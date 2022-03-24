参与构建基于开源技术的云环境，加入各种项目，为全球最大规模的客户和行业提供深度支持。
我们致力于在商业道德、环境以及我们工作和生活的社区等方面为世界带来长期的、积极的影响。
我们积极支持代码集结号 (Call for Code) 这类行动计划，让科技助力社区，实现社区需求。我们与联合国和 Linux 基金会等合作，推行众多开源项目，与系统化的种族歧视活动做斗争，实施改善清洁水资源供应等行动。
我们大力支持 IBM 员工树立行为典范，培养一种自觉包容度高、拥有强烈归属感的文化，从而促进创新在这里蓬勃发展。我们致力于推广、促进多元化思想的融合，鼓励大家相互交流各自的背景和经验。
IBM 不仅承诺到 2030 年为全球 3,000 万人提供技能培训，而且还承诺让员工通过公司的技能计划，实现每年至少 40 小时的个人学习。
充分运用您在 Linux、容器、网络等方面积累的技能，以及建立在系统基础上的各种安全措施，构筑防范未来网络攻击的架构和设计。
与他人协作，规划、设计、开发、发布和维护云迁移计划。
与整个云组织以及 IBM 供应商合作，支持、维护以及在运营中不断提升云基础。
与数据工程师团队一起，你将实现基于物联网、数据湖、以及机器学习的分析法上的产品阶段的数据平台。
设计和开发 IT 架构蓝图以满足业务需求，同时确保贯彻企业的架构原则。
担任 IBM Cloud 平台技术、配置、访问控制、功能和配置方面的专家。