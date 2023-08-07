Este artigo, parte da série da IBM e da Pfizer sobre a aplicação de técnicas de IA para melhorar o desempenho dos ensaios clínicos, tem como foco as inscrições e a previsão em tempo real. Além disso, estamos procurando explorar maneiras de aumentar o volume de pacientes, a diversidade no recrutamento para ensaios clínicos e o potencial de aplicar IA generativa e computação quântica. Mais do que nunca, as empresas estão percebendo que gerenciar essas jornadas interdependentes de forma holística e integrada é essencial para o sucesso na conquista de mudanças.
Apesar dos avanços nos setores farmacêutico e na pesquisa biomédica, a entrega de medicamentos no mercado ainda é um processo complexo com enormes oportunidades de melhoria. Os ensaios clínicos são demorados, caros e, em grande parte, ineficientes por motivos que estão fora do controle das empresas. A seleção eficiente de locais de ensaios clínicos continua sendo um desafio proeminente em todo o setor. Uma pesquisa conduzida pelo Tufts Center for Study of Drug Development e apresentada em 2020 descobriu que 23% dos testes não cumprem os prazos de recrutamento planejados; quatro anos depois, muitos dos clientes da IBM ainda compartilham a mesma dificuldade. A incapacidade de cumprir os cronogramas de recrutamento planejados e a falha de determinados sites em inscrever participantes contribuem para um impacto monetário substancial para as empresas farmacêuticas, que pode ser retransmitido para provedores e pacientes na forma de custos mais altos com medicamentos e serviços de saúde. Os desafios de seleção e recrutamento de locais são as principais motivações de custos para os clientes biofarmacêuticos da IBM, com estimativas de entre US$ 15 e 25 milhões por ano, dependendo do tamanho da empresa e do pipeline. Isso está em linha com os benchmarks existentes no setor.
Quando os ensaios clínicos são descontinuados prematuramente devido ao baixo desempenho do local dos ensaios, as questões da pesquisa permanecem sem resposta e os resultados da pesquisa acabam não publicados. Falha em compartilhar dados e resultados de ensaios clínicos aleatórios significa uma oportunidade perdida de contribuir para avaliações sistemáticas e meta-análises, bem como falta de compartilhamento de lições com a comunidade biofarmacêutica.
À medida que a inteligência artificial (IA) estabelece sua presença na biofarmacêutica, integrá-la ao processo de seleção de locais de ensaios clínicos e ao gerenciamento de desempenho contínuo pode ajudar a capacitar as empresas com insights valiosos sobre o desempenho do site, o que pode resultar em tempos de recrutamento acelerados, redução da pegada de carbono global do site e economias significativas de custos (Anexo 1). A IA também pode capacitar gerentes de avaliação e executivos com os dados para tomar decisões estratégicas. Neste artigo, descrevemos como as empresas biofarmacêuticas podem aproveitar uma abordagem orientada por IA para tomar decisões informadas com base em evidências e aumentar a probabilidade de sucesso de um local de ensaios clínicos.
Os estrategistas de inscrições e analistas de desempenho de locais são responsáveis por construir e priorizar estratégias de inscrição robustas de ponta a ponta, adaptadas a ensaios específicos. Para isso, eles precisam de dados, o que não está em falta. Os desafios que eles encontram são entender quais dados são indicativos do desempenho do site. Especificamente, como eles podem obter insights sobre o desempenho do site que lhes permitiriam considerar sites com não desempenho no planejamento de inscrições e estratégias de execução em tempo real.
Em um cenário ideal, eles seriam capazes de, com precisão relativa e consistente, prever o desempenho de locais de ensaio clínico que estivessem em risco de não atender às suas expectativas de recrutamento. Em última análise, permitir o monitoramento em tempo real das atividades dos sites e do progresso das inscrições pode prompt ações de mitigação oportunas e antecipadas. A capacidade de fazê-lo ajudaria no planejamento inicial de ensaios clínicos, na alocação de recursos e nas avaliações de viabilidade, evitando perdas financeiras e permitindo uma melhor tomada de decisão para a inscrição bem-sucedida em ensaios clínicos.
Além disso, as empresas biofarmacêuticas podem se ver construindo recursos internos de IA de forma esporádica e sem uma governança abrangente. Reunir equipes multidisciplinares em várias funções para apoiar um processo de ensaio clínico é um desafio, e muitas empresas biofarmacêuticas fazem isso de forma isolada. Isso resulta em muitos grupos usando uma grande gama de ferramentas baseadas em IA que não estão totalmente integradas a um sistema e plataforma coesivas. Portanto, a IBM observa que mais clientes tendem a consultar líderes de IA para ajudar a estabelecer governança e aprimorar os recursos de IA e ciência de dados, um modelo operacional na forma de parcerias de entrega conjunta.
Ao adotar três recursos habilitados para IA, as empresas biofarmacêuticas podem otimizar significativamente o processo de seleção de locais de ensaios clínicos enquanto desenvolvem competências básicas de IA que podem ser expandidas e economizam Recursos financeiros que podem ser reinvestidos ou redirecionados. A capacidade de aproveitar essas vantagens é uma maneira pela qual as empresas farmacêuticas podem conquistar uma vantagem competitiva considerável.
A previsão de inscrições geralmente é realizada antes do início do ensaio e ajuda os estrategistas de inscrições e analistas de viabilidade no planejamento do ensaio inicial, na alocação de recursos e na avaliação da viabilidade. A previsão precisa da taxa de inscrições evita perdas financeiras, ajuda na estratégia dos planos de inscrições ao levar em conta o não desempenho e permite o planejamento orçamentário eficaz para evitar escassez e atrasos.
Os algoritmos de IA têm o potencial de superar as abordagens estatísticas tradicionais para analisar dados de recrutamento abrangentes e prever com precisão as taxas de inscrições.
Os insights em tempo real sobre o desempenho do local oferecem insights atualizados sobre o progresso das inscrições, facilitam a detecção precoce de problemas de desempenho e permitem a tomada de decisão proativa e correções de curso para facilitar o sucesso do ensaio clínico.
A IA permite o monitoramento em tempo real e a previsão do desempenho de sites por meio da automação da análise de dados, fornecendo alertas e insights oportunos e permitindo análise preditiva de dados.
Ter um plano de mitigação bem definido e executado durante a realização do ensaio é essencial para o sucesso do ensaio.
O mecanismo de Next Best Action (NBA) é um sistema ou algoritmo impulsionado por IA que pode recomendar as ações ou intervenções de mitigação mais eficazes para otimizar o desempenho de um local em tempo real.
Os ensaios clínicos são a base da indústria farmacêutica; no entanto, os ensaios frequentemente experiência atrasos, o que pode estender significativamente a duração de um determinado estudo. Felizmente, existem respostas simples para lidar com alguns desafios no gerenciamento de avaliações: entender o processo e as pessoas envolvidas, adotar uma estratégia de IA de longo prazo enquanto desenvolve os recursos de IA neste caso de uso, investir em novos modelos de aprendizado de máquina para possibilitar o forecasting de inscrições, monitoramento de locais, mecanismo de recomendação baseado em dados. Essas etapas podem ajudar não apenas a gerar economias consideráveis, mas também a fazer com que as empresas biofarmacêuticas se sintam mais confiantes em seus investimentos em inteligência artificial com impacto.
A IBM Consulting e a Pfizer estão trabalhando juntas para revolucionar o setor farmacêutico, reduzindo o tempo e o custo associados a ensaios clínicos fracassados, para que os medicamentos possam chegar aos pacientes necessitados de forma mais rápida e eficiente.
Combinando a estratégia de tecnologia e dados e a proeza computacional da IBM e a extensa experiência clínica da Pfizer, também estabelecemos uma colaboração para explorar a computação quântica em conjunto com o aprendizado de máquina clássico para prever com mais precisão locais de ensaios clínicos em risco de falha de recrutamento. A computação quântica é uma Tecnologia de rápida evolução e transformação que utiliza os princípios da mecânica quantum para resolver problemas críticos dos setores complexos demais para computadores clássicos.
