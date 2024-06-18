Essa é a pergunta fundamental para os CIOs de hoje: em que você gasta seu orçamento de TI?
Os custos em nuvem já eram um desafio: em uma pesquisa recente, 24% entrevistados desperdiçavam gastos com software. A explosão da IA generativa torna crítico que as organizações considerem frameworks como FinOps e gestão de negócios de Tecnologia (TBM) para visibilidade e responsabilização de todos os gastos com tecnologia.
Mas o que tudo isso significa na prática? Como as organizações podem mudar para uma abordagem mais disciplinada e orientada por valor para os gastos de TI? Qual é o impacto da IA generativa nesse espaço?
Para ajudar a responder a essas perguntas, convidamos Declan Coombs, parceira na área de consultoria em nuvem e tecnologia da IBM®. Declan tem mais de 20 anos de experiência ajudando organizações a extraírem mais valor de seus esforços de tecnologia e transformação na nuvem.
Os CIOs estão sempre lutando com o equilíbrio entre administrar a empresa e mudar a empresa. Porque é isso que fará a diferença em termos de transformação de negócios e geração de resultados.
Em vez de apenas manter as luzes acesas, elas querem construir novos recursos.
Muitas organizações ainda executam seu processo orçamentário anualmente. Muitas vezes é um trabalho de copiar e colar do ano anterior com algum "enchimento" nos números.
Mas, dada a rápida taxa de mudança de tecnologia e negócios, o ciclo tradicional de orçamento não é suficiente. O processo não permite que as equipes de TI avaliem de forma crítica e dinâmica se estão gastando seu dinheiro nos lugares certos.
O FinOps é fundamentalmente uma mudança de modelo cultural e operacional. Ela atinge o cerne não apenas da sua função financeira, mas também de sua estratégia de negócios e funções de planejamento. Você precisa pensar nas pessoas, processos e tecnologia para realmente incorporá-los à organização e mudar a propriedade e a responsabilidade dos custos para as edges.
Grande parte disso se trata de fornecer às pessoas visibilidade e compreensão sobre onde estão gastando seu dinheiro, para que possam tomar decisões mais inteligentes.
Grande parte do foco tem sido na nuvem pública, mas está se espalhando para todos os gastos com nuvem e tecnologia.
Quando cruzado com o TBM, ele amplia a lente para o stack de tecnologia mais amplo (hardware, software, software livre), fornecendo uma visão mais clara e abrangente do consumo de tecnologia e como ele se vincula aos resultados de negócios. Isso ajuda a informar onde melhor investir e como implementar a tecnologia da maneira mais ideal para os negócios.
Desempenha papel significativo, especialmente quando se observa o número crescente de casos de uso de IA generativa, a enorme quantidade de GPUs necessárias para alimentá-las e os custos altíssimos resultantes. As organizações terão dificuldades em demonstrar valor. FinOps pode ajudar as equipes a usar e dimensionar a IA generativa de forma econômica, além de rastrear e medir o ROI.
A IA generativa vai acelerar o FinOps. Isso ajudará você a fazer melhor uso de seus dados e melhorar a descoberta e contextualização de padrões. Ele pode fornecer insights e recomendações para permitir a tomada de decisão baseada em dados, agilizar processos e automatizar ações.
Mas o verdadeiro divisor de águas é o uso da IA generativa para acelerar a modernização de aplicações e código. Isso ajudará a alcançar o próximo nível de otimização de custos, impulsionando maior eficiência e valor comercial.
Fazer com que os engenheiros atuem de acordo com as recomendações de otimização de custos é um dos principais desafios. É muito fácil que, nesses exercícios de corte de custos, pareça que é só pegar, pegar, pegar. É importante mostrar o benefício e recompensar as pessoas por adotar os comportamentos certos.
Se você estiver realizando FinOps da maneira certa, as pessoas estarão capacitadas para fazer a diferença. Se você der as ferramentas, a visibilidade e os incentivos certos, elas vão querer fazer a coisa certa.
