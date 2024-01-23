建筑物是各类组织必须运营的最庞大、最昂贵的资产之一，这就是为什么许多英国企业依靠 HFL Building Solutions 的专业知识技能来帮助保持其物业的安全、舒适和高效。

HFL 专注于维护服务、综合设施服务和建筑环境服务。其使命是确保尽可能高效且经济地管理客户的设施。为此，该公司需要对工程师的活动以及他们管理和维护的已建基础设施有清晰的洞察和了解。

HFL 财务总监 Mark Roberts 解释道：“我们所做的工作相对简单，复杂性来自于我们的运营量。我们拥有 150 名员工，在 400 多个地点运营，每月生成约 4,000 个工作单。”

每当工程师到现场执行工作单时，例如进行预防性维护状况检查或对供暖系统进行补救性维修工程，他们都会将有关工作的书面报告添加到现场保存的日志中。

每本日志都提供了为客户所做工作的重要记录，以及重要的证明文件，包括商业计划书、设计、证书等。HFL 依靠随时获取这些信息来有效开展日常工作、跟踪持续成本并让客户了解其设施的状况。在许多情况下，这些信息对于客户证明其企业设施符合监管和法律要求也至关重要。

以前，HFL 使用实物日志，并依靠电子表格流程来管理支持工作流程。这种方法导致工作单报告完成延误，而文书工作经常被错误归档或丢失，从而导致返工，浪费了时间，并增加了企业及其客户的风险。随着业务的扩展，HFL 迫切希望找到一种更可持续、更安全的工作单管理方式。