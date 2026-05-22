A abordagem da IBM para a tecnologia responsável

A IBM tem o compromisso de desenvolver e usar a tecnologia com responsabilidade

Explore nossa abordagem
Homem e mulher de negócios trabalhando juntos em um escritório aberto

Equilíbrio entre inovação e responsabilidade

Na IBM, a tecnologia responsável não é algo secundário, é como inovamos com propósito.

Orientada por princípios duradouros e reforçada por meio de uma governança em toda a empresa, a abordagem da IBM para a tecnologia responsável permite que confiança, transparência e responsabilização sejam incorporadas à forma como projetamos, implementamos e governamos a IA e as tecnologias emergentes.
A governança é como os freios de um carro, eles não estão lá para nos parar; eles nos dão a capacidade de dirigir mais rápido.

Betsy Greytok and Francesca Rossi

Copresidentes do Conselho de Tecnologia Responsável

Como a IBM governa a tecnologia com responsabilidade

A missão do Conselho de Tecnologia Responsável da IBM é clara: fornecer governança, padrões e aplicação prática de princípios sobre como a IBM desenvolve e implementa a IA e tecnologias emergentes, como a computação quântica. Ela permite que as equipes da IBM atuem com confiança, rapidez e impacto mensurável de acordo com os valores da empresa, para promover a tecnologia com responsabilidade para nossos clientes, parceiros e o mundo.

Framework de tecnologia responsável e governança

O framework de tecnologia responsável e governança da IBM transforma princípios em prática em pessoas, processos e tecnologia.

Princípios de confiança

O propósito da tecnologia é ampliar os recursos humanos

 

As soluções tecnológicas devem ser projetadas para aprimorar e ampliar a capacidade e o potencial humanos, ao mesmo tempo que permitem que as pessoas assumam tarefas de maior valor agregado
A tecnologia deve se basear em uma governança responsável de dados

 

As soluções tecnológicas devem se basear na coleta, no compartilhamento e no uso responsáveis de dados.
A tecnologia deve ser aberta e transparente

 

As soluções tecnológicas devem estar abertas ao feedback e à colaboração de múltiplos stakeholders, e as informações sobre o desenvolvimento, o funcionamento interno e o uso devem estar disponíveis para incentivar a confiança na tecnologia.

Pilares da IA confiável

Transparência

 

Os sistemas de IA devem ser projetados e desenvolvidos para fornecer explicações e observabilidade suficiente. As informações sobre seu desenvolvimento devem estar disponíveis para os stakeholders relevantes. Os usuários devem ser notificados quando estiverem interagindo com um sistema de IA. A IA deve ser criada em um ecossistema de inovação aberto para apoiar a colaboração e a cocriação de múltiplos stakeholders.
Equidade e alinhamento com os valores humanos

 

Os sistemas de IA devem operar com equidade dentro do contexto pretendido, seja fazendo previsões, fornecendo recomendações, gerando conteúdo ou executando tarefas. O comportamento desses sistemas deve estar alinhado aos valores humanos relevantes, como evitar a geração de conteúdo odioso e abusivo ou a execução de ações prejudiciais.
Robustez

 

Os sistemas de IA devem lidar de forma eficaz com condições adversas, como anormalidades no input/output, comportamento imprevisível de outros sistemas de IA e ameaças à cibersegurança. Eles também devem ser precisos, seja fazendo previsões, fornecendo recomendações, gerando conteúdo ou executando tarefas.
Privacidade

 

Os sistemas de IA devem ser projetados e desenvolvidos de forma a priorizar e proteger a privacidade dos consumidores e os direitos sobre seus dados, inclusive em suas previsões, recomendações, conteúdo gerado, decisões ou ações. As práticas recomendadas devem ser projetadas e implementadas para mitigar a divulgação inadequada de informações pessoais e respeitar os direitos autorais ou outros direitos de propriedade intelectual.

Dimensões de impacto

Agência humana

 

A tecnologia deve ampliar a agência humana, a confiança e o bem-estar.
Bem-estar social

 

A tecnologia deve ser projetada, implementada e usada em benefício da sociedade, apoiando a inovação centrada no ser humano.
Sustentabilidade ambiental

 

A tecnologia deve ser intencionalmente eficiente para gerar valor de alto impacto e longo prazo, além de crescimento sustentável.

A governança como espinha dorsal operacional

A governança é a espinha dorsal operacional do framework de tecnologia responsável e governança da IBM, traduzindo os princípios, os pilares e as dimensões de Impacto em ação. 

O framework é operacionalizado por meio do Programa Integrado de Governança (IGP) da IBM, de iniciativas educacionais como IBM SkillsBuild, de tecnologias abertas, incluindo Granite Guardian, e de toolkits de código aberto, como AI Fairness 360 e o Adversarial Robustness Toolbox, além de recursos de produto como IBM® watsonx.governance. As ofertas de estratégia e governança de IA da IBM Consulting também ajudam as organizações a aplicar práticas responsáveis de IA, juntamente com a colaboração com parceiros de políticas, padrões e pesquisa em todo o ecossistema de tecnologia responsável.

 

 

Atlas de riscos

O atlas de riscos do conselho de tecnologia responsável da IBM, agora parte integrante do watsonx.governance, ajudou a impulsionar os avanços da IBM Research em governança de IA, estabelecendo a IBM como líder do setor.

Atlas de riscos de IA da IBM
Logotipo do watsonx.governance

Práticas recomendadas do conselho

O Conselho de Tecnologia Responsável da IBM desenvolve perspectivas, práticas recomendadas e orientações práticas para ajudar a IBM, o setor e o mundo a lidar com as oportunidades e os desafios apresentados pela IA e pelas tecnologias emergentes.

Agentes de IA Dados sintéticos Modelos fundacionais Gerenciamento de mudanças com foco em IA 5º aniversário do conselho
rede de tecnologia digital bancária, banco on-line, câmbio digital, dados e informações na nuvem comercial

Responsabilidade em ação

A abordagem da IBM para a tecnologia responsável reflete um compromisso de toda a empresa com confiança, responsabilidade e valor de longo prazo, ancorado em práticas de governança que moldam a forma como operamos. 
Visão aproximada de um computador quântico

Negócios responsáveis

Transparência em nossas práticas de negócios responsáveis.

Saiba mais sobre responsabilidade

Segurança quântica

Protegendo o mundo digital para a era quântica. 

Explore o Quantum Safe

Central de confiança

Incorporando segurança e confiança em tudo o que fazemos.

Explore a Central de confiança

 

 

Parcerias para um futuro mais responsável

Letra “e” minúscula estilizada centralizada em fundo azul-escuro
Laboratório de ética tecnológica Notre Dame-IBM
Transformando a pesquisa em ética da tecnologia em prática
Logotipo de IA
Parceria em IA
Promovendo resultados positivos da IA para as pessoas e a sociedade
Logotipo da Data and Trusted Alliance
Aliança de dados e IA confiável
Operacionalizando dados e IA confiáveis em escala
Logotipo da AI Alliance
AI Alliance
Acelerando a inovação aberta e responsável por meio da colaboração
Dê o próximo passo

Tudo pronto para avançar em sua jornada de IA responsável? A IBM ajuda a resolver.

  1. Explore os serviços
  2. Conheça o watsonx.gov