A Meta está investindo bilhões em um novo laboratório de pesquisa para desenvolver uma IA que, segundo diz, poderia rivalizar ou exceder as habilidades humanas em todas as disciplinas, apoiada por um data center do tamanho de Manhattan e uma campanha global de recrutamento dos melhores cientistas.

A superinteligência, que já foi discutida principalmente em círculos acadêmicos, agora faz parte da estratégia corporativa. Os investimentos da Meta em infraestrutura, financiamento e equipes de pesquisa sugerem que ela está abordando essa forma avançada de IA como uma meta concreta, semelhante às iniciativas em andamento em empresas como OpenAI e Anthropic.

Superinteligência refere-se a uma IA que supera as pessoas em todas as áreas, desde criatividade científica até compreensão emocional. Kunal Sawarkar, Distinguished Engineer e Chief Data Scientist da IBM, disse ao IBM Think em uma entrevista que a superinteligência seria "mais inteligente do que os humanos em todos os domínios, não apenas memória ou matemática, mas raciocínio, criatividade, inteligência emocional e até manipulação social". É esse nível de recursos que a Meta e outros gigantes da tecnologia estão agora correndo para alcançar, investindo recursos em pesquisa com o objetivo de transformar o que antes era ficção científica em uma realidade da engenharia.