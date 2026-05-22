A IBM tem o compromisso de desenvolver e usar a tecnologia com responsabilidade
Na IBM, a tecnologia responsável não é algo secundário, é como inovamos com propósito.
Orientada por princípios duradouros e reforçada por meio de uma governança em toda a empresa, a abordagem da IBM para a tecnologia responsável permite que confiança, transparência e responsabilização sejam incorporadas à forma como projetamos, implementamos e governamos a IA e as tecnologias emergentes.
Betsy Greytok and Francesca Rossi
Copresidentes do Conselho de Tecnologia Responsável
A missão do Conselho de Tecnologia Responsável da IBM é clara: fornecer governança, padrões e aplicação prática de princípios sobre como a IBM desenvolve e implementa a IA e tecnologias emergentes, como a computação quântica. Ela permite que as equipes da IBM atuem com confiança, rapidez e impacto mensurável de acordo com os valores da empresa, para promover a tecnologia com responsabilidade para nossos clientes, parceiros e o mundo.
O framework de tecnologia responsável e governança da IBM transforma princípios em prática em pessoas, processos e tecnologia.
As soluções tecnológicas devem ser projetadas para aprimorar e ampliar a capacidade e o potencial humanos, ao mesmo tempo que permitem que as pessoas assumam tarefas de maior valor agregado
As soluções tecnológicas devem se basear na coleta, no compartilhamento e no uso responsáveis de dados.
As soluções tecnológicas devem estar abertas ao feedback e à colaboração de múltiplos stakeholders, e as informações sobre o desenvolvimento, o funcionamento interno e o uso devem estar disponíveis para incentivar a confiança na tecnologia.
Os sistemas de IA devem ser projetados e desenvolvidos para fornecer explicações e observabilidade suficiente. As informações sobre seu desenvolvimento devem estar disponíveis para os stakeholders relevantes. Os usuários devem ser notificados quando estiverem interagindo com um sistema de IA. A IA deve ser criada em um ecossistema de inovação aberto para apoiar a colaboração e a cocriação de múltiplos stakeholders.
Os sistemas de IA devem operar com equidade dentro do contexto pretendido, seja fazendo previsões, fornecendo recomendações, gerando conteúdo ou executando tarefas. O comportamento desses sistemas deve estar alinhado aos valores humanos relevantes, como evitar a geração de conteúdo odioso e abusivo ou a execução de ações prejudiciais.
Os sistemas de IA devem lidar de forma eficaz com condições adversas, como anormalidades no input/output, comportamento imprevisível de outros sistemas de IA e ameaças à cibersegurança. Eles também devem ser precisos, seja fazendo previsões, fornecendo recomendações, gerando conteúdo ou executando tarefas.
Os sistemas de IA devem ser projetados e desenvolvidos de forma a priorizar e proteger a privacidade dos consumidores e os direitos sobre seus dados, inclusive em suas previsões, recomendações, conteúdo gerado, decisões ou ações. As práticas recomendadas devem ser projetadas e implementadas para mitigar a divulgação inadequada de informações pessoais e respeitar os direitos autorais ou outros direitos de propriedade intelectual.
A tecnologia deve ampliar a agência humana, a confiança e o bem-estar.
A tecnologia deve ser projetada, implementada e usada em benefício da sociedade, apoiando a inovação centrada no ser humano.
A tecnologia deve ser intencionalmente eficiente para gerar valor de alto impacto e longo prazo, além de crescimento sustentável.
A governança é a espinha dorsal operacional do framework de tecnologia responsável e governança da IBM, traduzindo os princípios, os pilares e as dimensões de Impacto em ação.
O framework é operacionalizado por meio do Programa Integrado de Governança (IGP) da IBM, de iniciativas educacionais como IBM SkillsBuild, de tecnologias abertas, incluindo Granite Guardian, e de toolkits de código aberto, como AI Fairness 360 e o Adversarial Robustness Toolbox, além de recursos de produto como IBM® watsonx.governance. As ofertas de estratégia e governança de IA da IBM Consulting também ajudam as organizações a aplicar práticas responsáveis de IA, juntamente com a colaboração com parceiros de políticas, padrões e pesquisa em todo o ecossistema de tecnologia responsável.
O atlas de riscos do conselho de tecnologia responsável da IBM, agora parte integrante do watsonx.governance, ajudou a impulsionar os avanços da IBM Research em governança de IA, estabelecendo a IBM como líder do setor.
O Conselho de Tecnologia Responsável da IBM desenvolve perspectivas, práticas recomendadas e orientações práticas para ajudar a IBM, o setor e o mundo a lidar com as oportunidades e os desafios apresentados pela IA e pelas tecnologias emergentes.
A abordagem da IBM para a tecnologia responsável reflete um compromisso de toda a empresa com confiança, responsabilidade e valor de longo prazo, ancorado em práticas de governança que moldam a forma como operamos.
Transparência em nossas práticas de negócios responsáveis.
Protegendo o mundo digital para a era quântica.
Incorporando segurança e confiança em tudo o que fazemos.
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