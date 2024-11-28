为了应对这些挑战，ASPHI Onlus 与 IFAB (International Foundation for Big Data and Artificial Intelligence for Human Development) 及 IBM Client Engineering 合作，深入了解如何将人工智能 (AI) 应用于该主题。他们开展了一项概念验证 (POC)，涉及 IBM® watsonx.ai平台、IBM watsonx Assistant、IBM® Cloud Code Engine 和 IBM® Cloudant 数据库。概念验证为期 4 周。该团队由来自 ASPHI Onlus、IFAB 和 IBM 的 14 名人员组成，并利用了该基金会的数据和公开可用数据。

该团队开发了“Limpide Letture”（或“Clear Reading”）作为一个创新平台，通过使复杂的文本更容易理解和更具吸引力，为各种能力的读者提供便利。利用 watsonx 强大的分析能力，他们开发了一种工具，可以简化阅读并引导用户使用新的学习材料。

Limpide Letture 通过以下方式改变用户体验：

将文本分类，例如“叙述性”或“说明性”

生成标题、摘要和互动元素以加深读者参与度

以易于理解的格式简化文本

提供测验来测试对内容的理解

关于最佳阅读方法的个性化建议 – 通过简单的材料或详细的指导提供，突出具有挑战性的词汇和句子结构

为了支持该平台，该团队还设计了“LucIA”，这是一款 AI 驱动的虚拟助理，可以回答用户有关文本的任何问题。该虚拟助理基于 watsonx.ai 构建，可以部署 watsonx Assistant 来管理随时查询要阅读的文本，从而提供实时帮助。此外，IBM Cloudant 和 IBM Cloud Code Engine 为该应用提供强大且可扩展的存储和运行时环境，从而以最小的工作量和维护成本存储大量文档和会话数据。

借助 Limpide Letture 和 LucIA 的 AI 工具，ASPHI Onlus 确保每位学习者都能获得与个人能力密切相关的可定制资源。