Automação de negócios

Por que usar a mineração de processos?

Uma exploração da mineração de processos, como funciona, o valor que proporciona e alguns casos de uso organizacional.

As organizações – das startups enxutas às Big Techs – só conseguem atingir a máxima eficiência e implementar melhorias importantes nos processos de negócios quando entendem como seus fluxos de trabalho realmente funcionam. Humanos sozinhos não conseguem realizar essa extração e análise de dados com rapidez suficiente para tornar suas organizações competitivas.

Com a mineração de processos, as organizações podem entender o que realmente está acontecendo em seus processos, em vez de operar com base em suposições. Dessa forma, elas podem identificar as causas raiz dos gargalos em tempo real, otimizar seus recursos e escalar com total produtividade e confiança.

 

O que é mineração de processos?

Mineração de processos é uma ferramenta para o gerenciamento moderno de processos empresariais (BPM). Ela está na interseção da ciência de dados e da ciência de gerenciamento. A mineração de processos é composta por um grupo de estratégias com um objetivo comum: obter insights sobre os processos dentro dos sistemas de informação por meio de unidades chamadas registros de eventos.

A técnica que uma organização utiliza para a mineração de processos depende do estágio em que seus modelos de processos residem. Aqui estão as três principais técnicas de mineração de processos:

  • Descoberta de processos: esta é a técnica mais comum e funciona também como um elemento fundamental. A descoberta gera um modelo de processo que pode ser usado para verificar a conformidade e as melhorias futuras. Você pode pensar na descoberta de processos como "descobrir o que está acontecendo".
  • Verificação de conformidade: com a verificação de conformidade, os algoritmos identificam quaisquer desvios nos resultados esperados do modelo de processo. Você pode pensar nessa técnica como "descobrir onde estamos saindo dos trilhos".
  • Aprimoramento do modelo: com a descoberta e a verificação de conformidade implementadas, você pode querer se aprofundar no aprimoramento do processo, que começa com o aprimoramento do modelo. Você pode pensar nessa técnica como uma forma de "encontrar oportunidades de melhoria".

Juntas, essas técnicas de mineração de dados ajudam as organizações a manter um alto nível de padronização, previsibilidade e melhoria contínua. As empresas podem usar a mineração de processos para a otimização de um único processo, um único departamento ou de toda a organização.

O valor da mineração de processos

As empresas que identificaram e conseguem monitorar seus KPIs de processo têm a vantagem de uma análise mais profunda do processo. Elas podem identificar pontos fracos em seus processos de negócios e encontrar caminhos de baixo risco para melhorias, tornando-os mais ágeis e competitivos no mercado.

Veja como a mineração de processos as ajuda a alcançar e manter essa agilidade e vantagem competitiva:

  • Aprimoramento do business intelligence: os insights baseados em dados e as melhorias sugeridas ajudam os stakeholders a chegar a um consenso e a tomar decisões operacionais de negócios mais rapidamente.
  • Identificação dos gargalos do processo: a mineração de processos ajuda as organizações a ter uma noção de onde existem gargalos não detectados anteriormente, para que possam lidar com as causas raiz e recuperar a eficiência em processos comuns.
  • Identificação dos desvios do processo: as organizações sabem como um processo de negócios deve funcionar, mas qualquer processo tem o potencial de apresentar desvios que podem interromper o fluxo de trabalho. A mineração de processos revela os processos reais e as etapas reais do processo, incluindo quaisquer desvios. Isso representa oportunidades de melhoria.

Como funciona a mineração de processos

A mineração de processos aplica algoritmos a conjuntos de dados de registro proprietários de sistemas de TI. A granularidade dos dados de registro (do mais minuciosos ao mais consolidados) determina a facilidade com que eles podem ser analisados e aproveitados (sendo os mais consolidados mais fáceis de analisar e aproveitar do que os minuciosos).

Uma abordagem de mineração de processos multissistema pode incluir dados de eventos de toda a organização. Portanto, é possível que as fontes de dados sejam tanto sistemas (por exemplo, planejamento de risco empresarial (ERP) e gerenciamento de relacionamento com o cliente (CRM)) quanto departamentos (por exemplo, Recursos Humanos).

O que é um registro de eventos?

Vamos dar um passo atrás e analisar nossa fonte: o registro de eventos. Um registro de eventos é um registro digital que ajuda as organizações a entender o que está acontecendo em uma rede. Em muitos aspectos, é como uma fotografia que captura um momento ou uma ação específica.

Outra maneira simples de entender isso é: algo aconteceu (um evento) em um determinado momento (registro de data e hora). Associadas a essa data e hora podem estar informações adicionais úteis. Por exemplo, alguém tenta, sem sucesso, fazer login em uma aplicação SaaS. Além do evento e do registro de data e hora, haveria um incidente associado ao registro. Juntamente com a análise e as visualizações que a tecnologia de mineração de processos pode fornecer, o registro de eventos pode ajudar a criar uma imagem mais completa do que ocorreu em uma transação complexa.

casos de uso de mineração de processos

A mineração de processos pode ser aplicada a qualquer organização (em qualquer setor) que empregue e registre processos de negócios. Veja a seguir alguns casos de uso comuns de mineração de processos:

  • Fabricação e distribuição: o processo de levar produtos ao mercado nunca foi tão minuciosamente analisado quanto hoje. A integridade e a produtividade das pessoas em todo o mundo dependem da velocidade de fabricação e distribuição de vacinas e equipamentos de saúde relacionados. A mineração de processos pode eliminar os gargalos entre os muitos atores distribuídos, com resultados críticos para todos.
  • Vendas: a mineração de processos pode examinar os ciclos de vendas em busca de desvios e outras ineficiências. Isso pode ajudar as empresas a alocar melhor os recursos e aprimorar os processos, reforçando métricas como o tempo de fechamento de negócios, uma grande vantagem para as empresas B2B cujos ciclos podem variar de três a nove meses, abrindo oportunidades para os concorrentes aumentarem sua participação de mercado.
  • Finanças: a mineração de processos pode ajudar os departamentos financeiros a tornar processos de negócios, como as auditorias, mais eficientes ao identificar desvios, como as compras não autorizadas, que é a prática de adquirir bens e serviços fora de um processo de aquisição estabelecido.
  • E-commerce: a mineração de processos pode ajudar as organizações a entender melhor como funciona um determinado processo do cliente, a fim de aumentar as vendas e melhorar a experiência do cliente. Por exemplo, uma empresa de comércio eletrônico pode gerar modelos que revelam rapidamente métricas importantes, como a relação entre páginas da web, os caminhos críticos para a compra, o ciclo do pedido ao recebimento e o tempo para a resolução de problemas (no lado do suporte).
  • Saúde, a mineração de processos pode melhorar a eficiência do atendimento ao paciente, bem como a eficiência e a redução de custos associados ao fluxo de trabalho interdepartamental em um ambiente de saúde. O impacto se estende ao paciente/usuário – consultas e tempos de espera mais curtos são geralmente benéficos tanto para os pacientes quanto para o prestador de serviços de saúde. Ela também ajuda a organização em questões como fluxos de trabalho de imagem de alto custo, por exemplo.

Mineração de processos e a IBM

Se você está pensando em adicionar a mineração de processos às melhorias do seu negócio, recomendamos começar com o IBM® Process Mining. É uma solução de pouco código que ajudou os clientes a reduzir em 90% o tempo gasto em processos manuais.

Para mais informações sobre como usar a mineração de processos e outros tipos de automação inteligente como RPA, confira o artigo Process Mining and RPA: Meet the Ultimate Automation Power Couple.
