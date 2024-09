2020 年,新冠病毒扰乱了全球范围内人们的生活和工作;对于租车公司 Booking Group 及其合作伙伴来说,疫情导致可供租用车辆的库存短缺,且随着旅游业的放开,车辆需求大幅波动。 尽管市场一片混乱,但 Booking Group 始终在谋求发展。Booking Group 12 年来一直是全球租赁交通领域的主要提供商和领导者,在 150 多个国家/地区提供服务。 Booking Group 此前选择了缺乏开源和云原生应用程序开发潜力的单一云专有平台。该公司对其单一云平台上的专有形式和供应商锁定深感担忧。为减少对单一云提供商的依赖,Booking Group 决定研究开源云,而开源云支持构建专为云设计的云原生应用程序。 Booking Group 希望找到一家采用混合多云模型的提供商,该模型支持将预订和财务报告等关键工作负载部署到多个云中。该公司的目标还包括访问开源和云原生应用程序,以根据需要,灵活满足动态变化的业务需求。 其他优先事项是确保公司能够实时访问数据,以满足不断增长的车辆租赁需求,并处理因车辆短缺引发的流动定价。将云原生应用程序添加为微服务后,公司还能够提供更快的代码更新,且不会影响整个应用程序。 将预订和财务报告等关键工作负载迁移到开源云提供商将有助于 Booking Group 利用云原生应用程序。Booking Group 还可以根据自身动态变化的业务需求灵活迁移工作负载。

混合多云模型 该环境仅需 4 个月就完成了配置 全球业务 Booking Group 在全球拥有 20,000 个网点

通过与 IBM Cloud 合作,我们有望获得更广泛的技术。此外,我们偏好在开源环境中,利用常用的云原生技术来应用我们的工作负载。 Igor Demchakov Co-founder and Chairman of the Board Booking Group

能够将工作负载顺利迁移至其他云提供商这一点至关重要。 Igor Demchakov Co-founder and Chairman of the Board Booking Group

平衡库存以提供更优质的客户服务 Booking Group 可以直接访问与其系统无缝集成的 IBM Cloud 产品和服务。得益于云原生和开源方法,该公司可以选择根据业务需求将工作负载顺利迁移至不同的云。通过将云原生应用程序与开源技术结合使用,该公司还能快速构建和更新应用程序。 Booking Group 仅用四个月的时间就配置好了整个环境。IBM Cloud 和 Booking Group 团队在分析业务解决方案阶段建立了逐步工作负载转移计划来实现这一目标。 该公司现在可以安全地部署预订、报告和财务信息等工作负载。Booking Group 现在可以通过访问数据来深入了解最新的汽车租赁需求,以便公司能够实时调整库存。对需求和库存的这一洞察为客户带来了立竿见影的收益。Booking Group 可以根据地点和客户需求分配车辆,以满足预期需求。通过此方法,Booking Group 可以保持敏捷性并为客户带来最佳体验。 IBM Cloud 采用市场领先的数据保护功能,为静态、动态和使用中的数据提供高度安全的环境。Booking Group 及其合作伙伴可以通过内置隔离和访问管理,确保企业应用程序和工作负载的持续安全。