它可以灵活地跨多种数据类型（包括结构化和非结构化数据）运行深入、广泛的数据分析，且效率极高。
IBM 建议 Booking Group 将 Virtual Server for VPC 用于部署了云计算、存储和网络资源的逻辑隔离网络。IBM VPC 由 IBM VPC 基础架构内的虚拟机 (VM) 组成，而 IBM VPC 基础架构是一个公有云构造。由于 VPC 是公有云内的逻辑隔离网络（即专用网络），因此公司的数据和应用程序不会与任何其他客户帐户混用或共享空间。这意味着 Booking Group 可以通过多租户公有云中的单租户基础架构部署安全的专用空间。公司保留对资源和工作负载的访问方式及访问者的完全控制权。
Booking Group 可以直接访问与其系统无缝集成的 IBM Cloud 产品和服务。得益于云原生和开源方法，该公司可以选择根据业务需求将工作负载顺利迁移至不同的云。通过将云原生应用程序与开源技术结合使用，该公司还能快速构建和更新应用程序。
Booking Group 仅用四个月的时间就配置好了整个环境。IBM Cloud 和 Booking Group 团队在分析业务解决方案阶段建立了逐步工作负载转移计划来实现这一目标。
该公司现在可以安全地部署预订、报告和财务信息等工作负载。Booking Group 现在可以通过访问数据来深入了解最新的汽车租赁需求，以便公司能够实时调整库存。对需求和库存的这一洞察为客户带来了立竿见影的收益。Booking Group 可以根据地点和客户需求分配车辆，以满足预期需求。通过此方法，Booking Group 可以保持敏捷性并为客户带来最佳体验。
IBM Cloud 采用市场领先的数据保护功能，为静态、动态和使用中的数据提供高度安全的环境。Booking Group 及其合作伙伴可以通过内置隔离和访问管理，确保企业应用程序和工作负载的持续安全。
Booking Group（ibm.com 外部链接）是汽车租赁行业的领导者，12 年来一直在全球范围内发挥重要作用，并在 150 个国家/地区提供服务。Booking Group 总部位于拉脱维亚和美国，在全球拥有 850 家合作伙伴和 20,000 多个网点，在各大机场均设有网点。Booking Group 力求不断发展，为客户带来更多价值。
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美国出品，2021 年 8 月。
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