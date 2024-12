Saiba por que as soluções da IBM são líderes neste mercado em rápida evolução, permitindo que as organizações tomem decisões informadas sobre suas estratégias de autenticação para os clientes.

Uma boa solução de gerenciamento de acesso e identidade (CIAM) pode melhorar a experiência do cliente. Esse relatório apresenta uma visão geral do mercado de gerenciamento de acesso e identidade do cliente (CIAM) e uma bússola para ajudar você a encontrar uma solução que melhor atenda às necessidades da sua organização.

ISG classifica IBM como líder em gerenciamento de acesso e identidade

A IBM foi reconhecida como líder no gerenciamento de acesso e identidade nos Estados Unidos, no setor público dos EUA, no Reino Unido, na Austrália, no Brasil, na Alemanha, na França e na Suíça. Descubra novos insights para selecionar o fornecedor de cibersegurança que melhor atenda aos objetivos da sua organização.