Profissionais de RH têm várias áreas-chave de gestão de talentos nas quais precisam se destacar para criar mudanças significativas em suas organizações.

Aquisição e retenção de talentos: a maior responsabilidade dos departamentos de RH é identificar e garantir novos talentos e, ao mesmo tempo, manter os funcionários existentes satisfeitos e produtivos. A pesquisa McKinsey descobriu que 20 a 30% das funções críticas (link externo ao site ibm.com) não são preenchidas pelas pessoas mais apropriadas em muitas organizações.

Integração: as organizações têm uma enorme responsabilidade de preparar seus novos funcionários para ter sucesso, dando-lhes as ferramentas que os ajudarão a fazer seu trabalho desde o primeiro dia. As organizações devem investir em seus novos colaboradores no início do engajamento, ensinando-lhes habilidades valiosas para a longevidade e demonstrando como elas podem crescer na organização.

Desenvolvimento de competências essenciais: as organizações que priorizam a gestão de talentos investem pesadamente no desenvolvimento dos funcionários para garantir que sua força de trabalho tenha os conjuntos de habilidades adequados para desempenhar seus trabalhos, agora e no futuro. Práticas de gestão de talentos que permitem às organizações focar em iniciativas de desenvolvimento de carreira, como reciclagem (onde os funcionários aprendem maneiras avançadas de realizar seus trabalhos existentes) ou capacitação, ajudam os funcionários em funções que estão sendo reduzidas pela tecnologia.

Gestão de desempenho: este componente está preocupado em maximizar o impacto do trabalho dos funcionários, garantindo ao mesmo tempo que eles tenham um bom equilíbrio entre vida profissional e pessoal. Envolve a melhoria do desempenho de um funcionário por meio de coaching e ferramentas de aprimoramento de desempenho (o link está fora do ibm.com).

Experiência do funcionário: os humanos passam muitas horas acordadas trabalhando, o que pode causar estresse indevido, esgotamento e problemas de saúde mental. As organizações orientadas para a gestão de talentos analisam toda a experiência do funcionário para garantir que os funcionários não sejam apenas bons trabalhadores, mas felizes em suas organizações e realizados com seus trabalhos. Embora muitos benefícios da experiência do funcionário tenham sido tradicionalmente coisas como almoços gratuitos, happy hours e outras atividades, as organizações agora estão ouvindo os funcionários que desejam mais treinamento no trabalho, melhor equilíbrio entre trabalho e vida pessoal, situações de trabalho híbridas e melhores benefícios de saúde. A experiência do funcionário também envolve encontrar maneiras de fazer com que a missão ou o propósito da organização ressoem com os funcionários. A Gallup descobriu (link externo ao site ibm.com) que melhorar o número de pessoas em uma organização que concordam com a frase "A missão ou o propósito da minha organização me faz sentir importante", leva a reduções significativas no absenteísmo e a um aumento na qualidade do trabalho.

Planejamento da força de trabalho e planejamento de sucessão: embora muitas iniciativas de gestão de talentos exijam que as organizações olhem diretamente para os funcionários individuais, elas também precisam visualizar todo o panorama do capital humano e garantir uma cadeia de continuidade para a liderança sênior. Idealmente, um programa de gestão de talentos saudável garante que, quando um executivo sai, existam vários candidatos internos em mente. Esses candidatos são aqueles que estão interessados no cargo e comprovaram as habilidades necessárias para ter sucesso na nova posição. As organizações podem melhorar seu planejamento de sucessão criando programas abrangentes de mentoria, identificando talentos de alto potencial desde cedo e oferecendo-lhes oportunidades de desenvolvimento de liderança.