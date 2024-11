A configuração de um sistema de árvore de ideias envolve a integração de vários componentes, como o agente do prompter, o módulo do verificador, o módulo de memória e o controlador da árvore de ideias.[1] Cada componente deve ser ajustado com precisão para funcionar em harmonia, o que pode ser um processo complexo e demorado. Além disso, a eficácia do sistema depende muito da qualidade de sua implementação. A má configuração de qualquer componente pode reduzir a eficácia de todo o sistema, tornando-o menos confiável ou levando a caminhos incorretos na solução de problemas.