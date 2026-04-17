IBM à la Cyberconference 2026

La Cyberconférence 2026 réunit l’écosystème canadien de la cybersécurité — leaders de l’industrie, organisations du secteur public et chercheurs — afin d’examiner les enjeux de sécurité les plus pressants et les transformations qui redéfinissent notre environnement numérique.

Les 28 et 29 avril 2026, au Palais des Congrès de Montréal, la 6e édition de la conférence se projette vers l’horizon 2030 avec de grandes discussions sur l’IA et la cybersécurité, la transition post‑quantique, la souveraineté numérique, la résilience des infrastructures critiques et la cyberdéfense.

IBM est fière d’être partenaire de CyberEco et de prendre part à l’événement, en apportant des perspectives concrètes sur la façon dont les organisations peuvent renforcer la confiance, la gouvernance et la sécurité à mesure que l’IA gagne en autonomie — et que le risque quantique s’accélère. Dans le cadre de nos séances vedettes, nous aborderons trois thèmes étroitement liés : des approches hybrides d’IA souveraine sécurisées dès la conception, qui privilégient le contrôle, la traçabilité et la responsabilisation; l’identité et la confiance à l’ère de l’IA agentique, alors que des acteurs non humains peuvent accéder à des ressources et influencer des systèmes critiques; et une démarche structurée vers une transition quantique‑sécuritaire afin d’aider les équipes à repérer l’exposition cryptographique, à prioriser la remédiation et à se préparer à la migration post‑quantique.

Alors que l’IA et la cybersécurité convergent, en parallèle de la transition post‑quantique, l’opérationnalisation de la confiance devient un facteur clé de différenciation — en matière d’identité, de gouvernance et de cryptographie. Joignez‑vous à IBM et à HashiCorp, une société d’IBM, pour explorer des approches actionnables qui aident les dirigeants à passer d’hypothèses à des résultats de sécurité défendables et mesurables — sans ralentir l’innovation.