这家国有公司是政府的云供应商，也是最大的基础设施服务提供商。为了保持这一地位并确保进一步增长，APIS IT 需要对其基础设施进行现代化改造，以提高弹性、简化操作并确保应用程序的安全和保护。该公司的 IT 现代化计划包括对 Red Hat® OpenShift®（链接位于 ibm.com 外部）平台上的所有内容进行开发和容器化，并通过数据弹性和数据访问功能对其进行保护。

与当今的大多数组织一样，APIS IT 需要用更少的资源做更多的事情，提供更灵活的现代化服务，在预算范围内实现更大的灵活性和速度。该机构的计划面临的最大挑战是业务性质。该机构的应用程序具有高度动态性质，因此传统的备份流程不适用于新的容器化环境。旧基础架构阻碍了该机构的发展。