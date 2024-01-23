尽管市场一片混乱，但 Booking Group 始终在谋求发展。Booking Group 12 年来一直是全球租赁交通领域的主要提供商和领导者，在 150 多个国家/地区提供服务。

Booking Group 此前选择了缺乏开源和云原生应用程序开发潜力的单一云专有平台。该公司对其单一云平台上的专有形式和供应商锁定深感担忧。为减少对单一云提供商的依赖，Booking Group 决定研究开源云，而开源云支持构建专为云设计的云原生应用程序。

Booking Group 希望找到一家采用混合多云模型的提供商，该模型支持将预订和财务报告等关键工作负载部署到多个云中。该公司的目标还包括访问开源和云原生应用程序，以根据需要，灵活满足动态变化的业务需求。

其他优先事项是确保公司能够实时访问数据，以满足不断增长的车辆租赁需求，并处理因车辆短缺引发的流动定价。将云原生应用程序添加为微服务后，公司还能够提供更快的代码更新，且不会影响整个应用程序。

将预订和财务报告等关键工作负载迁移到开源云提供商将有助于 Booking Group 利用云原生应用程序。Booking Group 还可以根据自身动态变化的业务需求灵活迁移工作负载。