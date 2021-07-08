Por que usar a mineração de processos?

A mineração de processos aplica algoritmos a conjuntos de dados de registro proprietários de sistemas de TI. A granularidade dos dados de registro (do mais minuciosos ao mais consolidados) determina a facilidade com que eles podem ser analisados e aproveitados (sendo os mais consolidados mais fáceis de analisar e aproveitar do que os minuciosos).

Uma abordagem de mineração de processos multissistema pode incluir dados de eventos de toda a organização. Portanto, é possível que as fontes de dados sejam tanto sistemas (por exemplo, planejamento de risco empresarial (ERP) e gerenciamento de relacionamento com o cliente (CRM)) quanto departamentos (por exemplo, Recursos Humanos).

O que é um registro de eventos?

Vamos dar um passo atrás e analisar nossa fonte: o registro de eventos. Um registro de eventos é um registro digital que ajuda as organizações a entender o que está acontecendo em uma rede. Em muitos aspectos, é como uma fotografia que captura um momento ou uma ação específica.

Outra maneira simples de entender isso é: algo aconteceu (um evento) em um determinado momento (registro de data e hora). Associadas a essa data e hora podem estar informações adicionais úteis. Por exemplo, alguém tenta, sem sucesso, fazer login em uma aplicação SaaS. Além do evento e do registro de data e hora, haveria um incidente associado ao registro. Juntamente com a análise e as visualizações que a tecnologia de mineração de processos pode fornecer, o registro de eventos pode ajudar a criar uma imagem mais completa do que ocorreu em uma transação complexa.