Três diferenças entre DevOps e SRE

DevOps é um conjunto de práticas que visa encurtar o ciclo de vida do desenvolvimento de software e acelerar a entrega de software de maior qualidade, quebrando os silos e combinando e automatizando o trabalho das equipes de desenvolvimento de software e das equipes de operações de TI.
A engenharia de confiabilidade local (SRE) usa engenharia de software para automatizar tarefas de operações de TI que normalmente seriam executadas por administradores de sistema. Essas tarefas incluem gestão do sistema de produção, gestão de mudanças e resposta a incidentes.
Há algumas semelhanças entre DevOps e SRE, mas você sabe quais são as diferenças? Assista a este vídeo com Bradley Knapp enquanto ele explica:
DevOps trata do desenvolvimento do núcleo. SRE significa implementar o núcleo. O que isso significa? Vamos pensar dessa forma.
As equipes de DevOps estão focadas no desenvolvimento do núcleo. Elas estão trabalhando em um produto ou aplicação que é a solução para o problema de alguém. Elas estão adotando uma abordagem ágil para o desenvolvimento de software que os ajuda a construir, testar, implementar e monitorar aplicações com velocidade, qualidade e controle.
Os SREs estão trabalhando na implementação do núcleo. Eles estão constantemente dando feedback ao grupo de desenvolvimento central para dizer “Ei, algo que vocês projetaram não está funcionando exatamente da maneira que vocês acham que deveria”. O SRE aproveita dados de operações e engenharia de software para automatizar tarefas de operações de TI e acelerar a entrega de software, minimizando os riscos de TI.
Existem diferentes conjuntos de habilidades entre DevOps e SREs. Os DevOps de desenvolvimento principal são os caras que adoram escrever software. Eles estão escrevendo código, testando-o e colocando-o em produção para obter uma linha de aplicação para ajudar a resolver um problema.
As SREs são mais investigativas. Elas estão dispostos a fazer a análise para descobrir por que algo deu errado. Elas querem garantir que os mesmos problemas não continuem acontecendo. Elas querem ser proativas em seus esforços, não reativas. Elas querem automatizar tarefas repetitivas para poderem inovar.
Às vezes, simplesmente não há tempo suficiente para fazer tudo manualmente, independentemente da sua função. Às vezes, você precisa encontrar maneiras de automatizar as coisas para poder concentrar seu tempo e energia na inovação. Você não precisa automatizar tudo; Mas, se você está constantemente fazendo a mesma tarefa repetidas vezes, por que não usar a automação para reduzir a dificuldade? A automação é fundamental.
O DevOps vai automatizar a implementação. Eles vão automatizar tarefas e funcionalidades. A SRE vai automatizar a redundância e automatizar tarefas manuais que podem ser transformadas em tarefas programáticas para manter o stack em funcionamento.
