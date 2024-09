APIS IT 的新基础设施简化了从备份重新创建应用程序的流程,为业务和 IT 服务的连续性提供数据弹性。它支持跨团队协作,不同的微型团队管理环境的组件,并共同努力实现其业务目标。从基础设施的角度来看,APIS IT 现在也受益于其部署的每个容器化应用程序的安全设计。这使得 APIS IT 能够在整个 OpenShift 生态系统中一致应用安全策略,保护其免受勒索软件和恶意软件的侵害。

APIS IT 的最大优势是 IBM Spectrum Protect Plus 仅备份快照持久卷,而不影响正在运行的持久卷。因此,它可以在不干扰生产工作负载的情况下提供数据弹性。

“由此产生的效率将使 APIS IT 能够以更大的容量运行更加多样化的工作负载。它还允许 APIS IT 将一些客户的旧应用程序迁移到新的现代应用程序。”APIS IT 分布式系统主管 Jasmin Strkonjic 说道,“从地方到中央,所有政府机构、部委和办事处都在努力实现工作数字化。克罗地亚正在努力为我们的公民打造更多的数字平台 — 这种环境将有助于我们实现这一目标。”

为了进一步简化解决方案,所有存储均通过 OpenShift 控制台进行管理。添加数据库非常简单,只需几分钟。