Bare Metal Servers vs. Virtual Servers: como escolher a melhor opção para você

Controle: os hipervisores de VSI usam parte da capacidade de computação das máquinas, mas uma solução bare metal pura é executada sem a "taxa" do ciclo do hipervisor, o que lhe dá mais controle além do gerenciamento de sua própria solução no local.

Desempenho: os Bare Metal Servers podem ajustar sua aplicação para ser executada em um ambiente onde você controla tudo, desde o host do servidor até as unidades de RAM e armazenamento. As organizações do setor de serviços financeiros descobrem que os requisitos de computação de alto desempenho de suas aplicações podem se beneficiar significativamente do poder e do controle do hardware bare metal.