As organizações são incentivadas a captar muitas métricas de desempenho relacionadas às suas aplicações de TI para poderem entender melhor o desempenho, detectar problemas e identificar maneiras de melhorar a integridade geral dessas aplicações. Todas essas métricas podem contribuir para melhorar a satisfação geral do usuário. No entanto, às vezes é difícil reunir várias métricas para entender de forma simples se uma aplicação está funcionando corretamente. Esse problema pode ser resolvido com a pontuação Apdex, que identifica a satisfação do cliente com base no tempo de resposta de uma aplicação, que pode estar abaixo ou acima de um limite definido.

As pontuações Apdex costumam ser usadas como parte do gerenciamento de desempenho de aplicações (APM), que às vezes é chamado de monitoramento de desempenho de aplicações.

O valor do Apdex resultante é uma medida numérica da satisfação do usuário em uma escala uniforme de 0 a 1 (em que 0 corresponde à frustração, e 1, à satisfação). O objetivo é fornecer uma compreensão mais equilibrada da satisfação do usuário com os tempos de carregamento do que os valores de tempo médio de resposta, que podem ser distorcidos por um tempo de carregamento lento (por exemplo, um minuto). As pontuações Apdex tratam cada instância do tempo de resposta separadamente, em vez de criar uma pontuação agregada.

Peter Sevcik, fundador da NetForecast, identificou pela primeira vez a possibilidade1 de um padrão aberto, simples e uniforme para medir a qualidade da aplicação. Ele liderou um grupo de especialistas do setor que criou a Especificação Técnica do Apdex. Logo depois, a Apdex Alliance adotou o padrão Apdex, atualmente usado por muitas organizações.

Manter uma pontuação Apdex serve como um indicador-chave de desempenho (KPI) quase em tempo real para muitas organizações. Ele cria um framework para relatar, comparar e avaliar o tempo de resposta da aplicação e analisar a satisfação do usuário com o objetivo final de proporcionar uma excelente experiência do usuário.