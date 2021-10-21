Impulsionando o setor financeiro com pagamentos transfronteiriços de código aberto.

Serviços financeiros, pagamentos, simplificação de processos ineficientes estão em nosso sangue. Portanto, não é surpresa que meu colega e colaborador deste artigo, Nitin Gaur e sua equipe, tenham enfrentado o impensável há quatro anos, criando uma rede de pagamentos global que lida com remessas e pagamentos interbancários.
Como se isso não fosse desafio suficiente, a equipe também o projetou para os vários requisitos regulatórios e de conformidade com operações de pagamento robustas, visando quebrar todas as mentalidades convencionais para se tornar mais aberta e transparente.
A pandemia forçou muitas empresas e setores a reavaliar suas estratégias, clientes e equipes. Nossa rede de pagamentos transfronteiriços, também conhecida como IBM® World Wire, não era diferente. Demos uma olhada mais de perto no cenário e nas prioridades estratégicas da operacionalização de uma rede de pagamentos e do licenciamento. Então, no final de 2020, mudamos nosso foco de gerenciar uma rede para pegar o aprendizado e aplicá-lo aos nossos clientes como aceleradores de serviços para nossas clientes instituições financeiras e provedores de pagamento.
Com isso, temos o prazer de anunciar que recentemente (depois de lidar com muita fita vermelha), disponibilizamos o código por trás do IBM World Wire em código aberto! Estamos comprometidos com a comunidade de código aberto e com a aceleração de nossos clientes com o que aprendemos. Você pode encontrar o código aqui.
Essa é uma rede de ponta para pagamentos transfronteiriços, utilizando a rede blockchain impulsionada pela Stellar. O valor central dessa rede é lidar com o custo e o atrito nos pagamentos internacionais.
Como um trilho de pagamento alternativo, busca reduzir custos, remover atritos e afirmar eficiência na liquidação. Começando com operadores de transferência de dinheiro (MTOs), essa rede pretende expandir para outros fluxos de pagamento, incluindo B2B, bancos e pagamentos corporativos.
Projetamos o IBM World Wire original para reduzir o custo e o atrito nos pagamentos internacionais. Estamos felizes em compartilhá-lo com a comunidade de código aberto. Aqui está uma olhada:
Essa rede é um produto de pagamentos de interface de programação de aplicativos (API) que visa apoiar os serviços de transmissão de dinheiro de instituições financeiras. Esses serviços de software usam a rede blockchain e as APIs. A IBM atua como operadora de rede e hospeda nós validadores. As transações entre os participantes são processadas de acordo com o algoritmo de consenso definido pela rede blockchain.
Como operadora de rede, a IBM criou contas de rede em nomes dos participantes e sob o controle dos participantes, inclusive para a troca de fundos e transferências de valores. Essas contas são designadas somente para uso em conjunto com os serviços de software da IBM. Os participantes se comunicam entre si e trocam informações, por meio da rede blockchain, por meio do uso da rede para transferir valor entre si.
Os participantes podem liquidar transações diretamente entre si fora da rede, por meio de uma obrigação digital, ou na rede, por meio da transferência de moedas virtuais ou outros recursos digitais entre suas contas por meio de entradas contábeis mantidas dentro da rede blockchain.
Faça uma parceria com a IBM hoje mesmo para usar esse recurso e inovar seus processos e serviços de negócios.
O IBM Blockchain Services pode ajudar a dar vida às suas ideias. Explore o uso da blockchain e recursos digitais em sua empresa.
Supere barreiras e avance com coragem e convicção na era da IA generativa.
Ouça os especialistas da IBM explicando como aproveitar a IA generativa para colocar a sua organização em vantagem competitiva.
Descubra como os executivos do setor bancário estão avaliando e gerenciando os riscos que surgem com a rápida escalabilidade da IA generativa.
Desbloqueie o desempenho financeiro com os serviços completos de consultoria financeira da IBM.
O IBM® Apptio é uma família de produtos de SaaS para análises e gerenciamento de custos de infraestrutura de TI no local, serviços de nuvem pública e desenvolvimento de software.
Melhore o planejamento financeiro, o orçamento e a previsão e tome decisões baseadas em dados em toda a sua organização com o IBM Planning Analytics.