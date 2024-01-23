APIS IT 是克罗地亚政府的中央 IT 机构，为税务系统、海关系统和选举等关键政府机构提供 IT 支持。
这家国有公司是政府的云供应商，也是最大的基础设施服务提供商。为了保持这一地位并确保进一步增长，APIS IT 需要对其基础设施进行现代化改造，以提高弹性、简化操作并确保应用程序的安全和保护。该公司的 IT 现代化计划包括对 Red Hat® OpenShift®（链接位于 ibm.com 外部）平台上的所有内容进行开发和容器化，并通过数据弹性和数据访问功能对其进行保护。
与当今的大多数组织一样，APIS IT 需要用更少的资源做更多的事情，提供更灵活的现代化服务，在预算范围内实现更大的灵活性和速度。该机构的计划面临的最大挑战是业务性质。该机构的应用程序具有高度动态性质，因此传统的备份流程不适用于新的容器化环境。旧基础架构阻碍了该机构的发展。
5 分钟内实现快速数据库备份
保护超过 1,000 个虚拟机和容器化项目
APIS IT 已在使用 IBM Spectrum® Protect 和 IBM Spectrum Protect Plus 软件提供统一保护，并在政府私有云中实现恢复、复制和重用功能。升级到最新版本后，它可以轻松地与 Red Hat OpenShift Data Foundation（以前称为 OpenShift Container Storage）进行本地集成。
新版本还提供扩展功能，帮助 APIS IT 设计现代应用程序基础架构。IBM Spectrum Protect Plus 可与 Red Hat OpenShift 轻松集成，提供不同应用程序的快照备份，例如容器内的整个数据库，包括数据和配置文件。该机构还采用了 OpenShift 单点登录 (SSO)，这对于 APIS IT 来说至关重要。
APIS IT 的新基础设施简化了从备份重新创建应用程序的流程，为业务和 IT 服务的连续性提供数据弹性。它支持跨团队协作，不同的微型团队管理环境的组件，并共同努力实现其业务目标。从基础设施的角度来看，APIS IT 现在也受益于其部署的每个容器化应用程序的安全设计。这使得 APIS IT 能够在整个 OpenShift 生态系统中一致应用安全策略，保护其免受勒索软件和恶意软件的侵害。
APIS IT 的最大优势是 IBM Spectrum Protect Plus 仅备份快照持久卷，而不影响正在运行的持久卷。因此，它可以在不干扰生产工作负载的情况下提供数据弹性。
“由此产生的效率将使 APIS IT 能够以更大的容量运行更加多样化的工作负载。它还允许 APIS IT 将一些客户的旧应用程序迁移到新的现代应用程序。”APIS IT 分布式系统主管 Jasmin Strkonjic 说道，“从地方到中央，所有政府机构、部委和办事处都在努力实现工作数字化。克罗地亚正在努力为我们的公民打造更多的数字平台 — 这种环境将有助于我们实现这一目标。”
为了进一步简化解决方案，所有存储均通过 OpenShift 控制台进行管理。添加数据库非常简单，只需几分钟。
作为公共行政领域的可靠合作伙伴，APIS IT（ibm.com 外部链接）拥有 50 多年的经验，其业务包括提供咨询服务和设计与质量和安全紧密相关的 IT 解决方案，从而为建设数字社会做出贡献。APIS IT 通过协同利用自身专长、创新技术和业务标准，为公共行政数字化转型提供 IT 支持，从而为社会创造新价值。作为克罗地亚领先的公共 ICT 服务提供商，APIS IT 是欧洲公共 ICT 服务提供商组织 EURITAS 的成员。
APIS IT 经常寻求技术改进，确保为所支持的机构提供同类最佳、领先的服务。APIS 与 IBM 拥有长达 50 年的牢固合作关系，因此能够提供尖端的技术解决方案。
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美国出品，2021 年 7 月。
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