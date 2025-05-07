Inovadores da Ferrari, Meta, Lumen e outros players importantes subiram ao palco do IBM Think 2025 esta semana para compartilhar como estão usando IA para resolver problemas do mundo real, desde a implementação de IA desenvolvida para um propósito específico até a extração de valor real dos dados corporativos.
Quais avanços tecnológicos emergentes podem moldar seu setor a seguir? Descubra com as análises mais nítidas que surgirão do Think 2025.
11h30 (horário de Brasília) | 6 de maio de 2025
Você já viu uma máquina de processamento de dados com injeção de combustível que pode viajar a 370 km/h? Se você estiver no IBM Think, vá até o andar de demonstração para ver o carro de corrida Scuderia Ferraria HP Formula 1. Com sensores que detectam calor, pressão, atrito e combustível, essa máquina gera mais de um milhão de pontos de dados por segundo. Isso também explica por que o Presidente e CEO da IBM, Arvind Krishna, convidou o diretor de equipe da Scuderia Ferrrari HP, Frédéric Vasseur, ao palco esta manhã durante sua palestra de abertura do Think 2025.
"A IA é o motor da produtividade", explicou Krishna. “A IA libera o valor dos seus dados.” Neste caso, o IBM watsonx está usando a IA generativa para transformar a torrente de dados de pista que a Scuderia Ferrari HP coleta em uma nova experiência móvel mais personalizada e interativa para fãs apaixonados de Ferrari no mundo todo. Isso, por sua vez, ajuda a Ferrari (e seus parceiros) a aumentar o engajamento com seus principais clientes.
Esses principais clientes ou fãs também estão mudando de estratégia. “Não são mais apenas os torcedores históricos”, disse Vasseur. Novos fãs estão "mais focados no nome da amiga do motivação do que nos tempos de volta". Essa base de fãs triplicou nos últimos cinco anos e agora conta com mais de 390 milhões de seguidores em todo o mundo. Isso é 10 vezes a população do Canadá. Entender o que esses recém-chegados querem está se tornando tão importante quanto vencer na pista.
Da pista de corrida ao chão de fábrica, onde milhões de sensores geram uma montanha de dados de fabricação, Krishna também conversou com a Presidente e CEO da Lumen Technologies, Kate Johnson, sobre trazer a capacidade intelectual de IA do watsonx para a rede de fibra da Lumen (a maior dos EUA) e seus data centers de edge. Nos setores, como nas corridas, "cada milissegundo importa", disse Johnson. “Não é bem como uma Ferrari, mas com o mesmo conceito”.
Por que a Lumen está fazendo uma parceria com a IBM? “Para ajudar as empresas a aproveitar ao máximo sua IA”, disse ela. A julgar pela palestra de Krishna, esse será um refrão comum durante toda a semana, especialmente porque 99% de todos os dados corporativos não foram alterados pela IA até o momento. “Se você puder liberar valor desses dados, isso será uma grande oportunidade para a empresa”, disse Krishna.
"Mas nem toda IA é desenvolvida da mesma forma, e nem toda IA é desenvolvida na empresa", acrescentou Krishna. “Se você precisar liberar o valor desses 99%, precisará de uma abordagem para IA adaptada para a empresa.” Isso pode significar o uso de modelos menores, que são muito mais econômicos e podem ser mais precisos do que modelos maiores.
12h30 (horário de Brasília) | 6 de maio de 2025
A IA está em alta e a infraestrutura empresarial corre para acompanhá-la.
Na terça-feira, na conferência Think da IBM, um painel de especialistas empresariais liderado por Rob Thomas, Vice-presidente Sênior de Software e Diretor Comercial da IBM, entregou uma mensagem clara: a IA generativa está se movendo rapidamente, mas a maioria das infraestruturas não está pronta para suportá-la. A sessão principal, Qual é a pressa?, destacou a crescente discrepância entre a ambição da IA e a realidade operacional, e o que as empresas podem fazer para superá-la.
Os ambientes de nuvem hoje são frequentemente fragmentados, e as demandas da IA em escala só colocam mais pressão sobre eles. O cofundador e CTO da HashiCorp, Armon Dadgar, descreveu uma situação que milhares de empresas enfrentam: equipes de aplicativos desconectadas, sistemas dispersos e ineficiência crescente. "O que vemos dia após dia são lacunas", disse ele. Mas preenchê-las é possível, insiste ele, padronizando fluxos de trabalho e construindo plataformas unificadas que suportam todo o ciclo de vida das aplicações e da infraestrutura.
A Deutsche Telekom já está vendo resultados mensuráveis com essa automação. A empresa reduziu o tempo de aplicação de patches em 80%, permitindo que as equipes gerenciem ameaças crescentes à segurança sem sobrecarregar suas operações. "Talvez não sejam as coisas sensuais que você lê", disse o CIO Peter Leukert, "mas é o núcleo das nossas funções que precisamos fazer bem."
Madhu Kochar, Vice-Presidente de Automação da IBM, enfatizou que a maioria dos stacks não foi projetada para escalar para o futuro que a IA está criando. “Os ambientes híbridos estão mais complexos do que nunca, e a IA generativa está aumentando isso”, disse ela. Para esclarecer a complexidade das APIs, aplicativos, endpoints de integração, dados e eventos de uma organização, a IBM oferece sua plataforma webMethods Hybrid Integration, proporcionando às organizações controle unificado e visibilidade em tempo real entre os ambientes.
Kochar enfatizou que as empresas precisam migrar para a automação agêntica e a orquestração orientada por IA, acrescentando que “integrações rígidas e estáticas não vão funcionar”. Ao adotar esses métodos, as empresas podem reduzir meses de trabalho para horas.
A adoção da nuvem pode ser generalizada, mas os resultados permanecem desiguais. “O ROI é um pouco menos certo, 20% ou mais”, disse Thomas. O ingrediente que falta, disse ele, é uma infraestrutura híbrida, uma arquitetura que conecte a nuvem pública, sistemas privados e ambientes locais em um todo coeso e orquestrado.
Olhando para o futuro, os especialistas enfatizaram que o cenário está preparado para um crescimento rápido. "Nos próximos três anos, 1 bilhão de aplicações serão criadas com base na IA generativa", disse Thomas. "Elas precisarão ser capazes de trabalhar umas com as outras sem dificuldades."
18h (horário de Brasília) | 6 de maio de 2025
Com os agentes, vêm as oportunidades. Veja a Pepsi: a empresa já está trabalhando em mais de 1.500 bots, assistentes e agentes — estatísticas compartilhadas por Magesh Bagavathi, Vice-presidente Sênior e Chefe Global de Dados, Análise de Dados e IA da PepsiCo, durante uma palestra principal no Think 2025.
"Esses bots estão todos começando a se expandir em escala, e tudo está se unindo porque temos uma abordagem muito centrada na plataforma", continuou ele. Isso significa que, com a IA agêntica, a PepsiCo pode economizar milhares de horas em toda a sua cadeia de valor.
Ao implementar agentes, a interação com os sistemas corporativos não exigirá mais habilidades ou conhecimentos especializados. "A próxima grande mudança de etapa são os sistemas de inteligência alimentados por agentes de IA", disse Ritika Gunnar, Gerente Geral de Dados e IA da IBM. "Eles são realizadores. Eles não se limitam a relatar insights. Atuam de forma autônoma, orquestrando fluxos de trabalho em toda a empresa. Isso é colocar a IA para trabalhar nos negócios."
Isso vem com uma ressalva, ela alertou: "Agora, a explosão de agentes de IA em toda a empresa é imensamente promissora. Mas sejamos realistas: isso também cria uma complexidade significativa."
Um dos principais culpados? As empresas estão implementando agentes em silos, e nem sempre estão bem integrados às ferramentas e aplicações existentes. Esse foi o catalisador por trás da atualização para o IBM watsonx Orchestrate, que oferece orquestração de agentes para lidar com a coordenação multiagentes e multiferramentas necessária para lidar com projetos complexos entre fornecedores. “Construir agentes poderosos é apenas o começo”, disse Gunnar. “A verdadeira magia acontece quando eles se conectam.”
Peter Doolan, Diretor de Consumidores do Slack, acredita que as plataformas agênticas vão liberar níveis de crescimento sem precedentes para as empresas. Ele cita o exemplo de um dos clientes do Slack, a Adecco, uma provedora de recursos humanos e empresa de trabalho temporário que recebe 300 milhões de candidatos todos os anos.
"Não há como a Adecco ter seres humanos suficientes para ler e analisar todos esses 300 milhões de aplicações", disse Doolan. "Este é um exemplo perfeito de onde a mão de obra digital tem a capacidade de turbinar uma empresa enquanto [ajuda] as pessoas a se concentrarem no que é seu superpoder, que é entender o trabalho perfeito para você e o momento perfeito para ter esse trabalho."
E isso é um motivo para ser otimista, disse Doolan. "Há um otimismo extraordinário sobre o futuro, sobre como podemos pegar esse valor inexplorado e liberá-lo para todas as nossas forças de trabalho."
10h30 (horário de Brasília) | 7 de maio de 2025
Os dados empresariais ocuparam o centro das atenções no Think 2025 — especialmente o fato de que menos de 1% deles alimentam atualmente os enormes modelos de linguagem que dominam as manchetes sobre a IA.
"Os dados são o seu verdadeiro diferencial", disse Matt Hicks, CEO da Red Hat, em uma conversa enérgica esta manhã com Ric Lewis, Vice-presidente Sênior de Infraestrutura da IBM. Dentro desses dados está tudo o que torna uma empresa única: seus relacionamentos com os clientes, o histórico operacional e o conhecimento institucional.
Mas esses dados normalmente estão dispersos, em sistemas locais, nuvens públicas e privadas e ambientes de edge, criando uma configuração híbrida quase que por padrão. "Para tornar a IA eficaz, precisamos levar a IA para todos aqueles locais onde você tem dados, aplicações e clientes", disse Hillery Hunter, CTO e Gerente Geral de Inovação da IBM Infrastructure. “Incluindo [no] coração de sua empresa de missão crítica.”
Uma abordagem que está ganhando força é a híbrida por design: uma estratégia que integra dados e sistemas entre ambientes desde o início, em vez de colocá-los em camadas após o fato. A IBM e sua subsidiária Red Hat estão se apoiando nesse modelo como um pilar central da preparação empresarial para a IA. Com essa estratégia, as empresas estão gerenciando e monitorando o ciclo de vida completo dos modelos de IA, tanto preditivos quanto generativos, em ambientes que vão desde servidores únicos até sistemas distribuídos.
Embora projetar esses sistemas desde o início seja a abordagem ideal, conectar a arquitetura legada para obter melhor acesso a dados dispersos e isolados é totalmente possível e essencial para liberar o valor dos dados proprietários de uma empresa. Na verdade, a IBM trabalha com muitas empresas para fazer exatamente isso, incluindo o BNP Paribas.
Jean-Michel Garcia, CTO do BNP Paribas Group, juntou-se a Hunter no palco para descrever como o banco aplicou esse modelo híbrido por design, trabalhando com a IBM e a Red Hat. A abordagem apoiou os esforços da empresa para extrair valor de seus dados em diversos ambientes, além de atender aos requisitos regulatórios e de segurança.
Essa estratégia é resultado de uma parceria que está em vigor há sete anos, mas uma extensão recém-assinada de 10 anos impulsionará a banda para uma nova fase — construindo o que Garcia chama de "Fábrica de IA". Essa será uma infraestrutura criada para um propósito específico que inclui hardware, software e fluxos de trabalho para desenvolver, treinar e implementar a IA em escala. E é possível, continua ele, "como resultado de ter uma forte hibridização, além de uma forte plataforma de conteinerização, além do modelo certo de gerenciamento de dados."
À medida que as empresas migrar da “promessa da IA para o lucro da IA”, como disse Hunter, “fazer IA rápida, mas com cuidado” precisará ser uma prioridade, disse Garcia. "Gosto de chamar de IA com cintos de segurança", acrescentou Hunter.
13h30 (horário de Brasília) | 7 de maio de 2025
Quando a Meta lançou seu primeiro modelo Llama aberto, há dois anos, muitos questionaram a sabedoria de gastar bilhões para desenvolver modelos que seriam compartilhados gratuitamente. Alguns questionavam até mesmo se era possível para a empresa desenvolver modelos de código aberto de alto desempenho para a comunidade mais ampla, ao mesmo tempo em que desenvolvia modelos para seus próprios produtos. Ainda assim, a Meta apostou que a abertura aceleraria a inovação.
Essa aposta parece estar valendo a pena. Em uma conversa principal com Dinesh Nirmal, Vice-presidente Sênior de Produtos de Software da IBM, Ash Jhaveri, Vice-presidente da Reality Labs e de Parcerias de IA da Meta, compartilhou que a empresa já viu 1,2 bilhões de downloads de sua série de modelos Llama. "A beleza da abertura é que a comunidade se torna um multiplicador de força", disse Joveri. Os desenvolvedores queriam um framework, então a Meta também criou um framework modular chamado Llama Stack, "uma caixa de ferramentas modular que você pode conectar coisas como agentes, pós-treinamento, avaliações e todas elas se encaixam como peças de Lego", explicou ele.
Esse projeto modular torna o Llama Stack da Meta uma combinação natural para a IBM, que compartilha a crença central de que a comunidade de IA funciona melhor quando trabalha em conjunto. Agora, o watsonx está integrado como provedor de API no Llama Stack, possibilitando que as empresas implementem a IA generativa em escala, com a abertura como elemento central.
Mas nem todos os setores podem ser totalmente abertos. Como Nirmal observou, setores como defesa, segurança e saúde enfrentam diferentes restrições, incluindo a necessidade de conformidade rigorosa, supervisão regulatória e limites de risco. Então, entra Richard Vitek, Vice-presidente de Dados, Análise de Dados e Capacitação de IA da Lockheed Martin. “Queremos ser capazes de aproveitar todas essas ferramentas abertas [e] obter o benefício de todo esse conhecimento”, afirmou ele, “mas sem expor nenhum risco de segurança”.
Essa dinâmica push-pull (inovação aberta versus segurança de sistema fechado) é uma nas quais a IBM está ajudando as empresas a navegar. Começa com a incorporação da governança e da segurança nos primeiros estágios da preparação dos dados corporativos para as ferramentas de IA, disse Nirmal. Usando a plataforma watsonx.data, por exemplo, as empresas podem garantir que dados proprietários sejam controlados enquanto são ingeridos e armazenados, tornando-os seguros desde o início. A melhor parte, acrescentou, é que "o watsonx.data agora pode preparar dados prontos para IA para empresas em menos de cinco minutos."
Embora a palestra estivesse focada em dados, ela também destacou algo mais amplo: a força do ecossistema do setor. "Para mim, o futuro não se trata apenas de aberto versus fechado", disse Joveri, "É realmente sobre com quem você está construindo".
15h30 (horário de Brasília) | 7 de maio de 2025
Os líderes empresariais de hoje estão familiarizados com a reconciliação das demandas de curto prazo com a inovação de longo prazo — e os riscos são altos. "Os CEOs estão enfrentando as pressões concorrentes de financiar as operações existentes e investir em inovação", disse Mohamad Ali, Vice-Presidente Sênior da IBM Consulting, durante sua palestra no Think 2025.
Citando um novo estudo do IBM Institute for Business Value (IBV), que entrevistados 2.000 líderes, Ali observou que os CEOs não estão apenas adotando a IA—eles estão ativamente adotando Agente de IA e se preparando para implementá-los em escala.
Onde a liderança é mais testada, disse Ali, é equilibrar a pressão para apresentar resultados trimestrais, reduzir custos e manter as operações principais funcionando sem problemas com a necessidade de investir em ferramentas de última geração, arquitetura de dados e qualificação da força de trabalho.
Encontrar esse equilíbrio entre eficiência e inovação exige mais do que visão. E empresas como a Heineken e a Cencora estão desenvolvendo as bases técnicas necessárias para transformar a ambição de IA em resultados.
Para avançar em sua transformação digital, a Heineken, uma das marcas de cerveja mais emblemáticas do mundo, está reformulando seu stack de dados para acelerar a entrega de valor orientada por IA. Ronald den Elzen, Diretor de Digital e Tecnologia da The Heineken Company, reconheceu no palco que a empresa ainda tem uma "quantidade enorme de trabalho a fazer [para] criar um backup digital seguro e resiliente".
Pawan Verma, vice-presidente executivo e diretor de dados e informações da empresa farmacêutica Cencora, destacou essa ideia. "Você precisa de dados confiáveis — em particular, dados que possam se propagar", disse ele. "Você combina isso com uma cultura que analisa [os dados] todos os dias, porque em nosso setor, o que é mais crítico é confiabilidade e precisão."
Para ambas as empresas, a IA confiável e escalável começa com uma infraestrutura de dados forte e abrangente em toda a empresa. Mas a infraestrutura por si só não é suficiente. A IA precisa ser integrada aos fluxos de trabalho de forma a apoiar o talento humano, e não substituí-lo.
IBM tem sido seu próprio cliente zero em incorporar a IA às operações reais. No RH, por exemplo, a empresa automatizou um milhão de tarefas e agora resolve 95% das solicitações dos funcionários (em 11,5 milhões de interações) sem escalonamento.
"É um número surpreendente", disse Neil Dhar, Global Managing Partner da IBM Consulting. "O que isso faz? Cria uma função de RH de classe mundial que é capaz de flexibilizar toda a organização. Podemos capacitar nosso pessoal, permitir que eles façam o que precisam fazer."
Enquanto isso, a IA agêntica está se tornando uma "camada inteligente" em vastos sistemas, ajudando as equipes a resolver problemas rapidamente e integrar dados sem dificuldades. Essa é a ideia por trás da parceria da IBM com a Oracle, que traz o watsonx para o fluxo de trabalho.
"Este é realmente um momento inovador em nossas vidas, em que há realmente uma oportunidade em que todos precisam pensar em agentes de IA no fluxo de trabalho", disse Laura-Elizabeth Ware, Vice-presidente Sênior de Aplicações de Nuvem de HCM da América do Norte da Oracle. "Mas mesmo antes de começar, na área de RH, você realmente precisa analisar as habilidades e definir sua estratégia de habilidades."
Esse foco na força de trabalho é oportuno. O estudo do IBV CEO descobriu que mais de um terço dos líderes espera retreinar e requalificar suas equipes, e metade prevê a contratação de funções que não existiam há um ano. Isso significa que é crítico ter um inventário claro de habilidades, e entender onde os agentes se encaixam em fluxos de trabalho, e conjuntos de habilidades reais estão emergindo como uma nova fronteira de preparação empresarial.
18h30 (horário de Brasília) | 7 de maio de 2025
A IBM está tentando eliminar o prompt?
Com certeza ficou assim quando a empresa introduziu um novo conceito de "computação generativa" durante sua palestra final do Think 2025. A computação generativa substitui a engenharia de prompts pela programação estruturada para grandes modelos de linguagem (LLMs) e faz parte de um esforço mais amplo para fundir inteligência artificial, computação clássica de alto desempenho e sistemas quânticos em um modelo unificado para TI empresarial. O foco está na utilidade imediata do mundo real, em vez de na especulação distante.
"Não são mais sonhos", disse Zaira Nazario, Diretora de Tecnologia e Ciência da IBM. "Já estamos conectando HPC e sistemas quânticos para viabilizar a supercomputação quântica."
Os especialistas da IBM dizem que o prompting se tornou um método insustentável para a construção de sistemas complexos de IA. Sriram Raghavan, um Vice-presidente de Pesquisa da IBM para IA, argumentou que as interações baseadas em prompts são muito frágeis e específicas do modelo para escalar.
“Muito em breve, teremos livros e livros de prompts”, disse ele, chamando grande parte da prática atual de “segurança pela oração”.
A computação generativa, por outro lado, permite que os desenvolvedores criem aplicações de IA por meio de um tempo de execução que impõe regras, restrições e comportamentos claros. Nos testes, o novo framework da IBM alcançou precisão comparável à de modelos de 70 bilhões de parâmetros usando sistemas com apenas um bilhão de parâmetros.
A abordagem de computação generativa da IBM traz princípios de engenharia de software para IA, permitindo que os desenvolvedores definam comportamento por meio de componentes modulares, em vez de linguagem natural. O tempo de execução é compatível com funcionalidades como geração multietapas, regras de formatação rígidas e roteamento específico do modelo, tudo tratado programaticamente. Isso significa que os desenvolvedores podem criar aplicações sem reescrever o código toda vez que o modelo subjacente muda. O resultado, disse Raghavan, é um desenvolvimento mais rápido, melhor segurança e desempenho mais confiável em modelos de diferentes tamanhos e recursos.
Ao lado do seu trabalho em IA, a IBM avançou a fronteira da computação quântica, alcançando o que chama de uma nova fase de recursos técnicos. Jay Gambetta, IBM Fellow e Vice-Presidente da IBM Quantum, disse que a empresa alcançou a utilidade quântica, o que significa que seus computadores quânticos agora podem resolver problemas que os sistemas clássicos não podem simular.
Ele descreveu experimentos emparelhando um processador de 45 qubits com o supercomputador Fugaku do Japão para simular moléculas complexas, com resultados que correspondem aos dos melhores métodos clássicos. Um acompanhamento de 77 qubits se mostrou igualmente promissor. Gambetta disse que a empresa espera demonstrar vantagem quântica até 2026, um marco em que sistemas quânticos superam computadores clássicos em problemas significativos do mundo real com precisão verificada.
Comemorando o centenário da mecânica quântica, Gambetta destacou que o trabalho fundamental da IBM, desde o pioneiro hardware quântico até o lançamento do primeiro computador quântico acessível na nuvem, a posicionou para liderar essa nova era.
"Não estamos interessados em demonstrações", disse Gambetta. “Estamos construindo sistemas que realmente funcionam.”
O futuro do gerenciamento de recursos de aplicações com o IBM Turbonomic
A IBM está lançando avanços revolucionários no IBM Turbonomic, projetados para ajudar as organizações a aprimorar sua postura de desempenho e eficiência de aplicações. O IBM Turbonomic agora se integra ao GitHub e ao HashiCorp Terraform, permitindo que cargas de trabalho de aplicações baseadas na nuvem, definidas como código, sejam otimizadas com segurança. Isso garante que as organizações possam manter o desempenho e a eficiência robustos das aplicações em escala, ao mesmo tempo em que aproveitam a governança e a agilidade que a Infraestrutura como Código (IaC) proporciona.
Apresentando o próximo IBM watsonx Code Assistant for i
A IBM está lançando o próximo IBM watsonx Code Assistant for i, um assistente de programação desenvolvido especificamente para acelerar a modernização das aplicações IBM i. Espera-se que ele capacite os desenvolvedores ao acelerar as tarefas de modernização de RPG com recursos impulsionados por IA disponibilizados diretamente no ambiente de desenvolvimento integrado (IDE).
Prévia do IBM Granite 4.0 Tiny: uma prévia da próxima geração de modelos Granite
Estamos entusiasmados em apresentar o IBM Granite 4.0 Tiny Preview, uma versão preliminar do menor modelo da futura família de modelos de linguagem Granite 4.0, para a comunidade de código aberto.
A vanguarda das empresas agênticas: colocando a IA para trabalhar em todo o seu portfólio de tecnologias
A IBM está fornecendo um pacote abrangente de recursos de agentes prontos para empresas no watsonx Orchestrate para ajudar as empresas a colocá-los em ação. O portfólio inclui: crie seu próprio agente em menos de cinco minutos, agentes de domínio criados previamente, integração com mais de 80 aplicações empresariais líderes e orquestração e visibilidade de agentes.
Liberando dados não estruturados para IA generativa: a evolução do watsonx.data
Os dados não estruturados são um dos recursos mais valiosos, mas subutilizados, na empresa. A IBM está desenvolvendo o watsonx.data para ajudar as organizações a ativar esses dados para impulsionar uma IA mais precisa e eficaz. O novo watsonx.data reunirá um data lakehouse aberto com recursos de malha de dados, como rastreamento de linhagem de dados e governança, para ajudar os clientes a unificar, governar e ativar dados em silos, formatos e nuvens. As empresas poderão conectar seus aplicativos de IA e agentes com seus dados não estruturados usando o watsonx.data, que os testes mostram que pode levar a uma IA 40% mais precisa do que o RAG convencional.
IBM webMethods Hybrid Integration: integração para a era da IA agêntica
A IBM está lançando o webMethods Hybrid Integration, uma solução de última geração que substitui fluxos de trabalho rígidos por automação inteligente e orientada por agentes. Ele ajudará os usuários a gerenciar a expansão das integrações entre aplicativos, APIs, parceiros B2B, eventos, gateways e transferências de arquivos em nuvem híbrida.
Lumen e IBM colaboram para liberar IA escalável para empresas
A Lumen Technologies e a IBM anunciaram uma nova colaboração para desenvolver soluções de IA de nível empresarial na edge — integrando o watsonx, o portfólio de produtos de IA da IBM, com a infraestrutura de nuvem da Lumen e a rede de edge.
IBM e Oracle expandem parceria para promover a IA agêntica e a nuvem híbrida
A IBM está trabalhando com a Oracle para trazer o poder do watsonx para o Oracle Cloud Infrastructure (OCI). Aproveitando os serviços de IA nativos da Oracle, o mais recente marco da parceria de tecnologia da IBM com a Oracle foi criado para impulsionar uma nova era de produtividade e eficiência multiagêntica, orientada por IA, em toda a empresa.
IBM e Salesforce ativam dados corporativos no IBM Z, visualizam novos agentes para ajudar os clientes a liberar seus dados para a IA agêntica
Para usá-lo como um catalisador para a IA agêntica, a IBM e a Salesforce estão fornecendo aos clientes acesso aos seus dados de negócios em mainframes IBM Z e bancos de dados Db2 para que possam alimentar casos de uso de IA na plataforma Salesforce Agentforce, a plataforma de trabalho digital para aumentar as equipes com agentes de IA. A IBM também está introduzindo novos agentes criados com o IBM watsonx Orchestrate , que funcionam com as tecnologias Salesforce, e o desempenho do modelo IBM Granite.
Estudo da IBM: CEOs dobram a aposta na IA enquanto superam os obstáculos empresariais
Um novo estudo global do IBM Institute for Business Value descobriu que os CEOs entrevistados estão comprometidos com o avanço das soluções de IA em toda a organização, mesmo quando enfrentam desafios para acelerar a adoção de tecnologia.
