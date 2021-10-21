Impulsionando o setor financeiro com pagamentos transfronteiriços de código aberto.

Serviços financeiros, pagamentos, simplificação de processos ineficientes estão em nosso sangue. Portanto, não é surpresa que meu colega e colaborador deste artigo, Nitin Gaur e sua equipe, tenham enfrentado o impensável há quatro anos, criando uma rede de pagamentos global que lida com remessas e pagamentos interbancários.



Como se isso não fosse desafio suficiente, a equipe também o projetou para os vários requisitos regulatórios e de conformidade com operações de pagamento robustas, visando quebrar todas as mentalidades convencionais para se tornar mais aberta e transparente.

A pandemia forçou muitas empresas e setores a reavaliar suas estratégias, clientes e equipes. Nossa rede de pagamentos transfronteiriços, também conhecida como IBM® World Wire, não era diferente. Demos uma olhada mais de perto no cenário e nas prioridades estratégicas da operacionalização de uma rede de pagamentos e do licenciamento. Então, no final de 2020, mudamos nosso foco de gerenciar uma rede para pegar o aprendizado e aplicá-lo aos nossos clientes como aceleradores de serviços para nossas clientes instituições financeiras e provedores de pagamento.

Com isso, temos o prazer de anunciar que recentemente (depois de lidar com muita fita vermelha), disponibilizamos o código por trás do IBM World Wire em código aberto! Estamos comprometidos com a comunidade de código aberto e com a aceleração de nossos clientes com o que aprendemos. Você pode encontrar o código aqui.