为了应对这些挑战，ASPHI Onlus 与 IFAB (International Foundation for Big Data and Artificial Intelligence for Human Development) 及 IBM Client Engineering 合作，深入了解如何将人工智能 (AI) 应用于该主题。他们开展了一项概念验证 (POC)，涉及 IBM® watsonx.ai平台、IBM watsonx Assistant、IBM® Cloud Code Engine 和 IBM® Cloudant 数据库。概念验证为期 4 周。该团队由来自 ASPHI Onlus、IFAB 和 IBM 的 14 名人员组成，并利用了该基金会的数据和公开可用数据。
该团队开发了“Limpide Letture”（或“Clear Reading”）作为一个创新平台，通过使复杂的文本更容易理解和更具吸引力，为各种能力的读者提供便利。利用 watsonx 强大的分析能力，他们开发了一种工具，可以简化阅读并引导用户使用新的学习材料。
Limpide Letture 通过以下方式改变用户体验：
关于最佳阅读方法的个性化建议 – 通过简单的材料或详细的指导提供，突出具有挑战性的词汇和句子结构
为了支持该平台，该团队还设计了“LucIA”，这是一款 AI 驱动的虚拟助理，可以回答用户有关文本的任何问题。该虚拟助理基于 watsonx.ai 构建，可以部署 watsonx Assistant 来管理随时查询要阅读的文本，从而提供实时帮助。此外，IBM Cloudant 和 IBM Cloud Code Engine 为该应用提供强大且可扩展的存储和运行时环境，从而以最小的工作量和维护成本存储大量文档和会话数据。
借助 Limpide Letture 和 LucIA 的 AI 工具，ASPHI Onlus 确保每位学习者都能获得与个人能力密切相关的可定制资源。
watsonx 在 POC 中的实施取得了显著成果。ASPHI Onlus 的专家预测，放弃教育课程或通过阅读学习意大利语的用户数量将会减少。现在，他们希望青少年学生能够阅读更多文章，每年至少阅读 30 份叙事性文件，并丰富他们的词汇量。
该解决方案还有望帮助 ASPHI Onlus 实现将用户数量增加到 100,000 的目标，同时根据年龄、教育水平和建议阅读内容实现多样化和定制复杂性。此外，它旨在减少通过阅读学习意大利语花费的时间，使用户能够在短短一年内进入下一个级别。
通过 Limpide Letture 和 LucIA，ASPHI Onlus 将能够消除语言障碍，为听力和认知障碍人士以及意大利语学生提供阅读便利。鉴于该工具在 POC 中取得了巨大成功，ASPHI Onlus 希望将来能够将该解决方案扩展到学生以外的领域。
该解决方案对社区产生了巨大影响。Limpide Letture 不仅仅是一种技术工具，它还代表包容性教育方法的进步。通过突破障碍，该解决方案可以增强残障人士的独立性，并为所有人提供更加公平的学习环境。随着 ASPHI Onlus 的使命继续推动创新解决方案，与 IBM 的合作是实现无障碍教育道路上的一个重要里程碑。
ASPI Onlus Foundation（ibm.com 外部链接）是一家意大利非营利性社会福利事业组织，从事服务于残障人士的数字化技术研究已有近 40 年。他们的使命是运用数字化技术来提升学校、工作和社会对残障人士的包容性。
IFAB（ibm.com 外部链接）是一个参与性非营利基金会，由国内外公司组成，这些公司认为数据和 AI 对战略至关重要。该基金会旨在就人类发展、可持续性发展和新兴科学进行全球科学和文化对话中，成为独立、权威的参考。它参与超级计算领域的主要国家和国际网络，充当科技、研究与整个行业和社会实际应用之间的“纽带”。
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