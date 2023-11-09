Embora muitas organizações tenham estabelecido metas ambientais, sociais e de governança (ESG) e assumido compromissos de ESG, impulsionadas por propósito e requisitos regulatórios emergentes, elas enfrentam vários desafios ao fazer a transição da ambição para a ação.
Um estudo recente da IBM descobriu que os executivos globais citam dados inadequados (41%) como o maior obstáculo ao progresso de ESG, seguidos por barreiras regulatórias (39%), normas inconsistentes (37%) e habilidades inadequadas (36%). Os impactos dos desafios de dados estão se tornando visíveis para os stakeholders da empresa, com os consumidores tomando decisões de compra – e até mesmo de emprego – com base no progresso de uma empresa em direção às suas metas de ESG.
Aquelas que se comprometeram a preencher a lacuna verde adotaram processos focados na sustentabilidade e estão colhendo os benefícios. Se os dados são a principal barreira para o sucesso, as empresas devem considerar a implementação de uma estratégia ambiental que englobe um compromisso organizacional total com resultados específicos direcionados e que aproveite a Tecnologia para acelerar e acompanhar o progresso.
Outro estudo recente do IBM Institute for Business Value (IBV) e da SAP entrevistou 2.125 executivos seniores envolvidos nas estratégias de sustentabilidade ambiental de suas organizações. O estudo produziu um resultado surpreendente: as organizações que superam a concorrência em resultados ambientais e financeiros também possuem o sistema de planejamento de recursos empresariais (ERP) mais profundamente engajado.
O ERP é a tecnologia de registro que abrange praticamente todos os processos de negócios organizacionais. Ela pode conectar metas financeiras e ambientais, mantendo métricas responsáveis e acessíveis. Quando implementado em conjunto com outros sistemas, o ERP permite transparência e visibilidade de custos, permitindo que decisões ambientais, regulatórias e críticas para os negócios sejam tomadas com maior consistência e confiabilidade.
Os dados de sustentabilidade de uma organização podem ser difíceis de obter devido a processos de negócios isolados, dados não confiáveis e prioridades de negócios desajustadas. O ERP revela informações materiais em tempo real em todas as funções de negócios e coloca os dados necessários nas mãos dos tomadores de decisões corporativas e operadores para uma experiência de usuário simplificada. Esse novo acesso aos dados dá às empresas a capacidade de registrar, relatar e agir de acordo com os compromissos de ESG de toda a empresa e ajudar a resolver muitos dos complexos desafios e demandas de sustentabilidade. Com essa visibilidade, as pessoas podem ver o impacto de suas decisões e confiar nos resultados, o que pode acelerar a mudança cultural necessária para apoiar e acelerar a transformação de negócios sustentável.
Embora acelerar o progresso em direção às metas de ESG possa parecer quase impossível para alguns, há organizações que conseguiram decifrar o código para um sucesso mais verde. O estudo da IBM e SAP mencionado acima encontrou um grupo de líderes de negócios de alto desempenho (15%) – os Proficientes em sustentabilidade ambiental (Proficientes) – que priorizam ativamente a sustentabilidade ambiental e implementam planos concretos e bem divulgados para atingir metas a uma taxa muito superior à seus pares. O estudo constatou que as organizações Proficientes colocam a sustentabilidade ambiental no mesmo nível do desempenho financeiro porque veem como ela melhora os resultados financeiros.
O estudo recente também descobriu que os Proficientes contam com estruturas de dados de ERP para lidar com suas metas de sustentabilidade, entre outras descobertas de destaque, incluindo:
Todas as organizações devem observar: em uma economia entrelaçada, o ERP pode ajudar a preencher e padronizar iniciativas de sustentabilidade compartilhadas.
Sustentabilidade e ERP são esportes coletivos baseados em números reais, e nenhuma equipe pode alcançar o sucesso sozinha. Como parceiras estratégicas das soluções S/4HANA e SAP Sustainability, a IBM e a SAP reúnem tecnologia e serviços com plataformas de escala empresarial para ajudar as empresas a quebrar silos e incorporar soluções em funções e operações críticas de negócios. A sustentabilidade continua sendo um imperativo para os negócios e a pressão para mudar os processos de negócios só continuará aumentando.
Leia o estudo completo para saber como estamos ajudando os clientes a aproveitar o ERP para operacionalizar a sustentabilidade. SAP e IBM entendem como ajudar as empresas a mover a agulha nos seus compromissos de ESG sem sacrificar suas necessidades de negócios ou sua lucratividade.
Saiba como os CEOs estão utilizando a IA generativa e a modernização de aplicações para estimular a inovação e manter a competitividade.
Supere barreiras e avance com coragem e convicção na era da IA generativa.
Saiba como a United Foods aumentou a eficiência e a produtividade de seus negócios otimizando os principais fluxos de trabalho com o IBM® Cloud Pak for Business Automation.
Aumente a resiliência da sua empresa com soluções impulsionadas por IA para cadeia de suprimentos e gerenciamento inteligente de ativos.
IBM Blueworks Live é o SaaS para modelagem de processos de negócios.
Conheça as soluções de automação de processos de negócios que oferecem automações inteligentes rapidamente com ferramentas de pouco código.
Transforme suas operações de negócios com as soluções líderes do setor da IBM. Aumente a produtividade, a agilidade e a inovação por meio de fluxos de trabalho inteligentes e tecnologias de automação.