Tags
Operações de negócios

Como o ERP está eliminando silos e impulsionando mudanças sustentáveis

contêineres de transporte sobre foto de formação rochosa vermelha

Embora muitas organizações tenham estabelecido metas ambientais, sociais e de governança (ESG) e assumido compromissos de ESG, impulsionadas por propósito e requisitos regulatórios emergentes, elas enfrentam vários desafios ao fazer a transição da ambição para a ação.

Um estudo recente da IBM descobriu que os executivos globais citam dados inadequados (41%) como o maior obstáculo ao progresso de ESG, seguidos por barreiras regulatórias (39%), normas inconsistentes (37%) e habilidades inadequadas (36%). Os impactos dos desafios de dados estão se tornando visíveis para os stakeholders da empresa, com os consumidores tomando decisões de compra – e até mesmo de emprego – com base no progresso de uma empresa em direção às suas metas de ESG.

Aquelas que se comprometeram a preencher a lacuna verde adotaram processos focados na sustentabilidade e estão colhendo os benefícios. Se os dados são a principal barreira para o sucesso, as empresas devem considerar a implementação de uma estratégia ambiental que englobe um compromisso organizacional total com resultados específicos direcionados e que aproveite a Tecnologia para acelerar e acompanhar o progresso.

Outro estudo recente do IBM Institute for Business Value (IBV) e da SAP entrevistou 2.125 executivos seniores envolvidos nas estratégias de sustentabilidade ambiental de suas organizações. O estudo produziu um resultado surpreendente: as organizações que superam a concorrência em resultados ambientais e financeiros também possuem o sistema de planejamento de recursos empresariais (ERP) mais profundamente engajado.

O ERP é a tecnologia de registro que abrange praticamente todos os processos de negócios organizacionais. Ela pode conectar metas financeiras e ambientais, mantendo métricas responsáveis e acessíveis. Quando implementado em conjunto com outros sistemas, o ERP permite transparência e visibilidade de custos, permitindo que decisões ambientais, regulatórias e críticas para os negócios sejam tomadas com maior consistência e confiabilidade.

Descobrindo possibilidades ocultas com o ERP

Os dados de sustentabilidade de uma organização podem ser difíceis de obter devido a processos de negócios isolados, dados não confiáveis e prioridades de negócios desajustadas. O ERP revela informações materiais em tempo real em todas as funções de negócios e coloca os dados necessários nas mãos dos tomadores de decisões corporativas e operadores para uma experiência de usuário simplificada. Esse novo acesso aos dados dá às empresas a capacidade de registrar, relatar e agir de acordo com os compromissos de ESG de toda a empresa e ajudar a resolver muitos dos complexos desafios e demandas de sustentabilidade. Com essa visibilidade, as pessoas podem ver o impacto de suas decisões e confiar nos resultados, o que pode acelerar a mudança cultural necessária para apoiar e acelerar a transformação de negócios sustentável.

Embora acelerar o progresso em direção às metas de ESG possa parecer quase impossível para alguns, há organizações que conseguiram decifrar o código para um sucesso mais verde. O estudo da IBM e SAP mencionado acima encontrou um grupo de líderes de negócios de alto desempenho (15%) – os Proficientes em sustentabilidade ambiental (Proficientes) – que priorizam ativamente a sustentabilidade ambiental e implementam planos concretos e bem divulgados para atingir metas a uma taxa muito superior à seus pares. O estudo constatou que as organizações Proficientes colocam a sustentabilidade ambiental no mesmo nível do desempenho financeiro porque veem como ela melhora os resultados financeiros.

O estudo recente também descobriu que os Proficientes contam com estruturas de dados de ERP para lidar com suas metas de sustentabilidade, entre outras descobertas de destaque, incluindo:

  • Os Proficientes relatam que 47% dos dados de desempenho de sustentabilidade são coletados em seu ERP, mas eles esperam que esse número aumente para 55% até 2025, um aumento de 17%.
  • Mais 94% dos Proficientes acreditam que os ERPs estão ajudando a gerenciar as metas de sustentabilidade de fabricação. E 31% mais acreditam no mesmo em relação ao gerenciamento trabalhista.
  • Os Proficientes relatam ter acumulando quase 70% de suas métricas de captura de carbono e utilização de energia em seu ERP.
  • As organizações Proficientes usam o ERP para estabelecer medidas ambientais padrão em ecossistemas 39% mais frequentemente do que as Relutantes (organizações que não consideram a sustentabilidade ambiental como importante para seu sucesso).
  • Quarenta e três por cento mais das organizações Proficientes em comparação com as Relutantes usam o ERP para estabelecer metas ambientais compartilhadas.

Todas as organizações devem observar: em uma economia entrelaçada, o ERP pode ajudar a preencher e padronizar iniciativas de sustentabilidade compartilhadas.

A hora de agir é agora

Sustentabilidade e ERP são esportes coletivos baseados em números reais, e nenhuma equipe pode alcançar o sucesso sozinha. Como parceiras estratégicas das soluções S/4HANA e SAP Sustainability, a IBM e a SAP reúnem tecnologia e serviços com plataformas de escala empresarial para ajudar as empresas a quebrar silos e incorporar soluções em funções e operações críticas de negócios. A sustentabilidade continua sendo um imperativo para os negócios e a pressão para mudar os processos de negócios só continuará aumentando.

Leia o estudo completo para saber como estamos ajudando os clientes a aproveitar o ERP para operacionalizar a sustentabilidade. SAP e IBM entendem como ajudar as empresas a mover a agulha nos seus compromissos de ESG sem sacrificar suas necessidades de negócios ou sua lucratividade.

 

Autora

Jonathan Wright

Global Managing Partner

IBM Consulting

Daniel Schmid

Chief Sustainability Officer

SAP
Soluções relacionadas
Soluções para operações de negócios

Aumente a resiliência da sua empresa com soluções impulsionadas por IA para cadeia de suprimentos e gerenciamento inteligente de ativos.

 Explore as soluções de operações
IBM Blueworks Live

IBM Blueworks Live é o SaaS para modelagem de processos de negócios.

 Explore o Blueworks Live
Soluções de automação de negócios

Conheça as soluções de automação de processos de negócios que oferecem automações inteligentes rapidamente com ferramentas de pouco código.

 Explore as soluções de automação
Dê o próximo passo

Transforme suas operações de negócios com as soluções líderes do setor da IBM. Aumente a produtividade, a agilidade e a inovação por meio de fluxos de trabalho inteligentes e tecnologias de automação.

 

 Explore as soluções de operações Explore os serviços de inteligência artificial