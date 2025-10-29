IBM au CIO Summit & Awards Canada 2025

Le 13 Novembre, 2025,
The Westin Harbour Castle, Toronto
IBM est heureuse de participer au CIO Summit & Awards Canada, qui se tiendra à Toronto le 13 novembre 2025. Cet événement exclusif réunit les principaux leaders technologiques et d’affaires du Canada afin d’explorer comment les CIO stimulent la transformation grâce à l’innovation, à la stratégie de données et à l’IA. Axé sur le leadership et l’impact organisationnel, le sommet offre une plateforme pour des discussions approfondies sur l’avenir des TI et le rôle évolutif des données dans la prise de décisions d’affaires.
Lors de notre conférence, Alimenter une IA fiable avec des données de confiance, Marcela Vairo Pasqualetti, d’IBM, et Tony Olvet, d’IDC, discuteront de l’importance d’avoir des données de haute qualité et bien gouvernées pour alimenter une IA fiable. La conversation portera sur la façon dont les organisations peuvent éliminer les silos, améliorer la précision des données et accélérer la création de valeur grâce aux agents et applications IA. Les participants obtiendront des conseils pour préparer leurs données d’entreprise à l’IA et faire progresser la maturité des données afin de soutenir une IA évolutive et digne de confiance.
IBM partagera également ses perspectives sur la manière dont les CIO peuvent mener la charge pour instaurer une culture axée sur les données, aligner la gouvernance sur l’innovation et libérer la valeur à l’échelle de l’entreprise grâce à l’IA. Joignez-vous à nous pour découvrir comment des données fiables peuvent devenir un atout stratégique dans le parcours de transformation numérique de votre organisation.
Avec :
Marcela Vairo Pasqualetti, Vice-présidente, Ventes de plateformes de données, IBM Amériques
Tony Olvet, Vice-président de groupe, Recherche mondiale sur la haute direction et les affaires numériques, IDC
