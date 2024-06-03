荷兰的新法规要求政府组织主动公布其掌握的所有符合公众利益的信息 – 但首先要编辑每份文档中的所有个人数据。
为了让组织能够快速、大规模地实现合规性，Migrato 与 IBM® Build Lab 合作，利用 IBM Watson Natural Language Processing Library for Embed 增强其自然语言处理 (NLP) 功能。新的解决方案使 Migrato 能够更快、更准确地处理非结构化数据，从而帮助客户应对新的合规挑战。
Migrato 公司总部位于荷兰，专门从事非结构化内容的处理。该公司利用其定制开发的 Migrato Intelligent Content Classifier (MICC) 工具帮助组织将非结构化数据转化为可操作的业务洞察分析。
Migrato CEO Oscar Dubbeldam 介绍说：“Migrato 成立的初衷是为了分析内容，并将内容从 A 地迁移到 B 地。对于我们的大多数客户来说，起点通常是网络共享，而目的地是某种受监管的环境，例如企业内容管理平台。”
Dubbeldam 继续说道：“客户出于多种原因启动了这些迁移项目。项目要求包括停用昂贵或报废的网络共享，或采用 Microsoft 365 等现代云平台，以及满足《通用数据保护条例》[GDPR] 等监管要求。”
Migrato 使用其 Intelligent Content Classifier 软件套件帮助许多组织快速高效地完成了迁移项目。随着荷兰政府即将出台新的更严格的监管要求，该公司看到了进一步增强其能力的机会。
“最近，荷兰政府推出了 Wetgeving Open Overheid [开放政府法案]，要求政府机构主动公布所有符合公共利益的文档。”Dubbeldam 解释说，“为了遵守该新法律要求，政府组织必须首先确保对这些文档中的任何个人身份信息进行删除、匿名或假名化处理。”
Migrato 确信自己已经具备了帮助政府组织遵守新法规所需的许多核心能力。然而，该公司现有的 NLP 引擎的性能和可扩展性欠佳，无法应对日益增加的文档处理工作量和复杂性。
“我们的目标是自动处理数十万份文档，并绝对确保我们提取的数据不包含 GDPR 敏感数据，例如个人姓名、银行详细信息和/或社会安全号码。”Dubbeldam 补充道，“接下来，我们要寻找一种方法来加深对文档内容和上下文的理解。”
通过与 IBM® Build Lab 专家共同创建，Migrato 迅速开发出一个工作原型。
通过利用嵌入式 AI，Migrato 缩短了其新解决方案的上市时间。
Migrato 随时准备帮助荷兰政府机构应对新的监管要求。
在一次行业活动中与 IBM 邂逅后，Migrato 很快意识到 IBM Watson 提供了满足新的《开放政府方案》要求所需的所有功能。
“当我第一次见到 IBM 时，我对他们对流程挖掘和数据科学的关注很感兴趣。”Dubbeldam 回忆说，“在参加了 IBM 的一个全天研讨会后，我确信 IBM Watson Natural Language Processing Library for Embed 正是我们所需要的解决方案。”
IBM Watson NLP Library for Embed 是一个容器化库，它将强大的自然语言 AI 注入到现有解决方案中。该解决方案基于开源和 IBM® Research NLP 算法的组合构建，使 Migrato 能够准确检测和编辑原始文本数据中的敏感个人信息。
通过与 IBM Build Lab 的专家合作，Migrato 迅速将其概念验证转变为成熟的解决方案。
Dubbeldam 表示：“在与 IBM Build Lab 团队开展共同创建工作仅几个小时后，我们就完成了大约 70% 的解决方案开发工作 – 这是一种非常有效的合作伙伴关系。IBM 为我们提供的实践指导非常有价值，尤其是有关将特定库嵌入到我们的 Intelligent Content Classifier 应用程序中的最佳实践。”
通过与 IBM 开展合作，Migrato 已实现优化其 NLP 功能的目标。借助 IBM Watson NLP Library for Embed，该公司可更快、更准确地处理非结构化数据。
“我们只花了大约五天时间就将新解决方案投入生产，这是一个很棒的体验。”Dubbeldam 说道，"过去，我们的关键词分析是基于对文档中所有用词的统计分析，但在很多情况下，文档中最常见的词并不是最重要的词。借助 IBM® Watson NLP Library for Embed，我们可以利用 AI 执行主题关键字提取，帮助我们深入了解非结构化数据的含义。”
借助由 IBM Watson 提供支持的增强型 NLP 功能，Migrato 已准备好帮助荷兰各地的政府和营利性组织应对《开放政府法案》带来的挑战。
Dubbeldam 说道：“今天，Migrato 的一大机遇是与负有主动发布责任的政府机构合作，但我们也看到，我们的解决方案在公共部门之外也大有可为。银行和保险公司也需要确定其拥有的哪些数字文档存在隐私敏感性，而附带嵌入式 IBM AI 技术的 Migrato 解决方案也可为此类组织提供帮助。”
他补充道：“我们认为，从长远来看，花时间充分了解你所持有的数据可能带来巨大的好处。其中包括降低数据泄露的监管和声誉风险，降低存储成本，以及提高运营效率和员工生产力。”
如今，Migrato 继续与 IBM 合作，帮助其提升新解决方案的性能、可扩展性和可重复性，使其能够快速配置解决方案，满足荷兰 340 多个城市的特定要求。
同时，Migrato 正在与 IBM Build Lab 合作开发基于 IBM watsonx 的增值解决方案。IBM watsonx 是一个 AI 和数据平台，使组织能够轻松部署机器学习模型，快速扩展分析和 AI 工作负载，并为 AI 数据提供完全的透明度和可解释性。
Dubbeldam 表示：“我们对 IBM Watsonx 的潜在用例感到非常兴奋。例如，假设我们使用自己的 AI 解决方案帮助客户从其存储库中删除重复的文档，将文档总数从 100 万减少到仅 50 万。借助 IBM watsonx，我们可以使用自然语言查询使这些文档完全可搜索，帮助员工比以往更有效地利用数据。”
Dubbeldam 总结道：“毫无疑问，我们与 IBM 的合作将为荷兰的政府和非政府组织带来巨大的价值。随着我们继续与 IBM Build Lab 合作，我们对未来充满期待。”
Migrato（ibm.com 外部链接）成立于 2014 年，总部位于荷兰斯川恩，致力于帮助组织分析、清点、清理和迁移其非结构化内容。通过定制解决方案，该公司将非结构化数据转化为可操作的洞察分析，为员工和业务流程增加价值。
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2024 年 3 月制作于美国。
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