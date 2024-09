O que é eBPF?

Como podem executar programas em áreas restritas (sandbox) em contextos privilegiados, como um kernel de sistema operacional, os eBPFs podem expandir os recursos existentes do software em tempo de execução sem modificar o código-fonte do kernel, carregar módulos do kernel nem interromper a execução geral do programa. As tecnologias eBPF representam uma evolução do Berkeley Packet Filter (BPF) original, que proporcionou uma maneira simples de selecionar e analisar pacotes de rede em um programa no espaço do usuário. Porém, além da filtragem de pacotes, os programas BPF não tinham a flexibilidade necessária para lidar com tarefas mais complexas dentro do kernel.

Reconhecendo a necessidade de uma tecnologia mais versátil, a comunidade Linux desenvolveu o eBPF, baseada nos recursos de back-end do BPF, mas ampliou sua capacidade de programação no kernel. A funcionalidade avançada dos programas eBPF possibilita que os desenvolvedores implementem processos aprimorados de filtragem de pacotes, realizem análises de desempenho de alta qualidade e instalem firewalls e protocolos de depuração em data centers no local e em ambientes nativos da nuvem.

Os avanços da tecnologia eBPF obrigaram os desenvolvedores de software a expandir suas aplicações para todos os sistemas operacionais, para que plataformas não baseadas em Linux pudessem utilizar os sofisticados recursos de rastreamento, rede e monitoramento do eBPF.1 Na verdade, a Fundação eBPF — uma extensão da Linux Foundation cujos membros incluem Google, Meta, Netflix, Microsoft, Intel e Isovalent, entre outros — investiu fortemente na expansão da compatibilidade de sistemas operacionais para programas eBPF, com a finalidade final de ampliar a utilidade da programação eBPF.2