Para avançar em sua transformação digital, a Heineken, uma das marcas de cerveja mais emblemáticas do mundo, está reformulando seu stack de dados para acelerar a entrega de valor orientada por IA. Ronald den Elzen, Diretor de Digital e Tecnologia da The Heineken Company, reconheceu no palco que a empresa ainda tem uma "quantidade enorme de trabalho a fazer [para] criar um backup digital seguro e resiliente".

Pawan Verma, vice-presidente executivo e diretor de dados e informações da empresa farmacêutica Cencora, destacou essa ideia. "Você precisa de dados confiáveis — em particular, dados que possam se propagar", disse ele. "Você combina isso com uma cultura que analisa [os dados] todos os dias, porque em nosso setor, o que é mais crítico é confiabilidade e precisão."

Para ambas as empresas, a IA confiável e escalável começa com uma infraestrutura de dados forte e abrangente em toda a empresa. Mas a infraestrutura por si só não é suficiente. A IA precisa ser integrada aos fluxos de trabalho de forma a apoiar o talento humano, e não substituí-lo.

IBM tem sido seu próprio cliente zero em incorporar a IA às operações reais. No RH, por exemplo, a empresa automatizou um milhão de tarefas e agora resolve 95% das solicitações dos funcionários (em 11,5 milhões de interações) sem escalonamento.

"É um número surpreendente", disse Neil Dhar, Global Managing Partner da IBM Consulting. "O que isso faz? Cria uma função de RH de classe mundial que é capaz de flexibilizar toda a organização. Podemos capacitar nosso pessoal, permitir que eles façam o que precisam fazer."

Enquanto isso, a IA agêntica está se tornando uma "camada inteligente" em vastos sistemas, ajudando as equipes a resolver problemas rapidamente e integrar dados sem dificuldades. Essa é a ideia por trás da parceria da IBM com a Oracle, que traz o watsonx para o fluxo de trabalho.

"Este é realmente um momento inovador em nossas vidas, em que há realmente uma oportunidade em que todos precisam pensar em agentes de IA no fluxo de trabalho", disse Laura-Elizabeth Ware, Vice-presidente Sênior de Aplicações de Nuvem de HCM da América do Norte da Oracle. "Mas mesmo antes de começar, na área de RH, você realmente precisa analisar as habilidades e definir sua estratégia de habilidades."

Esse foco na força de trabalho é oportuno. O estudo do IBV CEO descobriu que mais de um terço dos líderes espera retreinar e requalificar suas equipes, e metade prevê a contratação de funções que não existiam há um ano. Isso significa que é crítico ter um inventário claro de habilidades, e entender onde os agentes se encaixam em fluxos de trabalho, e conjuntos de habilidades reais estão emergindo como uma nova fronteira de preparação empresarial.