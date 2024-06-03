“我们开发了一个革命性的平台，它可促进培训课程数据的管理和验证，使用区块链技术来确保数据的不变性以及培训过程中所有相关方的责任分配。”
这是专业培训领域的初创公司 Bmor 首席执行官 Giacomo Paolo Barnocchi 的原话。Bmor 的目标是为培训机构、培训师和培训公司提供创新的技术解决方案。该平台可实现培训课程数据的高效、透明插入与管理。
Bmor 的使命是彻底改变与培训课程相关的信息的管理和验证方式。该公司旨在为所有利益相关者（从参与者到导师，从讲师到管理人员）提供更简单、更快捷、更可靠的课程数据确认和验证过程。通过使用区块链，它确保了数据的不变性和安全性，为培训领域提供了独特的解决方案。
为了保持竞争力，它专注于不断创新并适应不断变化的市场需求。这包括不断更新平台、研究新的行业趋势以及积极倾听客户反馈。它还与行业专家和战略合作伙伴（如 IBM 和 SAS INFORMATICA）合作，以保持领先地位，并提供超出客户期望的解决方案。
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在做出最终决定之前，Bmor 对市场上的各种技术解决方案进行了全面评估，尤其关注亚马逊和谷歌等其他领先公司的产品。然而，与 SAS INFORMATICA 的会面是决策过程的一个重要转折点。通过一份详细的建议书，IBM 凸显了其在区块链技术开发方面的独特能力和先进的专业知识，毋庸置疑，IBM 凭借其特定的专业知识和成熟的区块链解决方案在技术领域脱颖而出。此外，IBM 在全球科技市场的声誉和可靠性使得公司能够选择最为安全可靠的解决方案，从而降低采用新技术带来的风险。
信息以 JSON 格式传输到合作伙伴 SAS INFORMATICA 的 Web 服务，后者在处理和管理这些数据方面发挥着关键作用。一旦接收到信息，他们先进的系统就会开始调用，并将其有效地整合到技术基础设施中。
值得强调的是，区块链解决方案的开发阶段已完美结束：区块链的所有主要功能，包括数据存储、安全性和数据完整性，都可以安全无虞地运行。传输和接收机制已经过优化，以确保最高效率。
近年来，培训领域对提高数据透明度和安全性的需求日益增长。有关隐私、数据保护和数字身份的法规的发展增加了市场对能够以安全合规的方式管理数据的解决方案的需求，而区块链能够有效地满足这一要求。
事实证明，IBM Sterling Transparent Supply 解决方案在 Bmor 项目中的作用至关重要：如果没有区块链这样先进、安全的技术，该项目就会遇到重大限制，几乎失去效用。区块链发挥了战略杠杆的作用，可帮助我们克服原本难以克服的技术障碍。
Bmor 采用的解决方案为客户和员工带来了多项优势：
为客户带来的好处
为员工带来的好处
为培训行业带来的好处
Bmor 是一家创新型初创公司，怀着满腔热情、奉献精神和专业知识协同工作，为培训课程认证提供有效且可靠的解决方案。我们是数字化转型方面的专家，致力于帮助我们的合作伙伴简化流程、提高效率和增强竞争力。
如需详细了解本案例中介绍的 IBM 解决方案，请联系您的 IBM 代表或 IBM 合作伙伴。
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2024 年 3 月制作于美国。
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