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利用 IBM Cloud 技术平台，帮助应用程序营销人员优化广告投放
手机上手指点击屏幕的特写镜头，办公桌上有一杯咖啡

借助 IBM Cloud 基础架构托管解决方案，AppLift 提供了一个数据驱动平台，帮助应用程序开发人员和发布商，通过数字广告和营销工作锁定最佳用户群。
业务挑战

为了拓展 DataLift 360 广告投放服务，面向全球各地的应用程序开发者和发行商，AppLift 需要一种专为高性能全球交付而设计的云托管基础架构。
变革

AppLift 通过配置包含 IBM Cloud Bare Metal 和虚拟资源的混合云基础架构，建立了一个高度可伸缩的环境，几乎可以在任何位置向客户提供服务。
结果 凭借强大的 IBM Cloud 技术和全球数据中心布局，
支持低延迟交付
可根据需求轻松伸缩，
每秒可容纳超过 100 万次查询
保持低成本，
根据需要提供云资源
业务挑战案例
数据驱动的广告投放理念

在赢得客户和建立稳固的用户基础方面，当今的移动应用程序开发人员面临着激烈的竞争。为了帮助企业更轻松、更有效地为其应用程序开展营销，AppLift 创建了一个用于定向广告投放的数据驱动解决方案。“我们提供基于效果的广告形式，”AppLift 首席执行官兼联合创始人 Tim Koschella 说道。“我们非常了解用户的行为，并利用这些数据将合适的广告，展示在合适的用户面前。”

为了拓展 DataLift 360 产品，面向全球应用程序开发者和发行商，Applift 需要一种专为高性能全球交付而设计的云托管基础架构。“我们投放广告的用户，可以位于世界任何地方，”Koschella 说。“为了保持较低的延迟并立即投放广告，无论用户身在何处，我们都需要物理上的接近。”
与其他基于云的竞争对手相比，我们能够以更低的成本提供服务。对我们来说，这是 IBM Cloud 解决方案的重要组成部分。 Tim Koschella Chief Executive Officer and Cofounder AppLift
变革案例
强大的混合基础架构，实现全球交付

IBM Cloud 托管解决方案提供了 Applift 的 DataLift 360 平台所需的强大技术和全球数据中心布局。该公司通过配置混合云基础架构（包括在香港和华盛顿特区托管的 IBM Cloud Bare Metal 和虚拟资源），建立了一个高度可伸缩的环境，可为全球几乎任何地点的客户提供服务。

Koschella 说：“我们的 IBM Cloud 基础架构已配置好，可以存储和处理超过 20 亿个用户概要文件。”“从本质上讲，这意味着我们有能力存储和处理世界上每个智能手机用户的数据，并利用这些数据来为广告投放决策提供信息。”
RESULT 案例
随需应变，提供云资源，降低成本

借助托管 DataLift 360 解决方案的 IBM Cloud 技术，AppLift 拥有其基石产品所需的功能和性能，并且仍然保持关键基础架构的灵活性。“我们可以快速打开和关闭服务器，”Koschella 说。“如果我们提前知道流量高峰或我们正在扩大业务，我们就可以扩大规模。我们还可以灵活缩减规模。”

该公司的定位是扩展业务对面，要能在每秒超过 100 万次查询的海量流量中，同时根据需要支付基础架构费用，从而保持较低的总体成本。“我们可以每月或更短的迭代调整我们的容量，”Koschella 说。“我们能够以比其他基于云的竞争对手更低的成本提供服务。这对我们来说是 IBM Cloud 解决方案的重要组成部分。”
AppLift 徽标
AppLift

AppLift 是一家总部位于德国柏林的移动广告技术公司，帮助广告商管理应用营销生命周期的每个阶段，从发布到增长，再到持续的客户保留。该公司的 DataLift 360 解决方案提供了统一的数据驱动平台，旨在识别和定位所有关键数字渠道广告活动的最佳用户群。
解决方案组件 IBM Bluemix（现在的 IBM Cloud） IBM Bare Metal Servers IBM Cloud Virtual Servers
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2017 年 7 月在美国制作

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