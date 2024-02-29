Acrometis, LLC

Acrometis 提供了一种创新的解决方案，该解决方案可自动处理多达 75% 的工伤赔偿索赔。为了给应用程序提供高计算性能并经济高效地存储历史数据，Acrometis 使用了 IBM Cloud Bare Metal Servers、IBM Cloud Mass Data Migration 和 IBM Cloud Object Storage。
每年，工人赔偿计划都会帮助美国各地数十万人（ibm.com 外部链接）在发生工作场所伤害后恢复正常生活。在公司对索赔进行赔付之前，理算员必须审查细节并确定适当的赔偿水平 – 这一过程通常需要数小时的人工操作。
为了帮助保险公司更快、更准确地对索赔人进行赔偿，Acrometis 开发了一种创新解决方案，实现了高达 75% 的索赔处理流程自动化。通过使用光学字符识别 (OCR) 技术提取医疗和保险数据并使用业务逻辑和机器学习算法分析信息，该解决方案可以验证个案的各项资料信息，从而使理算员能够更高效地工作。
在赢得美国各地的客户后，Acrometis 着眼于在国内和国际实现进一步的增长。为了提供所需级别的性能和可用性，Acrometis 决定将其应用程序从私有云平台迁移到 IBM Cloud Bare Metal Servers。
“我们的应用程序负责运行计算密集型 OCR、数据发现和机器学习流程，而虚拟机的性能是有效服务客户的关键因素，”Acrometis 的 CSO/CTO Vinu Varghese 解释道，“IBM Cloud Bare Metal Servers 使我们能够利用满足这些要求所需的 RAM 和 CPU 资源快速启动新环境。”
为了遵守监管机构的规定，Acrometis 必须在处理索赔后将相关数据安全地保留数年。除了应用程序之外，该公司还需要迁移超过 50TB 的历史数据，因此需要一种安全且经济高效的方法来进行长期存储。
Varghese 解释说：“由于我们需要迁移的数据量巨大，因此通过网络运行该流程根本不切实际。为了解决这一挑战，我们找到了一种能够满足我们在速度、安全性和成本方面的要求的数据迁移和存储解决方案。”
Acrometis 决定使用 IBM Cloud Mass Data Migration 将其数据快速转移到 IBM Cloud Object Storage。通过选择 IBM Cloud Object Storage 中的“冷保险库”选项，Acrometis 可以将很少访问的数据存储数年，且不会导致成本飙升。
Varghese 评论说：“我们相信，在物理设备中传输数据将是快速执行迁移的有效方式，但我们主要关心的问题之一是有效加密我们已经安全保存多年的所有数据。”
"当听说 IBM Cloud Mass Data Migration 时，我们立即意识到这是传输历史数据的最佳方式，不仅因为它采用了安全、加密的数据存储方法，还因为它的价格非常合理。收到 IBM Cloud Mass Data Migration 设备后，我们只需将其接入网络，传输数据，然后再将其运回 IBM。在短短两天时间内，我们的所有数据就可以在 IBM Cloud Object Storage 中访问了。”
他补充道：“我们通过 IBM 网站订购了 IBM Cloud Mass Data Migration，整个过程是无缝的 — 该团队甚至花时间向我们展示了如何登录 IBM Cloud Object Storage 门户并检索数据。未来我们给客户做历史数据处理时，肯定会用这个流程来迁移数据。”
如今，Acrometis 使用 IBM Cloud 来支持驱动其机器学习产品的 60 个虚拟环境，并存储了 50TB 的历史数据。通过采用覆盖全球数据中心的企业级平台，该公司已为国际增长做好了准备。
Varghese 表示：“过去，为客户或研发项目建立一个新环境可能需要长达 5 个工作日，有了 IBM Cloud Bare Metal Servers，我们现在通常在不到一天的时间内就能把所需的一切配置妥当，这比之前快了 80%。通过结合使用 IBM Cloud Bare Metal Servers 和 IBM Cloud Object Storage，我们的运营支出减少了 35%，这有助于我们保持服务成本竞争力，同时保障利润空间。”
Acrometis 预测，通过使用 IBM Cloud Mass Data Migration，新客户的引导流程将显著缩短。
“我们在使用 IBM Cloud Mass Data Migration 方面获得了非常积极的体验，因此我们计划使用它来帮助新客户向我们发送所需的数据以便我们为客户设置服务。”Varghese 补充说，“我们相信 IBM Cloud Mass Data Migration 可以显著缩短客户的引导流程。”
基于 IBM Cloud 解决方案的成功，Acrometis 现在正在规划增强其平台的方法。该公司正在研究如何利用 GPU 资源来加速其机器学习工作负载，并将 IBM Watson 解决方案纳入其服务中。
“我们选择 IBM Cloud 的原因之一是，它使我们能够访问 IBM 的人工智能产品组合。”Varghese 总结道，“我们的架构师目前正在寻找机会使用 IBM Watson API 来增强我们的产品。借助 IBM Cloud Bare Metal Servers、IBM Cloud Mass Data Migration 和 IBM Cloud Object Storage，我们拥有了实现增长目标所需的平台，对未来的发展充满了信心。”
Acrometis（ibm.com 外部链接，现为 Adaptive Processing Solutions）, LLC 成立于 2002 年，总部位于宾夕法尼亚州马尔文，是自动化工人赔偿索赔处理领域的领导者。Acrometis 基于规则的专业索赔处理平台系列使组织能够优化其工作流程，从而在索赔的整个生命周期中节省成本、提高效率并提高生产力。
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2018 年 12 月在美国制作。
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