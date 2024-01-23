Apator Rector 的软件开发工作受到近十年机龄设备的限制。该公司与 IBM 合作伙伴 INET – Systemy Informatyczne 合作推出了采用 IBM FlashSystem® 技术构建的集中式存储平台。现在，开发人员可以在虚拟化架构中更加快速、轻松地管理和迁移与开发相关的数据。
耐心是一种美德。但您的存储架构确实不应该成为您赖以注入这种美德的工具。等待加载画面或等待数据填充很快就会让人懊恼，当您正在迭代下周需要交付的应用程序的第十个版本时尤其如此。
简而言之，缓慢的数据传输会减慢您的流程。对于快速发展的软件开发商 Apator Rector 来说，等待已不再是一种选择。
“我们用于软件开发的设备非常旧且速度很慢，”Apator Rector 的 IT 安装和管理主管 Marek Kulczyk 解释道，“其中大部分是七年前购买的。其中一些甚至比那还要陈旧。我们在这些系统上运行多个大型开发环境，每个环境都有一个大型 Oracle 数据库，并且我们遇到了很多性能问题。”
当时，Apator Rector 通过单独的服务器运行这些环境，包括相关的存储，有些设备在较旧且较慢的设备上存储了 4-5 TB 的数据。由于资源不足，该企业有时不得不将数据保存在本地磁盘上。这种策略不仅限制了数据访问速度，还降低了整体可用性。
“如果主机出现故障，我们将无法访问数据库，并且我们的几位设计师将无法工作，”Kulczyk 指出，“这可能会影响开发时间表，进而影响客户满意度。因此，我们想要一些能够提升我们流程可用性的解决方案。我们希望在本地集中存储开发数据。”
对于 Apator Rector 来说，选择哪个平台显而易见。“在我之前的工作中，我使用的是 IBM 存储，”Kulczyk 补充道，“我知道 IBM 提供了一个很好的解决方案，我想在 Apator Rector 中使用类似的解决方案。”
该企业开始与 IBM 合作伙伴 INET 合作，后者帮助 Apator Rector 完善业务和技术需求，确定适合开发环境的设备。2020 年初，该联合团队在 Apator Rector 的企业总部部署了 IBM FlashSystem 5000 设备，该设备使用 IBM Spectrum Virtualize 构建而成。
“这是一个非常快速和简单的实施，”INET 负责人 Tomasz Laube 指出，“我们将 FlashSystem 混合配置为固态硬盘和传统旋转型磁盘驱动器，因此它们可以将重要数据存储在速度更快的固态硬盘上。访问频率较低的资料（图像或视频）可以存储在较慢的磁盘层上。借助 IBM Easy Tier 工具，我们还准备了一个 VMware 基础架构，可以在主机出现问题时保持 Oracle 数据可用。”
此外，Apator Rector 还使用 IBM Storage Insights 技术，这是一种中央控制台，可让用户无缝管理存储环境，甚至与 IBM 共享日志，以便在发生错误（不太可能发生）或中断时加快支持速度。
借助全新分层存储架构，Apator Rector 通过更快的数据访问和避免以前造成技术困扰的性能问题，加快了开发工作。按磁盘类型隔离数据可以让企业更好地优化系统性能，而通过虚拟化，Apator Rector 可以快速扩展开发工作，以适应新项目和客户。
“我们使用无中断复制功能来快速复制现有的开发环境，并开始开发和测试新的产品，”Kulczyk 指出，“以前，我们部署新数据库可能需要长达两天的时间。在与 INET 和 IBM 合作之后，我们只需要五个小时即可完成。”
“FlashSystem 中的固态硬盘也有帮助，”Laube 补充道，“固态硬盘比传统旋转型磁盘更快速，因此可以更快地获取信息。而且没有任何移动部件，也更可靠。”
当然，虚拟化存储环境有助于增强可靠性。正如 Kulczyk 解释的那样，“如果一台主机出现故障，我们可以从另一台主机开始工作。因此，中断只能造成轻微干扰，而不是像以前那样浪费大量时间。”
总而言之，Apator Rector 对选择 INET 和 IBM Storage 技术感到很满意。“我们不再需要在存储上花费时间，”Kulczyk 总结道，“一切或多或少都是自行完成的。这为我和我的团队节省了资金和时间。”
作为 Apator Group 成员，Apator Rector（ibm.com 外部链接）开发并向波兰市场销售软件。该企业专注于地理信息系统 (GIS) 技术，主要服务于公用事业、电信和公共组织。Apator Rector 成立于 1994 年，目前拥有 150 多名员工。
IBM 合作伙伴 INET（ibm.com 外部链接）是一家行业专注型技术解决方案提供商。该公司成立于 2005 年，目前总部位于波兰的科尔布佐瓦。
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2020 年 12 月在美国制作。
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