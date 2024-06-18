Essa é a pergunta fundamental para os CIOs de hoje: em que você gasta seu orçamento de TI?

Os custos em nuvem já eram um desafio: em uma pesquisa recente, 24% entrevistados desperdiçavam gastos com software. A explosão da IA generativa torna crítico que as organizações considerem frameworks como FinOps e gestão de negócios de Tecnologia (TBM) para visibilidade e responsabilização de todos os gastos com tecnologia.

Mas o que tudo isso significa na prática? Como as organizações podem mudar para uma abordagem mais disciplinada e orientada por valor para os gastos de TI? Qual é o impacto da IA generativa nesse espaço?

Para ajudar a responder a essas perguntas, convidamos Declan Coombs, parceira na área de consultoria em nuvem e tecnologia da IBM®. Declan tem mais de 20 anos de experiência ajudando organizações a extraírem mais valor de seus esforços de tecnologia e transformação na nuvem.