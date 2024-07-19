Autodesk Inc.

超过 34 年来，软件巨头 Autodesk 根据永久桌面许可协议销售其广受欢迎的 3D 设计、工程和娱乐软件。然而，客户购买和访问产品的方式正在发生变化，从使用桌面应用程序转变为使用托管在云端和移动平台上的软件。

Autodesk 一直积极主动地应对这一转变。该公司运营副总裁 Gregg Spratto 说道：“大约四五年前，我们开始考虑用一种更现代化的方式来销售和分发我们的许可证，并转向订阅模式。”



尽管此举对 Autodesk 来说意义重大，客户可以省钱、避免长期协议并更快地从产品更新中受益，也对客户服务产生了深远的影响。



更重要的是，这增加了吸引和留住新客户和潜在客户的筹码，因为购买体验通常是从试用开始的。“如果软件试用版不能正常工作，他们永远不会成为客户，”Spratto 说。



目前，Autodesk 约有 350 名内外部客户支持代理，每年处理约 100 万次客户和合作伙伴联系，其中一半与激活码申请、地址变更、合同问题和技术问题有关。负责管理全球客户和合作伙伴服务的 Spratto 解释说：“我的团队所做的很多工作只是识别问题，试图确定人们想要什么或在问什么。”由于问题量大且复杂，目前查询的解决时间可能需要 1.5 天或更长时间。



随着转向订阅模式，Autodesk 需要更快地响应客户的询问并根据未来的交易量进行扩展。2015 年底，在对智能客户参与技术在服务支持领域的应用进行了数月的研究之后，Autodesk 与 IBM 合作启动了一项创新试点计划，开发基于 Watson Assistant 服务的虚拟代理。

