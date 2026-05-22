Na IBM, a tecnologia responsável não é algo secundário, é como inovamos com propósito.

Orientada por princípios duradouros e reforçada por meio de uma governança em toda a empresa, a abordagem da IBM para a tecnologia responsável permite que confiança, transparência e responsabilização sejam incorporadas à forma como projetamos, implementamos e governamos a IA e as tecnologias emergentes.