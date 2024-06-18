Tags
Repense os gastos com TI na era da IA generativa

Essa é a pergunta fundamental para os CIOs de hoje: em que você gasta seu orçamento de TI?

Os custos em nuvem já eram um desafio: em uma pesquisa recente, 24% entrevistados desperdiçavam gastos com software. A explosão da IA generativa torna crítico que as organizações considerem frameworks como FinOps e gestão de negócios de Tecnologia (TBM) para visibilidade e responsabilização de todos os gastos com tecnologia.

Mas o que tudo isso significa na prática? Como as organizações podem mudar para uma abordagem mais disciplinada e orientada por valor para os gastos de TI? Qual é o impacto da IA generativa nesse espaço?

Para ajudar a responder a essas perguntas, convidamos Declan Coombs, parceira na área de consultoria em nuvem e tecnologia da IBM®. Declan tem mais de 20 anos de experiência ajudando organizações a extraírem mais valor de seus esforços de tecnologia e transformação na nuvem.

Desafiando o status quo

Em que os CIOs gostariam de gastar?

Os CIOs estão sempre lutando com o equilíbrio entre administrar a empresa e mudar a empresa. Porque é isso que fará a diferença em termos de transformação de negócios e geração de resultados.

Em vez de apenas manter as luzes acesas, elas querem construir novos recursos.

O que os impede?

Muitas organizações ainda executam seu processo orçamentário anualmente. Muitas vezes é um trabalho de copiar e colar do ano anterior com algum "enchimento" nos números.

Mas, dada a rápida taxa de mudança de tecnologia e negócios, o ciclo tradicional de orçamento não é suficiente. O processo não permite que as equipes de TI avaliem de forma crítica e dinâmica se estão gastando seu dinheiro nos lugares certos.

Levando a responsabilidade financeira para as edges

O que é FinOps?

O FinOps é fundamentalmente uma mudança de modelo cultural e operacional. Ela atinge o cerne não apenas da sua função financeira, mas também de sua estratégia de negócios e funções de planejamento. Você precisa pensar nas pessoas, processos e tecnologia para realmente incorporá-los à organização e mudar a propriedade e a responsabilidade dos custos para as edges.

Grande parte disso se trata de fornecer às pessoas visibilidade e compreensão sobre onde estão gastando seu dinheiro, para que possam tomar decisões mais inteligentes.

O assunto é apenas os custos de nuvem?

Grande parte do foco tem sido na nuvem pública, mas está se espalhando para todos os gastos com nuvem e tecnologia.

Quando cruzado com o TBM, ele amplia a lente para o stack de tecnologia mais amplo (hardware, software, software livre), fornecendo uma visão mais clara e abrangente do consumo de tecnologia e como ele se vincula aos resultados de negócios. Isso ajuda a informar onde melhor investir e como implementar a tecnologia da maneira mais ideal para os negócios.

Maximização do valor de negócios da e com a IA generativa

Como o FinOps afetará a IA generativa?

Desempenha papel significativo, especialmente quando se observa o número crescente de casos de uso de IA generativa, a enorme quantidade de GPUs necessárias para alimentá-las e os custos altíssimos resultantes. As organizações terão dificuldades em demonstrar valor. FinOps pode ajudar as equipes a usar e dimensionar a IA generativa de forma econômica, além de rastrear e medir o ROI.

Como a IA generativa afetará o FinOps?

A IA generativa vai acelerar o FinOps. Isso ajudará você a fazer melhor uso de seus dados e melhorar a descoberta e contextualização de padrões. Ele pode fornecer insights e recomendações para permitir a tomada de decisão baseada em dados, agilizar processos e automatizar ações.

Mas o verdadeiro divisor de águas é o uso da IA generativa para acelerar a modernização de aplicações e código. Isso ajudará a alcançar o próximo nível de otimização de custos, impulsionando maior eficiência e valor comercial.

Capacitando engenheiros

Qual é a chave para o sucesso?

Fazer com que os engenheiros atuem de acordo com as recomendações de otimização de custos é um dos principais desafios. É muito fácil que, nesses exercícios de corte de custos, pareça que é só pegar, pegar, pegar. É importante mostrar o benefício e recompensar as pessoas por adotar os comportamentos certos.

Se você estiver realizando FinOps da maneira certa, as pessoas estarão capacitadas para fazer a diferença. Se você der as ferramentas, a visibilidade e os incentivos certos, elas vão querer fazer a coisa certa.

