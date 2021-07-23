Três diferenças entre DevOps e SRE

DevOps é um conjunto de práticas que visa encurtar o ciclo de vida do desenvolvimento de software e acelerar a entrega de software de maior qualidade, quebrando os silos e combinando e automatizando o trabalho das equipes de desenvolvimento de software e das equipes de operações de TI.

A engenharia de confiabilidade local (SRE) usa engenharia de software para automatizar tarefas de operações de TI que normalmente seriam executadas por administradores de sistema. Essas tarefas incluem gestão do sistema de produção, gestão de mudanças e resposta a incidentes.

Há algumas semelhanças entre DevOps e SRE, mas você sabe quais são as diferenças? Assista a este vídeo com Bradley Knapp enquanto ele explica: