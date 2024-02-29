Acrometis, LLC

每年，工人赔偿计划都会帮助美国各地数十万人（ibm.com 外部链接）在发生工作场所伤害后恢复正常生活。在公司对索赔进行赔付之前，理算员必须审查细节并确定适当的赔偿水平 – 这一过程通常需要数小时的人工操作。

为了帮助保险公司更快、更准确地对索赔人进行赔偿，Acrometis 开发了一种创新解决方案，实现了高达 75% 的索赔处理流程自动化。通过使用光学字符识别 (OCR) 技术提取医疗和保险数据并使用业务逻辑和机器学习算法分析信息，该解决方案可以验证个案的各项资料信息，从而使理算员能够更高效地工作。

在赢得美国各地的客户后，Acrometis 着眼于在国内和国际实现进一步的增长。为了提供所需级别的性能和可用性，Acrometis 决定将其应用程序从私有云平台迁移到 IBM Cloud Bare Metal Servers。

“我们的应用程序负责运行计算密集型 OCR、数据发现和机器学习流程，而虚拟机的性能是有效服务客户的关键因素，”Acrometis 的 CSO/CTO Vinu Varghese 解释道，“IBM Cloud Bare Metal Servers 使我们能够利用满足这些要求所需的 RAM 和 CPU 资源快速启动新环境。”

为了遵守监管机构的规定，Acrometis 必须在处理索赔后将相关数据安全地保留数年。除了应用程序之外，该公司还需要迁移超过 50TB 的历史数据，因此需要一种安全且经济高效的方法来进行长期存储。

Varghese 解释说：“由于我们需要迁移的数据量巨大，因此通过网络运行该流程根本不切实际。为了解决这一挑战，我们找到了一种能够满足我们在速度、安全性和成本方面的要求的数据迁移和存储解决方案。”