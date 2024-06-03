Migrato 公司总部位于荷兰，专门从事非结构化内容的处理。该公司利用其定制开发的 Migrato Intelligent Content Classifier (MICC) 工具帮助组织将非结构化数据转化为可操作的业务洞察分析。

Migrato CEO Oscar Dubbeldam 介绍说：“Migrato 成立的初衷是为了分析内容，并将内容从 A 地迁移到 B 地。对于我们的大多数客户来说，起点通常是网络共享，而目的地是某种受监管的环境，例如企业内容管理平台。”

Dubbeldam 继续说道：“客户出于多种原因启动了这些迁移项目。项目要求包括停用昂贵或报废的网络共享，或采用 Microsoft 365 等现代云平台，以及满足《通用数据保护条例》[GDPR] 等监管要求。”

Migrato 使用其 Intelligent Content Classifier 软件套件帮助许多组织快速高效地完成了迁移项目。随着荷兰政府即将出台新的更严格的监管要求，该公司看到了进一步增强其能力的机会。

“最近，荷兰政府推出了 Wetgeving Open Overheid [开放政府法案]，要求政府机构主动公布所有符合公共利益的文档。”Dubbeldam 解释说，“为了遵守该新法律要求，政府组织必须首先确保对这些文档中的任何个人身份信息进行删除、匿名或假名化处理。”

Migrato 确信自己已经具备了帮助政府组织遵守新法规所需的许多核心能力。然而，该公司现有的 NLP 引擎的性能和可扩展性欠佳，无法应对日益增加的文档处理工作量和复杂性。

“我们的目标是自动处理数十万份文档，并绝对确保我们提取的数据不包含 GDPR 敏感数据，例如个人姓名、银行详细信息和/或社会安全号码。”Dubbeldam 补充道，“接下来，我们要寻找一种方法来加深对文档内容和上下文的理解。”