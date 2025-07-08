与 IBM 一起部署 AI 助手，将生产力提高 30%
匈牙利的企业面临着人才资源不断萎缩和员工队伍老龄化的问题。因此，各公司正在寻求加速数字化和自动化，以此作为促进未来增长的方式。
许多情况下，发票处理等任务尤其耗费人力，需投入时间进行内外数据人工核对，这为新技术提供了绝佳的应用契机。
Barré Technologies 业务开发负责人 János Prikk 表示，“文档管理和业务流程管理中的工作流非常复杂。在 Barré，我们发现最终用户有时难以定位所需数据的获取路径。我们意识到，能够与文档和业务流程管理应用程序交互的 AI 助手可以帮助用户更快地浏览流程，同时助力现有团队提高生产力。”
作为 IBM® FileNet® 和 IBM Cloud Pak® for Data 等解决方案的专家，Barré 选择 IBM 担任该项目的技术合作伙伴实属必然。Barré 选择 IBM watsonx® 产品组合，为其 AI 助手奠定基础。IBM watsonx 能够与 IBM 和第三方解决方案无缝整合，进而简化 Barré 工程师的开发流程。IBM watsonx.ai®AI 工作室可提供支持中欧和东欧 (CEE) 语言的大语言模型 (LLM)——例如 Mistral 和 Llama 等本地部署模型，并借此增强商业机密信息的安全性。
“我们的目标细分市场通常会处理高度敏感的数据，这些数据经常受到政府的严格监管，确保数据安全对这些市场的客户来说非常重要。”Prikka 指出。“由于 LLM 的轻量级特性，本地部署模型让人们相信 Barré AI 助手能够提供他们所需的高安全性功能。”
Barré 与当地 IBM 团队密切合作，设计并开发 AI 助手以支持三个关键用例：发票采集和处理、存储库导航监管以及业务知识库导航。该助手通过后台访问企业应用程序数据来响应自然语言查询以检索正确的文档，并快速可靠地提供整理结果。
Barré 正在努力将 AI 助手介绍给匈牙利各地的客户。例如，一家大型医院目前正在测试 Barré AI 助手，以便处理收到的发票，将其过账到内部的企业资源规划 (ERP) 系统，与匈牙利税务机关在线验证其详细信息，并进行批准和归档。
“根据我们使用 Barré Technologies 内部助手作为零号客户的经验，我们发现浏览企业应用程序的效率已提高 30%。”Priek 表示，“这意味着拥有 50 名员工的团队每年可节省约 1,380 小时。以每小时 65 美元的平均加载成本计算，每年的生产力收益约为 90,000 美元。鉴于实施和年度运营成本约为 100,000 美元，我们预计在 13 个月内即可收回全部投资。”
“我们始终以对话为切入点，探索业务目标。”Prikka 解释道，“重要的是不仅要为客户提供技术解决方案，还要提供涵盖业务各个方面（财务、人力资源和第三方合作伙伴）的解决方案。”
Prikk 总结道：“当然，AI 在匈牙利是一个热门话题，但大多数人对它还不熟悉。借助 IBM watsonx，我们可以为客户现有的应用程序注入一些‘魔力’，并提供切实解决方案以快速取得成果、提高生产力并破除员工队伍的限制，从而帮助匈牙利企业蓬勃发展。”
Barré Technologies 总部位于匈牙利，致力于开发专为企业内容管理和企业数据资产管理而设计的软件解决方案。
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示例仅供说明之用。实际结果将因客户配置和条件而异，因此通常无法提供预期的结果。