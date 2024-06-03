这是专业培训领域的初创公司 Bmor 首席执行官 Giacomo Paolo Barnocchi 的原话。Bmor 的目标是为培训机构、培训师和培训公司提供创新的技术解决方案。该平台可实现培训课程数据的高效、透明插入与管理。

Bmor 的使命是彻底改变与培训课程相关的信息的管理和验证方式。该公司旨在为所有利益相关者（从参与者到导师，从讲师到管理人员）提供更简单、更快捷、更可靠的课程数据确认和验证过程。通过使用区块链，它确保了数据的不变性和安全性，为培训领域提供了独特的解决方案。

为了保持竞争力，它专注于不断创新并适应不断变化的市场需求。这包括不断更新平台、研究新的行业趋势以及积极倾听客户反馈。它还与行业专家和战略合作伙伴（如 IBM 和 SAS INFORMATICA）合作，以保持领先地位，并提供超出客户期望的解决方案。