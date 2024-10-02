每家公司都希望他们的员工能够发挥出最佳能力，但具有讽刺意味的是，他们为实现这一目标而部署的系统和流程可能会影响绩效。面对新业务应用程序时，学习曲线可能会变得非常陡峭。即使有人已经使用过某个系统一段时间，他们也很难在每一步都遵循最佳实践。所有这些都会阻止组织从企业软件中获得预期的投资回报。

对于 Assima 来说，这无疑是帮助员工充分发挥潜力的绝佳机会。欧洲、中东和非洲地区首席运营官 Germain Bourgeois 说道：“相比等待员工寻求帮助，或更糟糕的情况是犯下错误需要纠正，为他们提供主动指导自然更有效。正是这种认知促使我们开发出智能应用程序叠加解决方案，它可以分析用户屏幕，为他们提供相关信息和流程指导，帮助提高绩效。”

自 2002 年成立以来，Assima 已取得巨大成功，员工人数从 5 人发展到 160 多人，并赢得了一些大型公司客户。成功的部分原因在于公司愿意作出调整。

“最初，我们以本地软件的形式提供解决方案，但我们意识到客户希望从云计算提供的基于用量的定价和弹性中受益，”Germain Bourgeois 回忆道。“我们知道是时候要转向软件即服务 [SaaS] 交付模式，并且需要找到合适的云供应商来帮助我们实现这一目标。最重要的是，我们需要确保强大的可靠性和安全性，这些功能对我们所有的客户都非常重要，对构成我们客户群重要组成部分的医疗保健和银行业客户来说更是生死攸关。”

他继续说道：“我们不仅需要一个云服务提供商，还需要一个能够帮助我们将解决方案提升到新水平的技术合作伙伴。具体来说，我们对探索 AI 的使用很感兴趣，因此我们找到了一家投资研发[研究与开发]的供应商。”