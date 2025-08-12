A Meta está investindo bilhões em um novo laboratório de pesquisa para desenvolver uma IA que, segundo diz, poderia rivalizar ou exceder as habilidades humanas em todas as disciplinas, apoiada por um data center do tamanho de Manhattan e uma campanha global de recrutamento dos melhores cientistas.
A superinteligência, que já foi discutida principalmente em círculos acadêmicos, agora faz parte da estratégia corporativa. Os investimentos da Meta em infraestrutura, financiamento e equipes de pesquisa sugerem que ela está abordando essa forma avançada de IA como uma meta concreta, semelhante às iniciativas em andamento em empresas como OpenAI e Anthropic.
Superinteligência refere-se a uma IA que supera as pessoas em todas as áreas, desde criatividade científica até compreensão emocional. Kunal Sawarkar, Distinguished Engineer e Chief Data Scientist da IBM, disse ao IBM Think em uma entrevista que a superinteligência seria "mais inteligente do que os humanos em todos os domínios, não apenas memória ou matemática, mas raciocínio, criatividade, inteligência emocional e até manipulação social". É esse nível de recursos que a Meta e outros gigantes da tecnologia estão agora correndo para alcançar, investindo recursos em pesquisa com o objetivo de transformar o que antes era ficção científica em uma realidade da engenharia.
A infraestrutura de IA planejada da Meta para reforçar os esforços de superinteligência inclui data centers de "superclusters" de vários gigawatts, um dos quais cobrirá uma área comparável à maior parte de Manhattan. Essas instalações, com os nomes de código Prometheus e Hyperion, são projetadas para oferecer suporte ao treinamento de modelos em grande escala.
O recrutamento para a iniciativa atraiu os melhores talentos do Google DeepMind, OpenAI e outras instituições de pesquisa. A Meta também trouxe Alexandr Wang, fundador da Scale AI, para liderar partes do esforço. Diz-se que a empresa oferece pacotes de compensação substanciais, em alguns casos excedendo US$ 100 milhões em valor total, para garantir pesquisadores experientes em IA.
O CEO Mark Zuckerberg descreveu o objetivo como a construção de uma "superinteligência pessoal", uma IA integrada a dispositivos, como óculos inteligentes, que pode gerenciar informações, antecipar necessidades e auxiliar na conquista de objetivos pessoais e profissionais.
Boletim informativo do setor
Receba insights selecionados sobre as notícias mais importantes (e intrigantes) sobre IA. Inscreva-se no nosso boletim informativo semanal Think. Consulte a Declaração de privacidade da IBM.
Sua assinatura será entregue em inglês. Você encontrará um link para cancelar a assinatura em cada boletim informativo. Você pode gerenciar suas assinaturas ou cancelar a assinatura aqui. Consulte nossa Declaração de privacidade da IBM para obter mais informações.
Sawarkar diz que alcançar a superinteligência será muito mais difícil e mais caro do que o progresso visto com os sistemas de IA atuais. Modelos atuais como ChatGPT, Claude e Gemini fizeram avanços notáveis na geração de texto, imagens e código. No entanto, ele observa que a chegada da verdadeira superinteligência pode não vir como um avanço único, mas como uma série de desenvolvimentos, como modelos que resolvem problemas anteriormente considerados intratáveis ou que produzem novos frameworks – marcos que exigirão enormes Recursos técnicos, financeiros e organizacionais do tipo que a Meta agora está tentando reunir.
"Escalar para esse nível requer avanços significativos na eficiência computacional, algoritmos de aprendizado e uso sustentável de energia", disse Sawarkar. Treinar os maiores modelos já custa milhões de dólares por execução, e manter esse nível de desenvolvimento requer uma otimização cuidadosa de hardware e software. Os pesquisadores estão explorando arquiteturas híbridas que combinam grandes modelos de linguagem (LLMs) com raciocínio simbólico e geração aumentada de recuperação, visando sistemas que possam lidar com tarefas de raciocínio mais complexas de forma confiável.
"Memória de longo prazo e retenção de contexto também são desafios importantes", disse Sawarkar. Os modelos atuais operam com base nas entradas sessão a sessão e não têm consciência persistente ao longo do tempo. Os pesquisadores estão investigando módulos de memória e sistemas de aprendizado contínuo para lidar com essa limitação.
O investimento da Meta a coloca em um pequeno grupo de empresas que buscam objetivos igualmente ambiciosos. A OpenAI anunciou seu programa "Safe SuperIntelligence", descrito como um caminho dedicado para construir sistemas mais poderosos com medidas de segurança integradas desde o início.
Roman Yampolskiy, Professor Associado de Ciência da Computação e Engenharia na University of Louisville que estuda segurança da IA, vê a adoção pública da superinteligência por Zuckerberg como uma mudança notável na retórica do setor. "O que antes era descartado como especulativo agora está sendo normalizado pela liderança tecnológica convencional", disse ele ao IBM Think em uma entrevista.
Ele disse acreditar que grandes plataformas de tecnologia já estão acelerando o progresso. “Com capital, dados e incentivos suficientes, o progresso em direção à superinteligência não é uma aspiração; é inevitável.” Especialistas, incluindo Yampolskiy, alertaram que, sem proteções, sistemas superinteligentes podem se tornar incontroláveis e causar danos em grande escala. “A questão não é se eles podem, mas se devem, e essa pergunta não está sendo feita em voz alta o suficiente.”
Embora o cronograma para alcançar a superinteligência permaneça incerto, o Sawarkar permanece otimista sobre suas perspectivas de longo prazo. “Superinteligência não é ficção científica”, disse ele. "É uma questão de projeto."
Participe do webinar da IBM no qual demonstramos como garantir o ROI real por meio de iniciativas de IA agêntica, com exemplos de setores, casos de uso e até mesmo as histórias de sucesso da própria IBM.
Saiba por que a IBM foi reconhecida como líder no Gartner Magic Quadrant de 2025 para plataformas de ciência de dados e aprendizado de máquina.
Saiba como as organizações estão passando de lançamentos de IA em pilotos díspares para usá-la para impulsionar a transformação no núcleo.
Acesse nosso catálogo completo com mais de 100 cursos on-line adquirindo uma assinatura individual ou para múltiplos usuários hoje, permitindo que você expanda suas habilidades em uma variedade de nossos produtos a um preço baixo.
IBM® Granite é uma família de modelos de IA de código aberto, de alto desempenho e confiáveis, adaptados para negócios e otimizados para escalar suas aplicações de IA. Explore opções de linguagem, código, séries temporais e proteções.
Liderada pelos principais líderes da IBM, o currículo dessa experiência foi desenvolvido para ajudar líderes empresariais a terem o conhecimento necessário para priorizar os investimentos em IA que podem estimular o crescimento.
Entrevistamos duas mil organizações a respeito de suas iniciativas de IA para descobrir o que está funcionando, o que não está e como se preparar.
Adote essas cinco mudanças de mentalidade para acabar com a incerteza, estimular a reinvenção dos negócios e acelerar o crescimento com a IA agêntica.
Saiba como incorporar com confiança a IA generativa e o aprendizado de máquina em sua empresa.
Treine, valide, ajuste e implemente recursos de IA generativa, modelos de base e recursos de aprendizado de máquina com o IBM watsonx.ai, um estúdio empresarial de última geração para construtores de IA. Crie aplicações de IA em menos tempo com menos dados.
Coloque a IA em ação na sua empresa com a experiência em IA líder do setor e com o portfólio de soluções da IBM.
Os serviços de IA da IBM Consulting ajudam a reinventar a forma como as empresas trabalham com IA para gerar transformação.
Ao utilizar a IA, o IBM Concert revela insights cruciais sobre suas operações e fornece recomendações específicas para cada aplicação com foco em melhorias. Descubra como o Concert pode impulsionar sua empresa.