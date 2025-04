IA generativa como catalisadora de mudanças no setor de telecomunicações

O trabalho de gerenciar relacionamentos com clientes é tradicionalmente reativo: atender chamadas, responder a e-mails e elaborar soluções. Integrar a IA generativa nessas interações ajuda a apoiar a mudança para um atendimento mais proativo, que tem o potencial de melhorar a satisfação do cliente e liberar novos fluxos de receita. Permitir que os agentes de atenção ao cliente se concentrem em casos complexos, removendo tipos rotineiros de perguntas e respostas, é um caso perfeito para lidar simultaneamente com o Net Promoter Score e a satisfação do funcionário.

Os chatbots já existem há algum tempo, mas muitas vezes podem criar experiências frustrantes para os clientes. A IA generativa pode ir além das perguntas e respostas básicas e também pode ser treinada para identificar sentimentos negativos e fazer a triagem do ticket até o agente certo, reduzindo ainda mais o escalonamento e permitindo que os agentes respondam de forma rápida e adequada. A tecnologia de chatbot também pode ser aplicada às interações telefônicas, impulsionando um refinamento adicional no processo de atenção ao cliente.

A IA também pode ajudar a impulsionar o alcance automatizado que prevê as necessidades e os problemas dos clientes, juntamente com um marketing personalizado que pode impulsionar as vendas e otimizar a experiência do cliente. Por exemplo, a IA pode analisar uma variedade de entrada para criar ofertas, como uso atual e planos tarifários, ciclo de vida de propriedade de dispositivos, experiência de serviço e ofertas estendidas para fazer upgrade e ser incentivado a comprar mais ou manter o serviço com base nas ofertas. Isso tem potencial para ajudar a reduzir a rotatividade, melhorar a receita por usuário e reduzir o custo de aquisição de assinantes.