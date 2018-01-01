通过分析信息、了解客户想要的结果、协作开发产品，从而帮助客户将数据转化为切实的业务价值。
我们致力于在商业道德、环境以及我们工作和生活的社区等方面为世界带来长期的、积极的影响。
我们积极支持代码集结号 (Call for Code) 这类行动计划，让科技助力社区，实现社区需求。我们与联合国和 Linux 基金会等合作，推行众多开源项目，与系统化的种族歧视活动做斗争，实施改善清洁水资源供应等行动。
我们大力支持 IBM 员工树立行为典范，培养一种自觉包容度高、拥有强烈归属感的文化，从而促进创新在这里蓬勃发展。我们致力于推广、促进多元化思想的融合，鼓励大家相互交流各自的背景和经验。
IBM 不仅承诺到 2030 年为全球 3,000 万人提供技能培训，而且还承诺让员工通过公司的技能计划，实现每年至少 40 小时的个人学习。
成功管理数据和信息架构的所有方面，涵盖从理解业务需求，直至掌握 IT 解决方案中的逻辑和物理设计等诸多领域。
需采用业内一流的开源和可视化工具，以及设定最灵活和最可扩展的部署选项，完成既定任务。
利用数据汇总上报、数据挖掘和数据可视化等技能，为决策流程、用户吸引和业务运营方面的工作提供有力支持。