匈牙利的企业面临着人才资源不断萎缩和员工队伍老龄化的问题。因此，各公司正在寻求加速数字化和自动化，以此作为促进未来增长的方式。

许多情况下，发票处理等任务尤其耗费人力，需投入时间进行内外数据人工核对，这为新技术提供了绝佳的应用契机。

Barré Technologies 业务开发负责人 János Prikk 表示，“文档管理和业务流程管理中的工作流非常复杂。在 Barré，我们发现最终用户有时难以定位所需数据的获取路径。我们意识到，能够与文档和业务流程管理应用程序交互的 AI 助手可以帮助用户更快地浏览流程，同时助力现有团队提高生产力。”