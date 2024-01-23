耐心是一种美德。但您的存储架构确实不应该成为您赖以注入这种美德的工具。等待加载画面或等待数据填充很快就会让人懊恼，当您正在迭代下周需要交付的应用程序的第十个版本时尤其如此。

简而言之，缓慢的数据传输会减慢您的流程。对于快速发展的软件开发商 Apator Rector 来说，等待已不再是一种选择。



“我们用于软件开发的设备非常旧且速度很慢，”Apator Rector 的 IT 安装和管理主管 Marek Kulczyk 解释道，“其中大部分是七年前购买的。其中一些甚至比那还要陈旧。我们在这些系统上运行多个大型开发环境，每个环境都有一个大型 Oracle 数据库，并且我们遇到了很多性能问题。”



当时，Apator Rector 通过单独的服务器运行这些环境，包括相关的存储，有些设备在较旧且较慢的设备上存储了 4-5 TB 的数据。由于资源不足，该企业有时不得不将数据保存在本地磁盘上。这种策略不仅限制了数据访问速度，还降低了整体可用性。



“如果主机出现故障，我们将无法访问数据库，并且我们的几位设计师将无法工作，”Kulczyk 指出，“这可能会影响开发时间表，进而影响客户满意度。因此，我们想要一些能够提升我们流程可用性的解决方案。我们希望在本地集中存储开发数据。”