O que é NetFlow?

O NetFlow é reconhecido como um padrão da Internet Engineering Task Force (IETF), embora "netflow" também seja um termo geral para se referir a outros protocolos de monitoramento de fluxo de rede. O NetFlow da Cisco Systems versão 9 é baseado em modelos e permite escolher quais estatísticas habilitar. Em contraste, versões anteriores, como a popular NetFlow v5 da Cisco Systems, exigiam o uso de um conjunto fixo de campos. No geral, o NetFlow versão 9 é mais flexível do que as versões anteriores.

IP Flow Information Export (IPFIX) é outro protocolo de netflow que utiliza uma abordagem baseada em modelos flexíveis. Embora o NetFlow v9 seja amplamente usado, o IPFIX tornou-se o padrão do setor. Na verdade, o IPFIX é baseado no NetFlow v9. Os dois protocolos são tão semelhantes que o IPFIX às vezes é chamado de NetFlow v10, embora não seja um produto NetFlow.

Outro protocolo popular de monitoramento de fluxo de rede IP e padrão de registro de dados é o sFlow, ou NetFlow de amostragem. Introduzido pela InMon Corp, ele não rastreia todos os pacotes que cruzam sua rede, como faz o NetFlow; em vez disso, captura uma amostra aleatória do tráfego da rede. Essa amostragem aleatória significa que há menos dados de fluxo de tráfego para processar e analisar, mas minimiza o impacto no desempenho. Como o NetFlow rastreia tudo, pode causar lentidão na rede.

Outros protocolos de monitoramento de netflow incluem J-Flow da Juniper Networks, NetStream da 3Com/Huawei, Cflow da Alcatel-Lucent e Rflow da Ericsson. Um termo genérico utilizado para se referir a essas ferramentas é xFlow.