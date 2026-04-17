IBM à la Cyberconference 2026

Les 28 et 29 Avril, 2026
Palais des Congrès de Montréal
La Cyberconférence 2026 réunit l’écosystème canadien de la cybersécurité — leaders de l’industrie, organisations du secteur public et chercheurs — afin d’examiner les enjeux de sécurité les plus pressants et les transformations qui redéfinissent notre environnement numérique.
Les 28 et 29 avril 2026, au Palais des Congrès de Montréal, la 6e édition de la conférence se projette vers l’horizon 2030 avec de grandes discussions sur l’IA et la cybersécurité, la transition post‑quantique, la souveraineté numérique, la résilience des infrastructures critiques et la cyberdéfense.
IBM est fière d’être partenaire de CyberEco et de prendre part à l’événement, en apportant des perspectives concrètes sur la façon dont les organisations peuvent renforcer la confiance, la gouvernance et la sécurité à mesure que l’IA gagne en autonomie — et que le risque quantique s’accélère. Dans le cadre de nos séances vedettes, nous aborderons trois thèmes étroitement liés : des approches hybrides d’IA souveraine sécurisées dès la conception, qui privilégient le contrôle, la traçabilité et la responsabilisation; l’identité et la confiance à l’ère de l’IA agentique, alors que des acteurs non humains peuvent accéder à des ressources et influencer des systèmes critiques; et une démarche structurée vers une transition quantique‑sécuritaire afin d’aider les équipes à repérer l’exposition cryptographique, à prioriser la remédiation et à se préparer à la migration post‑quantique.
Alors que l’IA et la cybersécurité convergent, en parallèle de la transition post‑quantique, l’opérationnalisation de la confiance devient un facteur clé de différenciation — en matière d’identité, de gouvernance et de cryptographie. Joignez‑vous à IBM et à HashiCorp, une société d’IBM, pour explorer des approches actionnables qui aident les dirigeants à passer d’hypothèses à des résultats de sécurité défendables et mesurables — sans ralentir l’innovation.
Dans un monde où les agents d’IA peuvent agir, décider etinteragir avec des systèmes sensibles, la souveraineténumérique ne se résume plus à l’endroit où résident lesdonnées. Elle devient une question de contrôle, d’identité,d’accès, d’auditabilité et de responsabilité. Cette conférenceexplore comment les organisations peuvent repenser leurarchitecture, leur modèle opérationnel et leur gouvernancepour encadrer l’IA de façon sécuritaire, mesurable etdéfendable, dans un contexte hybride où la confiance seule nesuffit plus
Avec:
Caroline Brochu, Leader commerciale, Technologies , IBM Québec
Idriss Benjelloun, Leader technique et architecte, Technologies, IBM Québec
Pierre Magnan, Directeur principal, Risque numérique et résilience, IBM Consulting Québec
Depuis des décennies, les organisations s’appuient sur des algorithmes cryptographiques classiques comme RSA, AES, ECC et Diffie‑Hellman pour protéger les données et les communications. L’émergence d’ordinateurs quantiques cryptographiquement pertinents (CRQC) menace ces algorithmes, puisque des techniques quantiques telles que les algorithmes de Shor et de Grover pourraient compromettre les schémas actuels de chiffrement et de signature. Pour atténuer ce risque, la transition vers une cryptographie quantique‑sécuritaire devient essentielle. Elle repose sur une démarche structurée, incluant la découverte et la remédiation quantique‑sécuritaires (Quantum‑Safe Discovery and Remediation), visant à repérer les actifs vulnérables, à évaluer les impacts d’affaires et à migrer vers des algorithmes post‑quantiques approuvés par le NIST, comme CRYSTALS‑Kyber et Dilithium. Dans cette séance, nous explorerons les fondements techniques et stratégiques nécessaires pour renforcer la résilience face au quantique.
Avec Ikhtear Bunyan, architecte en cybersécurité, IBM
Les agents d’IA ne se contentent plus d’analyser : ils agissent, accèdent à des ressources et influencent des systèmes critiques. Cette évolution crée de nouveaux risques majeurs en matière d’identité, d’accès et de sécurité en exécution.
Cette conférence aborde, à un niveau stratégique, comment renforcer la cyberrésilience face à l’IA agentique : sécuriser les identités non humaines, limiter l’impact d’attaques comme la « prompt injection » et maintenir des principes clés tels que la responsabilité, le moindre privilège et l’approche zéro confiance.
Avec Benoit Blas, Ingénieur principal en solutions, HashiCorp