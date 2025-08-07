O problema do iceberg da IA: o que os CMOs não veem pode prejudicá-los

Quando se trata de IA, os CMOs estão sentindo a pressão. De acordo com um novo estudo do IBM Institute for Business Value (IBV), o playbook tradicional de marketing – “mais de tudo” – está enfrentando um obstáculo. Embora muitos líderes de marketing tenham grandes expectativas em relação à IA, na prática eles podem estar tendo de lidar com a entrega dos resultados que esperam. Porém, e se as novas ferramentas e aplicações de IA forem apenas a ponta do iceberg? E se o valor da IA estiver não apenas no que é visível, mas também no que está sob a superfície?

No estudo, que entrevistou 1.800 executivos de marketing e vendas de todo o mundo, 81% dos CMOs disseram que consideram a IA um fator de mudança radical. Porém, 84% disseram que os desafios relacionados às operações rígidas e fragmentadas limitaram sua capacidade de aproveitar a tecnologia de forma eficaz.

"Muitos CMOs dizem que não têm uma estrutura em vigor que lhes permita aproveitar a IA de maneiras transformadoras", disse Jonathan Adashek, Vice-presidente Sênior de Marketing e Comunicações da IBM, durante uma entrevista recente ao IBM Think.

Há várias razões possíveis para essa desconexão, incluindo departamentos isolados, processos internos rígidos ou conjuntos de dados fragmentados. Para complicar ainda mais as coisas, pouquíssimos líderes sentem que têm as pessoas certas para enfrentar o desafio, mesmo que a maioria dos CMOs afirme que agora também se espera que estimulem o crescimento e a lucratividade.

"Apenas 21% acreditam que têm o talento certo em sua organização para alcançar suas metas nos próximos anos", disse Adashek.