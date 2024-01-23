借助 IBM Cloud 基础架构托管解决方案，AppLift 提供了一个数据驱动平台，帮助应用程序开发人员和发布商，通过数字广告和营销工作锁定最佳用户群。
在赢得客户和建立稳固的用户基础方面，当今的移动应用程序开发人员面临着激烈的竞争。为了帮助企业更轻松、更有效地为其应用程序开展营销，AppLift 创建了一个用于定向广告投放的数据驱动解决方案。“我们提供基于效果的广告形式，”AppLift 首席执行官兼联合创始人 Tim Koschella 说道。“我们非常了解用户的行为，并利用这些数据将合适的广告，展示在合适的用户面前。”
为了拓展 DataLift 360 产品，面向全球应用程序开发者和发行商，Applift 需要一种专为高性能全球交付而设计的云托管基础架构。“我们投放广告的用户，可以位于世界任何地方，”Koschella 说。“为了保持较低的延迟并立即投放广告，无论用户身在何处，我们都需要物理上的接近。”
IBM Cloud 托管解决方案提供了 Applift 的 DataLift 360 平台所需的强大技术和全球数据中心布局。该公司通过配置混合云基础架构（包括在香港和华盛顿特区托管的 IBM Cloud Bare Metal 和虚拟资源），建立了一个高度可伸缩的环境，可为全球几乎任何地点的客户提供服务。
Koschella 说：“我们的 IBM Cloud 基础架构已配置好，可以存储和处理超过 20 亿个用户概要文件。”“从本质上讲，这意味着我们有能力存储和处理世界上每个智能手机用户的数据，并利用这些数据来为广告投放决策提供信息。”
借助托管 DataLift 360 解决方案的 IBM Cloud 技术，AppLift 拥有其基石产品所需的功能和性能，并且仍然保持关键基础架构的灵活性。“我们可以快速打开和关闭服务器，”Koschella 说。“如果我们提前知道流量高峰或我们正在扩大业务，我们就可以扩大规模。我们还可以灵活缩减规模。”
该公司的定位是扩展业务对面，要能在每秒超过 100 万次查询的海量流量中，同时根据需要支付基础架构费用，从而保持较低的总体成本。“我们可以每月或更短的迭代调整我们的容量，”Koschella 说。“我们能够以比其他基于云的竞争对手更低的成本提供服务。这对我们来说是 IBM Cloud 解决方案的重要组成部分。”
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2017 年 7 月在美国制作
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