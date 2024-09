A Max Mara reconheceu que, para melhorar os processos de Order-to-Cash (OTC), precisava saber com rapidez e precisão não apenas onde os problemas estavam, mas também quais correções aumentariam o ROI. A equipe de operações digitais viu nas ferramentas avançadas de descoberta de processos a abordagem certa. Mais especificamente, eles buscaram uma ferramenta de descoberta de processos que combinava flexibilidade de implementação com poderosos recursos granulares de modelagem de processos.

Depois de analisar várias opções, a equipe selecionou a solução IBM® Process Mining, que considerou como "a base mais abrangente para otimização de processos orientada por dados".

Hoje, esses esforços são executados pelo Centro de Competência de otimização de processos, que atua como parte da implementação de oito meses do IBM Process Mining. O responsável do Centro explica: “Fornecemos soluções técnicas de acordo com as necessidades do negócio e atuamos como uma entidade pivô, coordenando a análise e a implementação entre o negócio, os nossos parceiros de implementação e a nossa infraestrutura interna de TI”. O Centro de Competência teve um papel importante no projeto de mineração de processos.Um analista de negócios do Centro afirma: “Junto com nosso lado de negócios, realizamos uma análise aprofundada do fluxo Order-to-Cash em nosso cenário complexo, com vários softwares e fontes de dados”.

Os insights qualitativos que vieram dessa revisão são importantes, porque definem a configuração do terreno para para o redesenho do processo. Mas, em última análise, as decisões do processo — seja alterar ou automatizar um fluxo — exigem dados reais e acionáveis dos próprios processos. E isso, de acordo com o diretor de operações digitais, é onde a solução IBM Process Mining faz a diferença."Como as decisões relacionadas a processos precisam ser baseadas em ROI, elas dependem dos modelos de descoberta de dados e processos utilizados", explica. "A força dos algoritmos [do IBM Process Mining], junto com a amplitude dos feeds de dados de aplicativos corporativos que ele pode ingerir, traz a confiança para saber onde agir e qual será o resultado comercial dessas ações."

Considere, por exemplo, um caso em que se sabe que o prazo de entrega do pedido em determinada região é maior, e a causa raiz suspeita é o fluxo de coleta e embalagem do almoxarifado. Ao executar dados relevantes de ERP, CRM e outros dados por meio dos modelos IBM Process Mining, os membros da equipe de CoE podem não apenas confirmar essa hipótese, mas também identificar impactos inesperados no processo que estejam agravando o problema. "Em alguns casos, sabíamos que havia um gargalo devido a desvios no processo", diz o líder de operações digitais. Mas ficamos surpresos com a complexidade do fluxo e com o fato de que poucos pedidos no depósito realmente seguiam o fluxo ideal do processo do. Esse insight orientado por dados permitiu que projetássemos uma correção mais adequada e eficaz para o problema."