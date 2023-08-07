Este artigo, parte da série da IBM e da Pfizer sobre a aplicação de técnicas de IA para melhorar o desempenho dos ensaios clínicos, tem como foco as inscrições e a previsão em tempo real. Além disso, estamos procurando explorar maneiras de aumentar o volume de pacientes, a diversidade no recrutamento para ensaios clínicos e o potencial de aplicar IA generativa e computação quântica. Mais do que nunca, as empresas estão percebendo que gerenciar essas jornadas interdependentes de forma holística e integrada é essencial para o sucesso na conquista de mudanças.

Apesar dos avanços nos setores farmacêutico e na pesquisa biomédica, a entrega de medicamentos no mercado ainda é um processo complexo com enormes oportunidades de melhoria. Os ensaios clínicos são demorados, caros e, em grande parte, ineficientes por motivos que estão fora do controle das empresas. A seleção eficiente de locais de ensaios clínicos continua sendo um desafio proeminente em todo o setor. Uma pesquisa conduzida pelo Tufts Center for Study of Drug Development e apresentada em 2020 descobriu que 23% dos testes não cumprem os prazos de recrutamento planejados; quatro anos depois, muitos dos clientes da IBM ainda compartilham a mesma dificuldade. A incapacidade de cumprir os cronogramas de recrutamento planejados e a falha de determinados sites em inscrever participantes contribuem para um impacto monetário substancial para as empresas farmacêuticas, que pode ser retransmitido para provedores e pacientes na forma de custos mais altos com medicamentos e serviços de saúde. Os desafios de seleção e recrutamento de locais são as principais motivações de custos para os clientes biofarmacêuticos da IBM, com estimativas de entre US$ 15 e 25 milhões por ano, dependendo do tamanho da empresa e do pipeline. Isso está em linha com os benchmarks existentes no setor.

Quando os ensaios clínicos são descontinuados prematuramente devido ao baixo desempenho do local dos ensaios, as questões da pesquisa permanecem sem resposta e os resultados da pesquisa acabam não publicados. Falha em compartilhar dados e resultados de ensaios clínicos aleatórios significa uma oportunidade perdida de contribuir para avaliações sistemáticas e meta-análises, bem como falta de compartilhamento de lições com a comunidade biofarmacêutica.

À medida que a inteligência artificial (IA) estabelece sua presença na biofarmacêutica, integrá-la ao processo de seleção de locais de ensaios clínicos e ao gerenciamento de desempenho contínuo pode ajudar a capacitar as empresas com insights valiosos sobre o desempenho do site, o que pode resultar em tempos de recrutamento acelerados, redução da pegada de carbono global do site e economias significativas de custos (Anexo 1). A IA também pode capacitar gerentes de avaliação e executivos com os dados para tomar decisões estratégicas. Neste artigo, descrevemos como as empresas biofarmacêuticas podem aproveitar uma abordagem orientada por IA para tomar decisões informadas com base em evidências e aumentar a probabilidade de sucesso de um local de ensaios clínicos.