O que é talent acquisition?

O cerne da aquisição de talentos é atrair candidatos potenciais para uma organização e contratar aqueles que atendam às qualificações das funções abertas e sejam adequados dentro da organização.

O planejamento estratégico é usado para garantir que a organização contrate os talentos certos na hora certa para que as funções certas impulsionem o sucesso. Uma estratégia eficaz de aquisição de talentos se alinha com a estratégia de recursos humanos, que por sua vez reflete a estratégia mais ampla da organização.

O processo de aquisição de talentos normalmente envolve análise de trabalho, sourcing, triagem, entrevista, seleção e integração de novos funcionários. A aquisição de talentos bem-sucedida também costuma incorporar a marca organizacional, uma vez que o talento tem maior probabilidade de ser atraído por empregadores com uma imagem de marca positiva.

As estratégias de recrutamento utilizadas para se conectar com candidatos em potencial são plataformas de empregos on-line (como LinkedIn, Indeed etc.), redes profissionais e redes sociais. Além disso, é preciso oferecer uma experiência de candidato envolvente e eficiente para garantir que os candidatos passem tranquilamente pelo processo de contratação.

Os avanços tecnológicos permitiram o uso de sistemas de acompanhamento de candidatos (ATS), ferramentas de inteligência artificial (IA) e funções de análise de dados que podem simplificar o processo, ajudar a identificar candidatos fortes e melhorar a clareza das interações entre empregadores e candidatos.



A aquisição de talentos também desempenha um papel fundamental na garantia da diversidade, do capital próprio e da inclusão (DE&I) no local de trabalho, incentivando os gerentes de contratação a buscar um grupo diversificado de candidatos e promover um processo de contratação justo e inclusivo.