该组织是 BELBİM A.Ş. (BELBİM)，是一家电子货币和支付服务提供商，致力于不断发展和扩展 İstanbulkart。安全是 BELBIM 的首要任务，始终致力于保护客户免受干扰。同时，该组织必须证明能够遵守通用数据保护条例 (GDPR)、ISO 27001、支付卡行业数据安全标准 (PCI DSS) 以及土耳其中央银行和土耳其总统数字化转型办公室制定的政策等规则。

BELBİM A.Ş. 的 IT 总监 Olcay Nisanoğlu 表示：“作为电子支付提供商，我们是网络攻击的诱人目标。我们的目标是保护我们的 IT 基础架构免受内外部威胁。我们的主要目标之一是严格控制对敏感数据的访问，我们认识到这是我们可以改进的领域。”

BELBIM 难以使用以前的解决方案有效管理特权帐户的访问。该组织拥有一支多元化的员工队伍，包括临时雇员和第三方承包商。为了满足合规性要求，BELBİM 必须能够监控、记录和报告所有用户的特权会话。

“我们原来的特权访问管理解决方案过于复杂，而且提供的报告功能有限，”Nisanoğlu 回忆道。“因此，对我们的 IT 团队来说，授予和撤回访问权限或提取监管机构所需的信息既耗时又具有挑战性。我们还发现，通过更好地保护特权帐户，可以加强我们的网络安全态势。我们的目标是找到一种将强大的安全性与用户友好性相结合的解决方案，在不限制生产力的情况下降低风险。”