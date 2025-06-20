O futuro é programável: como a computação generativa pode reinventar o software

A ideia não surgiu de repente. Surgiu aos poucos, em conversas noturnas no Slack e em bate-papos de corredor, uma reflexão silenciosa sobre como as máquinas raciocinam. Em algum ponto entre o caos dos comandos e as aspirações da automação, um novo conceito começou a tomar forma. Isso poderá redefinir não apenas a inteligência artificial, mas o próprio software.

A premissa é ousada: e se parássemos de tratar grandes modelos de linguagem como chatbots misteriosos e começássemos a tratá-los como infraestrutura programável? A IBM se refere a essa disciplina emergente como computação generativa, um termo e estrutura desenvolvidos por seus pesquisadores para definir uma nova abordagem para trabalhar com modelos de IA. Trata-se de reestruturar a forma como os modelos de IA são integrados aos sistemas, não como oráculos imprevisíveis, mas como um componente de software controlado e modular. Se tiver sucesso, poderá marcar um ponto de virada para o desenvolvimento da IA, o design de software e a tecnologia empresarial.

David Cox, diretor da IBM Research, disse em entrevista na IBM Think que cunhou o termo computação generativa para descrever a mudança que observa no desenvolvimento da inteligência artificial. Não se trata de uma marca nem de um produto. É uma mudança, um movimento para tratar grandes modelos de linguagem não como parceiros de bate-papo inteligentes, mas como elementos programáveis. Esqueça os truques de mágica. Isso é engenharia de software.

"Não é que os LLMs estejam substituindo a programação", disse ele. "É que eles estão se tornando um novo tipo de programação primitiva."

Hoje em dia, interagir com um modelo de linguagem complexo muitas vezes parece invocar um oráculo caprichoso. Altere ligeiramente uma frase em um prompt e a produção sairá do curso. Escreva um prompt do tamanho de um texto e espere, reze, convença. É uma arte, assim como a astrologia é: enigmática, interpretativa e, por vezes, profunda. Mas para bancos, hospitais e governo, o misticismo não é escalável.

"Você digita algo e obtém uma resposta diferente dependendo de como você formulou a pergunta", disse Ruchir Puri, cientista-chefe da IBM Research, em entrevista no IBM Think. "É como os primórdios da pesquisa. Ainda estamos na era em que uma vírgula pode alterar a produção. Não se pode gerir uma empresa dessa forma."

Puri descreve um mundo em que as empresas lutam não apenas com a alucinação , mas também com a falta de confiabilidade na forma como os modelos lidam com casos extremos. "Falamos muito sobre alucinação", disse ele, "mas a questão mais profunda é que não há garantia de que os modelos sigam as instruções. Você muda uma palavra em um prompt e não sabe o que vai obter." Isso, argumentou ele, é a antítese da engenharia.