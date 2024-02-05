Para cumprir as políticas e normas e implementar o ICAM com sucesso, considere estas diretrizes:

Evite lock-in com fornecedor

Escolha um fornecedor como o IBM Security Verify SaaS, cujas soluções são baseadas em padrões abertos e podem ser integradas a inúmeros parceiros, permitindo interoperabilidade com extensas integrações para um gerenciamento de acesso e identidade robusto.

Implemente a autenticação multifator

A autenticação multifator mitiga o risco de violações de acesso e aumenta a confiança na identidade de cada usuário. Melhore sua postura de segurança implementando métodos resistentes a phishing, como chaves de acesso entregues pela FIDO Alliance e produtos certificados, como o Verify SaaS.

Incorpore o acesso adaptativo

O acesso adaptativo, quando combinado com feeds de inteligência de ameaças, fornece uma defesa robusta contra ataques de autenticação. Essa integração aprimora a análise contextual relacionada aos logins dos usuários e recomenda decisões de acesso informadas com base em pontuações de risco calculadas.

Ao avaliar qualquer provedor "adaptativo", anote a qualidade da recomendação gerada pelo sistema. Não basta reunir o contexto "estático", como tipo de agente do usuário, geolocalização, risco de endereços IP e assim por diante. Considere estender o contexto avaliando o contexto biométrico, como velocidade de digitação, movimentos do mouse e outros. A maioria dos fornecedores oferece contexto estático, enquanto poucos oferecem recursos para detectar alterações biométricas ou mesmo detectar a presença de máquinas virtuais VM em um endpoint.

Use o controle de acesso baseado em atributos de ponta a ponta

Esse modelo de controle de acesso define privilégios de acesso com base em atributos, permitindo flexibilidade aos administradores sobre as políticas de acesso e preenchendo efetivamente quaisquer lacunas com segurança, privacidade de dados e conformidade. Considere a possibilidade de combinar isso com uma ferramenta de gerenciamento de acesso privilegiado para proteger ainda mais as informações de autenticação mais confidenciais.

Acesso seguro às APIs

Para aumentar a interoperabilidade, implemente padrões abertos de recursos de ICAM, como OAuth2. Considere implementar o gerenciamento de acesso à API para proteger esses recursos e fortalecer a autenticação.

Ao aderir a essas diretrizes e aproveitar o IBM Security Verify SaaS, as organizações podem aprimorar sua postura de segurança, manter a conformidade e proteger informações confidenciais de forma eficaz.