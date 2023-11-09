Embora muitas organizações tenham estabelecido metas ambientais, sociais e de governança (ESG) e assumido compromissos de ESG, impulsionadas por propósito e requisitos regulatórios emergentes, elas enfrentam vários desafios ao fazer a transição da ambição para a ação.

Um estudo recente da IBM descobriu que os executivos globais citam dados inadequados (41%) como o maior obstáculo ao progresso de ESG, seguidos por barreiras regulatórias (39%), normas inconsistentes (37%) e habilidades inadequadas (36%). Os impactos dos desafios de dados estão se tornando visíveis para os stakeholders da empresa, com os consumidores tomando decisões de compra – e até mesmo de emprego – com base no progresso de uma empresa em direção às suas metas de ESG.

Aquelas que se comprometeram a preencher a lacuna verde adotaram processos focados na sustentabilidade e estão colhendo os benefícios. Se os dados são a principal barreira para o sucesso, as empresas devem considerar a implementação de uma estratégia ambiental que englobe um compromisso organizacional total com resultados específicos direcionados e que aproveite a Tecnologia para acelerar e acompanhar o progresso.

Outro estudo recente do IBM Institute for Business Value (IBV) e da SAP entrevistou 2.125 executivos seniores envolvidos nas estratégias de sustentabilidade ambiental de suas organizações. O estudo produziu um resultado surpreendente: as organizações que superam a concorrência em resultados ambientais e financeiros também possuem o sistema de planejamento de recursos empresariais (ERP) mais profundamente engajado.

O ERP é a tecnologia de registro que abrange praticamente todos os processos de negócios organizacionais. Ela pode conectar metas financeiras e ambientais, mantendo métricas responsáveis e acessíveis. Quando implementado em conjunto com outros sistemas, o ERP permite transparência e visibilidade de custos, permitindo que decisões ambientais, regulatórias e críticas para os negócios sejam tomadas com maior consistência e confiabilidade.