1. Faça uma lista de riscos e priorize-os de acordo com a probabilidade e a gravidade.

No primeiro estágio do processo de planejamento de contingência, os stakeholders debatem uma lista de riscos potenciais que a empresa enfrenta e realizam uma análise de risco em cada um deles. Os membros da equipe discutem possíveis riscos, analisam o impacto de cada um e propõem cursos de ação para aumentar sua preparação geral. Você não precisa criar um plano de gerenciamento de riscos para cada ameaça que sua empresa enfrenta, apenas aquelas que seus tomadores de decisões avaliam como altamente prováveis e com um impacto potencial nos processos normais de negócios.

2. Crie um relatório de análise de impacto nos negócios (BIA)

A análise de impacto nos negócios (BIA) é uma etapa crucial para entender como as diferentes funções de negócios de uma empresa responderão a eventos inesperados. Uma maneira de fazer isso é observar quanta receita da empresa está sendo gerada pela unidade de negócios em risco. Se a BIA indicar que é uma porcentagem alta, a empresa provavelmente desejará priorizar a criação de um plano de contingência para esse risco de negócios.

3. Faça um plano

Para cada ameaça potencial que sua empresa enfrenta que tenha uma alta probabilidade de ocorrência e um alto impacto potencial nas operações de negócios, você pode seguir estas três etapas simples para criar um plano:

Identifique os gatilhos que colocarão um plano em ação: por exemplo, se um furacão estiver se aproximando, quando a tempestade aciona seu curso de ação? Quando está a 80 quilômetros de distância? 160 quilômetros? Suas equipes precisarão de orientações claras para saberem quando começar a executar as ações que lhes foram atribuídas.

Crie uma resposta apropriada: a ameaça para a qual sua organização se preparou chegou, e as equipes estão entrando em ação. Todos os envolvidos precisarão de instruções claras e acessíveis, protocolos fáceis de seguir e uma maneira de se comunicar com outros stakeholder.

Delegue responsabilidade de forma clara e justa: como qualquer outra iniciativa, o planejamento de contingência exige um gerenciamento eficaz do projeto para ter sucesso. Uma maneira comprovada de resolver isso é criar um gráfico RACI. RACI significa responsável, responsabilizável (accountable), consultado e informado e é um processo amplamente usado para ajudar equipes e indivíduos a delegar responsabilidade e reagir a crises em tempo real.

4. Obtenha a adesão de toda a organização e seja realista quanto aos custos

Às vezes, pode ser difícil justificar a importância de colocar recursos na preparação para algo que pode nunca acontecer. Mas, se os eventos destes últimos anos nos ensinaram alguma coisa, é que ter planos de contingência sólidos é inestimável.

Pense nos problemas das cadeias de suprimentos e na escassez crítica causados pela pandemia ou no caos das cadeias de suprimentos globais provocado pela invasão da Ucrânia pela Rússia. Quando se trata de convencer os líderes de negócios sobre o valor de ter um Plano B implementado, é importante analisar o panorama geral — não apenas o custo do plano, mas os custos potenciais incorridos se nenhum plano for implementado.

5. Teste e reavalie seus planos regularmente

Os mercados e os setores estão em constante mudança; portanto, a realidade que um plano de contingência enfrenta quando é acionado pode ser muito diferente daquela para a qual ele foi criado. Os planos devem ser testados pelo menos uma vez por ano, e novas avaliações de risco devem ser realizadas.