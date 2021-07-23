Tags
DevOps

Três diferenças entre DevOps e SRE

Colegas de trabalho do sexo feminino pensando na mesa, olhando para notebook

Quais são as principais características que diferenciam o DevOps e a engenharia de confiabilidade local?

DevOps é um conjunto de práticas que visa encurtar o ciclo de vida do desenvolvimento de software e acelerar a entrega de software de maior qualidade, quebrando os silos e combinando e automatizando o trabalho das equipes de desenvolvimento de software e das equipes de operações de TI.

A engenharia de confiabilidade local (SRE) usa engenharia de software para automatizar tarefas de operações de TI que normalmente seriam executadas por administradores de sistema. Essas tarefas incluem gestão do sistema de produção, gestão de mudanças e resposta a incidentes.

Há algumas semelhanças entre DevOps e SRE, mas você sabe quais são as diferenças? Assista a este vídeo com Bradley Knapp enquanto ele explica:

     

    Desenvolvimento e implementação

    DevOps trata do desenvolvimento do núcleo. SRE significa implementar o núcleo. O que isso significa? Vamos pensar dessa forma.

    As equipes de DevOps estão focadas no desenvolvimento do núcleo. Elas estão trabalhando em um produto ou aplicação que é a solução para o problema de alguém. Elas estão adotando uma abordagem ágil para o desenvolvimento de software que os ajuda a construir, testar, implementar e monitorar aplicações com velocidade, qualidade e controle.

    Os SREs estão trabalhando na implementação do núcleo. Eles estão constantemente dando feedback ao grupo de desenvolvimento central para dizer “Ei, algo que vocês projetaram não está funcionando exatamente da maneira que vocês acham que deveria”. O SRE aproveita dados de operações e engenharia de software para automatizar tarefas de operações de TI e acelerar a entrega de software, minimizando os riscos de TI.

    Boletim informativo do setor

    As mais recentes notícias de tecnologia, corroboradas por insights de especialistas.

    Mantenha-se atualizado sobre as tendências mais importantes e fascinantes do setor em IA, automação, dados e muito mais com o boletim informativo da Think. Consulte a declaração de privacidade da IBM.

    Agradecemos a você! Você se inscreveu.

    Sua inscrição será entregue em inglês. Você pode encontrar um link para cancelar a inscrição em todos os boletins informativos. Você pode gerenciar suas inscrições ou cancelar a inscrição aqui. Consulte nossa declaração de privacidade da IBM para obter mais informações.

    Habilidades

    Existem diferentes conjuntos de habilidades entre DevOps e SREs. Os DevOps de desenvolvimento principal são os caras que adoram escrever software. Eles estão escrevendo código, testando-o e colocando-o em produção para obter uma linha de aplicação para ajudar a resolver um problema.

    As SREs são mais investigativas. Elas estão dispostos a fazer a análise para descobrir por que algo deu errado. Elas querem garantir que os mesmos problemas não continuem acontecendo. Elas querem ser proativas em seus esforços, não reativas. Elas querem automatizar tarefas repetitivas para poderem inovar.

    IBM DevOps

    O que é DevOps?

    Andrea Crawford explica o que é DevOps, seu valor e como suas práticas e ferramentas ajudam você a migrar suas aplicações por todo o pipeline de entrega de software, desde a concepção até a produção. Conduzido pelos principais líderes da IBM, o conteúdo foi concebido para ajudar os líderes empresariais a adquirir o conhecimento necessário para priorizar os investimentos em IA que podem estimular o crescimento.
    Explore o DevOps

    automação

    Às vezes, simplesmente não há tempo suficiente para fazer tudo manualmente, independentemente da sua função. Às vezes, você precisa encontrar maneiras de automatizar as coisas para poder concentrar seu tempo e energia na inovação. Você não precisa automatizar tudo; Mas, se você está constantemente fazendo a mesma tarefa repetidas vezes, por que não usar a automação para reduzir a dificuldade? A automação é fundamental.

    O DevOps vai automatizar a implementação. Eles vão automatizar tarefas e funcionalidades. A SRE vai automatizar a redundância e automatizar tarefas manuais que podem ser transformadas em tarefas programáticas para manter o stack em funcionamento.

    Próximas etapas

    Autora

    Erika LeBris

    Content Director

    AIOps and Network Automation

    Recursos

    Otimize seu desempenho de negócios com análise de dados impulsionada por IA

    Cadastre-se agora para saber como a análise de dados avançada com IA pode criar novas oportunidades de crescimento e inovação para sua empresa. Acesse insights de especialistas e saiba como as soluções de IA podem melhorar a eficiência operacional, otimizar recursos e levar a resultados de negócios mensuráveis.
    Modernize aplicações de mainframe com padrões de nuvem híbrida

    Conheça a mais recente publicação do IBM® Redbooks sobre modernização de mainframes para ambientes de nuvem híbrida. Aprenda estratégias para usar na prática, soluções de arquitetura e técnicas de integração a fim de gerar agilidade, inovação e sucesso nos negócios.

    Aprimore seu DevOps do z/OS com automação e modernização

    Explore como o IBM® Wazi Deploy e os recursos de linguagem modernos podem simplificar o DevOps do seu IBM® Z/OS. Saiba como a automação e as ferramentas de código aberto melhoram a eficiência em todas as plataformas.
    Programa de aceleração de DevOps

    Embarque em sua jornada de transformação de DevOps com o programa de aceleração de DevOps da IBM. Esse programa orienta as empresas ao longo de estágios críticos, como avaliação, treinamento, implementação e adoção, para alcançar uma implementação de DevOps tranquila e eficiente.
    2024 Gartner® Magic Quadrant™ para ferramentas de integração de dados

    IBM reconhecida como líder pelo 19.º ano consecutivo no Gartner Magic Quadrant™ 2024 para Ferramentas de Integração de Dados.
    Soluções relacionadas
    IBM DevOps Accelerate

    Automatize a entrega de software para qualquer aplicação no local, na nuvem ou no mainframe.

         Explore o DevOps Accelerate
    Soluções de DevOps

    Utilize softwares e ferramentas de DevOps para desenvolver, implementar e gerenciar aplicativos nativos da nuvem em diversos dispositivos e ambientes.

         Explore as soluções de DevOps
    Serviços de consultoria em nuvem 

    Libere novos recursos e aumente a agilidade dos negócios com os serviços de consultoria em nuvem da IBM. Descubra como cocriar soluções, acelerar a transformação digital e otimizar o desempenho por meio de estratégias de nuvem híbrida e parcerias especializadas.

         Serviço de nuvem
    Dê o próximo passo

    Libere o potencial do DevOps para criar, testar e implementar aplicativos seguros nativos da nuvem com integração e entrega contínuas.

         Explore as soluções de DevOps Descubra o DevOps em ação