公司在业务应用程序上作出巨额投资，但员工必须正确使用它们才能实现收益。Assima 进军云端，加快其智能应用程序叠加技术的上市时间，该技术融入人工智能 (AI)，可实时向用户屏幕提供信息和过程指导。
每家公司都希望他们的员工能够发挥出最佳能力，但具有讽刺意味的是，他们为实现这一目标而部署的系统和流程可能会影响绩效。面对新业务应用程序时，学习曲线可能会变得非常陡峭。即使有人已经使用过某个系统一段时间，他们也很难在每一步都遵循最佳实践。所有这些都会阻止组织从企业软件中获得预期的投资回报。
对于 Assima 来说，这无疑是帮助员工充分发挥潜力的绝佳机会。欧洲、中东和非洲地区首席运营官 Germain Bourgeois 说道：“相比等待员工寻求帮助，或更糟糕的情况是犯下错误需要纠正，为他们提供主动指导自然更有效。正是这种认知促使我们开发出智能应用程序叠加解决方案，它可以分析用户屏幕，为他们提供相关信息和流程指导，帮助提高绩效。”
自 2002 年成立以来，Assima 已取得巨大成功，员工人数从 5 人发展到 160 多人，并赢得了一些大型公司客户。成功的部分原因在于公司愿意作出调整。
“最初，我们以本地软件的形式提供解决方案，但我们意识到客户希望从云计算提供的基于用量的定价和弹性中受益，”Germain Bourgeois 回忆道。“我们知道是时候要转向软件即服务 [SaaS] 交付模式，并且需要找到合适的云供应商来帮助我们实现这一目标。最重要的是，我们需要确保强大的可靠性和安全性，这些功能对我们所有的客户都非常重要，对构成我们客户群重要组成部分的医疗保健和银行业客户来说更是生死攸关。”
他继续说道：“我们不仅需要一个云服务提供商，还需要一个能够帮助我们将解决方案提升到新水平的技术合作伙伴。具体来说，我们对探索 AI 的使用很感兴趣，因此我们找到了一家投资研发[研究与开发]的供应商。”
为了帮助其成功发展成为 SaaS 提供商，Assima 采用了 IBM Cloud 解决方案，将其软件托管在 IBM 数据中心的裸机服务器上。
“凭借 IBM 的技术和流程专业知识，我们得以非常顺利地过渡到云端，”Germain Bourgeois 评论道。“从那时起， IBM Cloud 解决方案一直给我们带来卓越的体验，使我们无需关注基础架构，并专注于解决方案开发。
他继续说道：“Assima一直以其创新的智能技术而闻名。当有机会参加新的 IBM Event - Watson Build Challenge 时，我们把握时机，因为我们知道这将加速我们的认知解决方案的开发进程。”
Assima 首席学习官 Eleni Iatridis 继续说道：“Watson Build Challenge 是一个绝佳机会，能让我们获得 IBM 的支持和工具，同时通过构建 AI 增强原型来获得客户对我们的认知解决方案的认可。我们提出的概念是对现有应用程序叠加解决方案的扩展。在 Watson AI 服务的支持下，它不仅能提供基于角色的信息，还能在用户工作时为其提供智能响应和建议，以改进和加快其决策。我们的参赛作品从 400 份参赛作品中脱颖而出，被评为欧洲第二名，这是一项令人兴奋的成就。”
如今，Assima 正在进一步开发其认知解决方案，并利用 IBM watsonx Assistant 使其解决方案能够通过聊天机器人以自然语言与用户进行交流。Assima 还利用来自 Weather Company® 的数据来促进基于天气的建议。Assima 计划在不久之后整合 Personality Insights 和 Tone Analyzer。
Eleni Iatridis 解释说：“在 IBM 的帮助下，我们正在增加聊天机器人功能并提高个性化程度，以帮助进一步提高用户绩效。”“用例数不胜数。例如，如果员工难以把握流程的下一步，我们的数字代理会进行干预，包括提供相关的帮助文档，甚至自动为他们执行任务。
“它可以根据最新的天气预报，提供关于安排外部工作的最佳时间建议。或者，如果呼叫中心工作人员正在与客户通话，数字代理可以根据客户的兴致和情况，就如何与客户进行有效互动提供实用建议。”
Assima 向 IBM Cloud 的迁移已获得回报：降低采用门槛，帮助客户比以往更快获得 Assima 软件的好处。
Germain Bourgeois 继续说道：“以前，客户可能需要长达 20 天的时间才能开始使用我们的解决方案。通过迁移到 IBM Cloud，我们将上市时间缩短了 500%，从而能够以更快的速度、更低的成本吸引新客户。”
IBM 平台满足了 Assima 对安全性和可靠性的期望，实现了卓越的服务连续性。
“自从采用 IBM Cloud 解决方案以来，我们没有遇到任何服务中断，这意味着我们可以提供要求极高的客户 SLA [服务水平协议]，”Germain Bourgeois 说道。“同样重要的是，IBM 数据中心高度安全且符合一系列法规，使我们能够轻松为医疗保健和银行业的客户提供服务。我们也相信 IBM 能够帮助我们满足即将出台的通用数据保护条例 [GDPR] 的规定。”
通过在 IBM Watson 的支持下利用 AI 功能提升其解决方案，Assima 将能够为其客户群提供更大的价值并增强其竞争优势。
Eleni Iatridis 总结道：“IBM Watson 解决方案正在帮助我们提供‘增强型人类智能’，让员工受益于决策改进和复杂性降低，从而能够充分利用其业务应用程序。在 IBM 的帮助下，我们正在消除干扰，用户能够触手可及最重要的信息，从而使他们能够比以往任何时候都表现得更好。”
Assima（链接位于 ibm.com 外部）成立于 2002 年，致力提供有助于提高用户绩效和业务效率的技术和服务。该公司通过与咨询公司建立战略合作伙伴关系，在欧洲、北美和非洲 11 个国家/地区开展业务，为全球蓝筹客户提供支持。
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