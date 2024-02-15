为了发展业务并帮助母公司 Grupo Breca 实现更大的规模经济，Centria 开始向更广泛的行业提供共享服务。为满足新客户在物流、库存等方面对增强支持的需求，Centria 与 IBM Services 合作部署 SAP S/4HANA®。
Centria Servicios Administrativos 为秘鲁最大的企业集团之一 Grupo Breca 提供共享服务。Centria 一直专注于服务业，但也意识到 Grupo Breca 的农业、渔业和制造业也存在巨大的扩张机会。
Centria 首席信息官 Erika Acosta Cueva 解释说：“我们因支持母公司 Grupo Breca 的服务型组织而闻名。我们认识到，如果我们能够鼓励更多的 Grupo Breca 子公司将其 IT 外包给我们，这些子公司就可以避免维护自身 IT 环境所需的时间和成本，我们也可以为 Grupo Breca 带来更大的规模经济效益。
“为了抓住这一发展机遇，我们需要调整我们的业务。Grupo Breca 的其他子公司经营范围广泛，包括采矿、渔业和农业等产品导向性很强的行业。为了满足他们的需求，我们需要为物流、库存、工厂维护和材料管理等领域提供更好的支持。”
Centria 如何扩展其现有 IT 系统和功能，以帮助服务新的非服务行业客户？该团队审查了潜在的开发成本，并邀请供应商提出解决方案，以实现新举措并抓住时机。
Centria 放弃了零散的开发，选择了集成战略，选择了 SAP S/4HANA 企业管理 解决方案，这是一个涵盖企业所有关键任务流程的核心应用程序。为了在此过程中获得帮助，Centria 寻求了 IBM Services。
“我们之所以决定部署 SAP S/4HANA，是因为该解决方案使我们能够为物流和库存等领域部署开箱即用的最佳实践流程，”Erika Acosta Cueva 回忆道。“为了确保成功实施，我们需要一个在 SAP S/4HANA 部署和物流方面拥有丰富经验的合作伙伴，而 IBM 在这两方面都很出色。
“此外，IBM 还提供本地顾问和真正的合作方式，帮助我们培训内部 IT 团队，使他们将来能够独立支持 SAP S/4HANA 解决方案。此外，IBM 还向我们展示了 SAP S/4HANA 如何为我们今后向客户提供物联网 [IoT] 技术等创新铺平道路，展示了真正的增值。”
SAP S/4HANA Enterprise Management 原生构建于 SAP HANA® 数据库之上，并根据 SAP Fiori® 用户体验进行设计。具体来说，Centria 部署了 SAP S/4HANA 企业管理解决方案中的 SAP S/4HANA 供应链、SAP S/4HANA 客户管理和 SAP S/4HANA 采购部分。
IBM 团队帮助 Centria 在极其紧迫的时间内部署了 SAP S/4HANA，并将业务中断降至最低。在实施解决方案的同时，IBM 还帮助 Centria 简化销售、客户等关键业务流程并使之标准化，以提高效率。
“这是我第一次与 IBM 合作开展此类项目，进展非常顺利，”Erika Acosta Cueva 评论道。“IBM 项目经理努力确保部署步入正轨，对出现的问题做出快速反应，并在必要时进行升级。这绝对不是像 IBM 这样的大型供应商所期望的那种缓慢而官僚的流程。
“作为实施工作的一部分，IBM 举办了几次 IBM 设计思维 研讨会，事实证明这特别有价值。设计思维方法帮助我们专注于新的解决方案和流程将如何影响我们的业务和最终用户，并为他们提出一种行之有效的方法。这些研讨会还促使我们考虑和解决其他不属于项目范围的内部问题，但对解决方案在实践中的效果产生了实际影响。研究结果很有价值，我的团队对这种方法特别热衷。”
Centria 此前曾与另一家供应商合作部署 SAP S/4HANA Finance，但该部署仅包含少数 SAP Fiori 应用程序，终端用户在移动设备上完成任务的范围受到限制。IBM 团队重新设计了 SAP S/4HANA 财务应用程序，并推出了约 20 个额外的 SAP Fiori 应用程序，为移动办公提供了更多机会，Centria 现在真正享受到了这一强大解决方案的好处。
Centria 的 SAP 系统由 IBM Services 托管在 IBM 数据中心。SAP 环境正在迁移到 IBM Power System S824L 和 IBM Power System S822L 服务器上，这两款服务器的单核速度分别比当前的 x86 服务器快 48% 和 16%。这些服务器使用 IBM PowerVM® 软件进行虚拟化，并运行 SUSE Linux Enterprise Server for SAP Applications 操作系统。
数据存储在使用 IBM Spectrum Virtualize™ Software 虚拟化的 IBM Storwize® V7000 设备上。IBM Storwize V7000 存储具有 IBM Easy Tier® 功能，可自动将频繁访问的数据转移到超快固态硬盘 (SSD) 上，以获得最佳性能。
通过利用 IBM 和 SAP S/4HANA 提供的高效、最佳实践工作方式，Centria 正在改变工作效率。
Erika Acosta Cueva 说：“通过简化流程和减少手动输入 SAP 数据的需要，我们将业务不同领域的众多流程所需的时间平均缩短了 40%。由于所有数据都保存在 SAP S/4HANA 中，因此管理人员可以更轻松地报告各自领域的情况，并深入了解运营情况。过去需要两天才能生成的报告，现在只需按一下按钮就能立即获得，管理人员可以看到实时数据而不是静态报告。
“此外，终端用户还可以通过移动设备完成更广泛的任务，如记录库存、跟踪营业额、报告涉及工厂维护的问题以及生成客户账户报表。这样的改进对我们员工和客户的工作效率都有切实的帮助。”
Centria 已经节省了大量成本。
“我们的会计流程效率大大提高，因此我们可以将一些员工重新分配到其他部门，每年可节省约 3 万美元，”Erika Acosta Cueva 解释道。“此外，在部署 SAP S/4HANA 之前，我们曾计划聘请供应商为我们开发新的仪表板和移动应用程序，成本约为 20 万美元。借助 SAP S/4HANA 和 SAP Fiori，我们获得了约 25 个移动应用程序和大量仪表板，而且无需额外投资。
“此外，SAP HANA 数据库中的压缩功能使我们的数据存储需求降低了 32%，从而减少了我们支付的托管费用。此外，我们还确保只向有需要的人分配完整的 SAP 许可证。例如，只使用 SAP Fiori 批准采购订单的经理可以使用更合适的许可证来完成这项任务。”
随着报告更便捷、机动性更强的消息传得很快，该项目在 Grupo Breca 内部引起了关注。其他子公司已经联系了 Centria，询问外包其 IT 的问题。
SAP S/4HANA 为物流、库存等提供的新支持将使 Centria 能够从 Grupo Breca 旗下其他行业的公司引入业务，从而推动增长。Centria 可以通过令人兴奋的创新来吸引潜在客户。例如，渔业和农业公司可以在加工厂安装传感器，并将传感器数据传输到 SAP HANA 数据库进行实时分析，从而实现预测性维护和生产优化。
Erika Acosta Cueva 总结道：“IBM 部署的 SAP S/4HANA 解决方案正在帮助我们的业务向标准化、自动化和高效化转型。借助 IBM 和 SAP 的支持，我将不断努力，不断进步，并对未来的发展充满期待。
Centria Servicios Administrativos （链接位于 ibm.com 外部）总部位于秘鲁，为 Grupo Breca 集团旗下的公司提供 IT、财务和控制等共享服务。
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