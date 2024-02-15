Centria 放弃了零散的开发，选择了集成战略，选择了 SAP S/4HANA 企业管理 解决方案，这是一个涵盖企业所有关键任务流程的核心应用程序。为了在此过程中获得帮助，Centria 寻求了 IBM Services。

“我们之所以决定部署 SAP S/4HANA，是因为该解决方案使我们能够为物流和库存等领域部署开箱即用的最佳实践流程，”Erika Acosta Cueva 回忆道。“为了确保成功实施，我们需要一个在 SAP S/4HANA 部署和物流方面拥有丰富经验的合作伙伴，而 IBM 在这两方面都很出色。

“此外，IBM 还提供本地顾问和真正的合作方式，帮助我们培训内部 IT 团队，使他们将来能够独立支持 SAP S/4HANA 解决方案。此外，IBM 还向我们展示了 SAP S/4HANA 如何为我们今后向客户提供物联网 [IoT] 技术等创新铺平道路，展示了真正的增值。”

SAP S/4HANA Enterprise Management 原生构建于 SAP HANA® 数据库之上，并根据 SAP Fiori® 用户体验进行设计。具体来说，Centria 部署了 SAP S/4HANA 企业管理解决方案中的 SAP S/4HANA 供应链、SAP S/4HANA 客户管理和 SAP S/4HANA 采购部分。

IBM 团队帮助 Centria 在极其紧迫的时间内部署了 SAP S/4HANA，并将业务中断降至最低。在实施解决方案的同时，IBM 还帮助 Centria 简化销售、客户等关键业务流程并使之标准化，以提高效率。

“这是我第一次与 IBM 合作开展此类项目，进展非常顺利，”Erika Acosta Cueva 评论道。“IBM 项目经理努力确保部署步入正轨，对出现的问题做出快速反应，并在必要时进行升级。这绝对不是像 IBM 这样的大型供应商所期望的那种缓慢而官僚的流程。

“作为实施工作的一部分，IBM 举办了几次 IBM 设计思维 研讨会，事实证明这特别有价值。设计思维方法帮助我们专注于新的解决方案和流程将如何影响我们的业务和最终用户，并为他们提出一种行之有效的方法。这些研讨会还促使我们考虑和解决其他不属于项目范围的内部问题，但对解决方案在实践中的效果产生了实际影响。研究结果很有价值，我的团队对这种方法特别热衷。”

Centria 此前曾与另一家供应商合作部署 SAP S/4HANA Finance，但该部署仅包含少数 SAP Fiori 应用程序，终端用户在移动设备上完成任务的范围受到限制。IBM 团队重新设计了 SAP S/4HANA 财务应用程序，并推出了约 20 个额外的 SAP Fiori 应用程序，为移动办公提供了更多机会，Centria 现在真正享受到了这一强大解决方案的好处。

Centria 的 SAP 系统由 IBM Services 托管在 IBM 数据中心。SAP 环境正在迁移到 IBM Power System S824L 和 IBM Power System S822L 服务器上，这两款服务器的单核速度分别比当前的 x86 服务器快 48% 和 16%。这些服务器使用 IBM PowerVM® 软件进行虚拟化，并运行 SUSE Linux Enterprise Server for SAP Applications 操作系统。

数据存储在使用 IBM Spectrum Virtualize™ Software 虚拟化的 IBM Storwize® V7000 设备上。IBM Storwize V7000 存储具有 IBM Easy Tier® 功能，可自动将频繁访问的数据转移到超快固态硬盘 (SSD) 上，以获得最佳性能。