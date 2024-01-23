在赢得客户和建立稳固的用户基础方面，当今的移动应用程序开发人员面临着激烈的竞争。为了帮助企业更轻松、更有效地为其应用程序开展营销，AppLift 创建了一个用于定向广告投放的数据驱动解决方案。“我们提供基于效果的广告形式，”AppLift 首席执行官兼联合创始人 Tim Koschella 说道。“我们非常了解用户的行为，并利用这些数据将合适的广告，展示在合适的用户面前。”

为了拓展 DataLift 360 产品，面向全球应用程序开发者和发行商，Applift 需要一种专为高性能全球交付而设计的云托管基础架构。“我们投放广告的用户，可以位于世界任何地方，”Koschella 说。“为了保持较低的延迟并立即投放广告，无论用户身在何处，我们都需要物理上的接近。”

